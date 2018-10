Тадей Погачар, Руй и Иво Оливейра, Кристиан Муньос – гонщики команды UAE-Team Emirates с 2019 года

Слушайте, самая звездная команда, одержавшая кучу красивых побед испытывает финансовые затруднения. Воистину - "Something is rotten in the state of Denmark"... Все же необходимость структурных перемен в шосейном велоспорте уже перезрела. Надо делать его более зрелищным, динамичным, азартным, непредсказуемым, СМОТРИБЕЛЬНЫМ. Ведь согласитесь, велоспорт для болельщика по сути СКУЧЕН. Поэтому и популярность его не так велика , как у игровых видах, от этого и финансирование более скудное.