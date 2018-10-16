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Эдвард Тёнс досрочно расторг контракт c командой Sunweb

Эдвард Тёнс и команда Sunweb досрочно растогли контракт

 

 

  27-летний бельгийский гонщик Эдвард Тёнс (Edward Theuns) и команда Sunweb по взаимному согласию досрочно расторгли контракт, действующий до конца 2019 года, из-за расхождения во взглядах. Тёнс, одержавший в своей карьере 7 побед, ставший призёром Dwars door Vlaanderen и финишировавший в топ-10 на классиках Париж-Рубэ, Париж-Тур, Кюрне-Брюссель-Кюрне, Омлоп Хет Ниусблад, перешёл в команду Sunweb из Trek-Segafredo в этом году. 

 

Эдвард Тёнс досрочно расторг контракт c командой Sunweb

 

  Эдвард Тёнс: «Этот год был у меня тяжёлым как физически, так и морально. Были падения и неудачи. Я старался адаптироваться к стилю работы команды Sunweb, но у меня не получилось. Мы расходимся во взглядах, поэтому решили, что лучше всего будет расторгнуть контракт. Теперь предвкушаю новую главу моей карьеры».

 

  Руди Кемна, главный спортивный директор команды Sunweb: «После долгих разговоров мы осознали, что наши взгляды слишком сильно различаются. Для дальнейшей совместной работы требуется общий фундамент, которого у нас нет. Мы считаем, что единственно верным решением  будет предоставить Эдварду свободу и возможность продолжать карьеру в какой-то другой команде. Мы расторгли контракт по взаимному согласию, и хотим поблагодарить Эдварда за его усилия и преданность работе, желаем ему всего самого лучшего в дальнейшей карьере».

 

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Теги к статье: Эдвард Тёнс Edward Theuns Sunweb

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тадей Погачар, Руй и Иво Оливе ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да Мачин номер 1 в подборе молодёжи. Одна работа в квиках чего стоила. Да и Саньердюваль , где он руководил , нормально засветилась .
  • flugegeheimen
    Фернандо Гавирия может уйти из ... (7)
    flugegeheimen-Фото

    Если погонится за длинным нефтедолларом и уйдет к арабам, может потерять как спортсмен, главным образом с точки зрения побед. В любом случае, верю в Лефевра, думаю он примет самое верное решение во благо команде

  • Серафим
    Новые подписания Gazprom — Rus ... (4)
    Серафим-Фото

      По поводу стратегии развития не могу сказать, не мое это дело. Но мне кажется, что принцип формирования (ставка только на отечественных спортсменов) уже много раз применялся в мировом велоспорте, да только результаты довольно средние. Даже в странах с гораздо лучшим общим развитием велоспорта. Упираются в потолок. 

      Нужно свободное взаимное перемещение в пространствах веломира, вливание новой крови. 

      Ах да, забыл. Ведь так-то дешевле.

  • Rokka
    Тадей Погачар, Руй и Иво Оливе ... (2)
    Rokka-Фото
    А ещё Энао идёт туда же. Какая то разношёрстная команда
  • Александра
    Томас де Гендт и Тим Велленс: ... (11)
    Александра-Фото

    Я в горах пожиже еду в два раза медленнее, но на горнике и с рюкзаком на 45 литров.))) А они на шоссейниках! Хорошая будет прогулка.))

  • Александра
    Фернандо Гавирия может уйти из ... (7)
    Александра-Фото
    Плюсую.
  • allb46
    Фернандо Гавирия может уйти из ... (7)
    allb46-Фото

    Велоспорт, скучен тем, кто сам не крутит педали, это как большой теннис, если ты в него не играешь, тебе это не интересно, ты не можешь понять в чем вся суть, велосипед и всё , что с ним всязанно надо любить, а это заставить нельзя, каждый человек сам к этому приходит, и его нет нужды заставлять, это как Джаз, либо ты его понимаешь и получаешь от него удовольствие, либо нет, это от господа, как и всё в нашем мире...

  • rude_rider
    Фернандо Гавирия может уйти из ... (7)
    rude_rider-Фото

    Лефевр знает свое дело..значит уже не торт..

    ставка на другого..зачем переплачивать.

    посмотрим на него в другой команде.

     

  • Адриен
    Фернандо Гавирия может уйти из ... (7)
    Адриен-Фото

     Слушайте, самая звездная команда, одержавшая кучу красивых побед испытывает финансовые затруднения. Воистину - "Something is rotten in the state of Denmark"... Все же необходимость структурных перемен в шосейном велоспорте уже перезрела. Надо делать его более зрелищным, динамичным, азартным, непредсказуемым, СМОТРИБЕЛЬНЫМ. Ведь согласитесь, велоспорт для болельщика по сути СКУЧЕН. Поэтому и популярность его не так велика , как у игровых видах, от этого и финансирование более скудное.

  • Крайний
    Фернандо Гавирия может уйти из ... (7)
    Крайний-Фото

    Сейчас шампунь отовсюду рекой польется. biggrin

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