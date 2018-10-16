Тадей Погачар, Руй и Иво Оливейра, Кристиан Муньос – гонщики команды UAE-Team Emirates с 2019 года

Команда UAE Team Emirates подписала контракты с молодыми гонщиками



Команда UAE Team Emirates подписала контракты с пятью молодыми гонщиками – андерами, четверо из которых придут в команду в 2019 году, а один начнёт выступать в 2020.

Двухлетние контракты заключили: 20-летний словенский гонщик Тадей Погачар (Tadej Pogačar), 22-летние португальские гонщики, братья-близнецы Иво и Руй Оливейра, 22-летний колумбийский гонщик Кристиан Муньос (Cristian Camilo Muñoz). Кристиан Муньос является победителем этапа андеровской версии Джиро д’Италия-2018, где также вошёл в топ-10 общего зачёта.

20-летний итальянец Алессандро Кови (Alessandro Covi) также заключил с командой UAE Team Emirates двухлетний контракт, но начнёт выступать в команде с 2020 года. Кови, победитель этапа Тура де л’Авенир-2018, предпочёл продолжить выступать в команде Colpack в 2019 году, решив, что ему рано выступать на уровне Мирового тура.

Алессандро Кови и Джузеппе Саронни

Алессандро Кови: «Я очень счастлив, потому что команда UAE Team Emirates – лучшая для того, чтобы начать профессиональную карьеру. Но я не хочу переходить в профессионалы в следующем сезоне. Чувствую, что мне лучше подождать год, чтобы за это время максимально улучшить свои навыки».

Тадей Погачар и Джузеппе Саронни

Словенский гонщик Тадей Погачар в этом сезоне стал победителем Тура де л’Авенир-2018, занял 4-е место в общем зачёте Тура Словении, стал серебряным призёром Словении в разделке, а также выиграл гонку Giro della Regione Friuli Venezia Giulia.

Тадей Погачар: «Для меня честь – выступать в команде Мирового тура. А ещё счастливее меня делает тот факт, что я присоединюсь к команде, ставящей высокие цели и ценящей своих гонщиков. Хочу поблагодарить Джузеппе Саронни и всех спонсоров за то, что поверили в меня».

22-летние братья-близнецы Иво (68 кг при росте 185 см) и Руй Оливейра (66 кг при росте 183 см) в 2017 году начали выступать в команде Axeon Hagens Berman, а также проявили себя на треке. Иво Оливейра завоевал серебряную медаль на чемпионате мира на треке в индивидуальном преследовании, а также является двукратным серебряным призёром чемпионата Европы по велоспорту на треке. Руй Оливейра за последние два года стал бронзовым и серебряным призёром в гонке на выбывание на чемпионате Европы.

Руй и Иво Оливейра

Также в команду придёт 23-летний колумбийский гонщик Хуан Молано (Juan Sebastián Molano Benavides), выступающий в проконтинентальной команде Manzana Postobon, и 24-летний швейцарец Том Боли (Tom Bohli), который переходит в UAE Team Emirates после трёх лет выступления в команде BMC.

23-летний Хуан Молано одержал 9 побед, 6 – в этом сезоне на этапах китайских гонок Тур Китая I, Тур Китая II, и Туре озера Тайху.

Хуан Молано

Хуан Молано: «Моя мечта сбылась – я стану гонщиком команды UAE Team Emirates. Это подписание означает, что вся моя упорная работа принесла плоды. Поэтому теперь я спокоен и мотивирован, готов сделать всё возможное для команды. Этот год у меня получился очень напряжённым. Я упал на Туре Лангкави, из-за чего не мог выступать два месяца. Но потом я смог восстановиться. Спасибо команде UAE Team Emirates за эту возможность. Я хорошо знаю Мачина (Joxean Matxin), спортивного директора команды. Уверен, я отлично впишусь в команду».