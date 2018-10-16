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Тадей Погачар, Руй и Иво Оливейра, Кристиан Муньос – гонщики команды UAE-Team Emirates с 2019 года

Команда UAE Team Emirates подписала контракты с молодыми гонщиками

 

  Команда UAE Team Emirates подписала контракты с пятью молодыми гонщиками – андерами, четверо из которых придут в команду в 2019 году, а один начнёт выступать в 2020.

 

Двухлетние контракты заключили: 20-летний словенский гонщик Тадей Погачар (Tadej Pogačar), 22-летние португальские гонщики, братья-близнецы Иво и Руй Оливейра, 22-летний колумбийский гонщик Кристиан Муньос (Cristian Camilo Muñoz). Кристиан  Муньос является победителем этапа андеровской версии Джиро д’Италия-2018, где также вошёл в топ-10 общего зачёта.

 

  20-летний итальянец Алессандро Кови (Alessandro Covi) также заключил с командой UAE Team Emirates двухлетний контракт, но начнёт выступать в команде с 2020 года. Кови, победитель этапа Тура де л’Авенир-2018,  предпочёл продолжить выступать в команде  Colpack в 2019 году, решив, что ему рано выступать на уровне Мирового тура.

 

Алессандро Кови и Джузеппе Саронни

 

  Алессандро Кови: «Я очень счастлив, потому что команда UAE Team Emirates – лучшая для того, чтобы начать профессиональную карьеру. Но я не хочу переходить в профессионалы в следующем сезоне. Чувствую, что мне лучше подождать год, чтобы за это время максимально улучшить свои навыки».

 

Тадей Погачар и Джузеппе Саронни

 

  Словенский гонщик Тадей Погачар в этом  сезоне стал победителем Тура де л’Авенир-2018, занял 4-е место в общем зачёте Тура Словении, стал серебряным призёром Словении в разделке, а также выиграл гонку Giro della Regione Friuli Venezia Giulia.

 

  Тадей Погачар: «Для меня честь – выступать в команде Мирового тура. А ещё счастливее меня делает тот факт, что я присоединюсь к команде, ставящей высокие цели и ценящей своих гонщиков. Хочу  поблагодарить Джузеппе Саронни и всех спонсоров за то, что поверили в меня».

 

  22-летние братья-близнецы Иво (68 кг при росте 185 см) и Руй Оливейра (66 кг при росте 183 см) в 2017 году начали выступать в команде Axeon Hagens Berman, а также проявили себя на треке. Иво Оливейра завоевал серебряную медаль на чемпионате мира на треке в индивидуальном преследовании, а также является двукратным серебряным призёром чемпионата Европы по велоспорту на треке. Руй Оливейра за последние два года стал бронзовым и серебряным призёром в гонке на выбывание на чемпионате Европы.

 

Руй и Иво Оливейра

 

 

 

  Также в команду придёт 23-летний колумбийский гонщик Хуан Молано (Juan Sebastián Molano Benavides), выступающий в проконтинентальной команде Manzana Postobon, и 24-летний швейцарец Том Боли (Tom Bohli), который переходит в UAE Team Emirates после трёх лет выступления в команде BMC.

 

23-летний Хуан Молано одержал 9 побед, 6 – в этом сезоне на этапах китайских гонок Тур Китая I, Тур Китая II, и Туре озера Тайху.

 

Хуан Молано

 

  Хуан Молано: «Моя мечта сбылась – я стану гонщиком команды UAE  Team Emirates. Это подписание означает, что вся моя упорная работа принесла плоды. Поэтому теперь я спокоен и мотивирован, готов сделать всё возможное для команды. Этот год у меня получился очень напряжённым. Я упал на Туре Лангкави, из-за чего не мог выступать два месяца. Но потом я смог восстановиться. Спасибо команде UAE Team Emirates за эту возможность. Я хорошо знаю Мачина (Joxean Matxin), спортивного директора команды. Уверен, я отлично впишусь в команду».

 

 

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Теги к статье: Tadej Pogacar Cristian Munoz Тадей Погачар Руй Оливейра Иво Оливейра Кристиан Муньос UAE Team Emirates Алессандро Кови

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Комментарии

  • rude_rider
    Фернандо Гавирия может уйти из ... (4)
    rude_rider-Фото

    Лефевр знает свое дело..значит уже не торт..

    ставка на другого..зачем переплачивать.

    посмотрим на него в другой команде.

     

  • Адриен
    Фернандо Гавирия может уйти из ... (4)
    Адриен-Фото

     Слушайте, самая звездная команда, одержавшая кучу красивых побед испытывает финансовые затруднения. Воистину - "Something is rotten in the state of Denmark"... Все же необходимость структурных перемен в шосейном велоспорте уже перезрела. Надо делать его более зрелищным, динамичным, азартным, непредсказуемым, СМОТРИБЕЛЬНЫМ. Ведь согласитесь, велоспорт для болельщика по сути СКУЧЕН. Поэтому и популярность его не так велика , как у игровых видах, от этого и финансирование более скудное.

  • Крайний
    Фернандо Гавирия может уйти из ... (4)
    Крайний-Фото

    Сейчас шампунь отовсюду рекой польется. biggrin

  • Hammill
    Фернандо Гавирия может уйти из ... (4)
    Hammill-Фото

    Один уже ушёл после пяти побед на Туре-17, результат все знают. Такого развоза колумбийцу больше нигде не обеспечат. Тогда уж пусть Ричезе с собой забирает.

  • Yuriy 17
    Новые подписания Gazprom — Rus ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Стало любопытно. 

     

    Какой должна быть стратегия развития в Русвело по мнению уважаемых критиков? 

  • close2you
    Новые подписания Gazprom — Rus ... (3)
    close2you-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Никакой стратегии развития нет в Русвело. 
    Мертвая команда.
    Принцип один - берем молодых и убиваем. 
    Подбираем взрослых гонцов из различных команд и провожаем на пенсию.

    Ренат, ты хороший комментатор. Зачем тебе всё это?



    Моё мнение - загнется Русвело скоро. 
    Ибо она никому не нужна...
    Абсолютно с вами согласен. Больше чем на все сто! Вино тут намного поумнее и дальновиднее выглядит.
  • VeloVelo
    Сильван Шаванель завершил карь ... (6)
    VeloVelo-Фото
    Подписываюсь под вашими словами.
  • VeloVelo
    Тур Гуанси-2018. Этап 1 (1)
    VeloVelo-Фото

    А нехилый состав на Гуанси! Нормальная такая китайская бабло-закатка ) 

  • VeloVelo
    Новые подписания Gazprom — Rus ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Никакой стратегии развития нет в Русвело. 
    Мертвая команда.
    Принцип один - берем молодых и убиваем. 
    Подбираем взрослых гонцов из различных команд и провожаем на пенсию.

    Ренат, ты хороший комментатор. Зачем тебе всё это?



    Моё мнение - загнется Русвело скоро. 
    Ибо она никому не нужна...

  • motte
    Сильван Шаванель завершил карь ... (6)
    motte-Фото

    Цитата: Серафим
      Жаль, уходит еще один гонщик - эпоха. Время течет неумолимо для всех. Пусть у него получится все задуманное!

    Это так и не может быть иначе. Великие люди и дай Бог ему удачи в новом старом деле.

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