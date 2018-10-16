Эдвард Тёнс досрочно расторг контракт c командой Sunweb

Эдвард Тёнс и команда Sunweb досрочно растогли контракт

27-летний бельгийский гонщик Эдвард Тёнс (Edward Theuns) и команда Sunweb по взаимному согласию досрочно расторгли контракт, действующий до конца 2019 года, из-за расхождения во взглядах. Тёнс, одержавший в своей карьере 7 побед, ставший призёром Dwars door Vlaanderen и финишировавший в топ-10 на классиках Париж-Рубэ, Париж-Тур, Кюрне-Брюссель-Кюрне, Омлоп Хет Ниусблад, перешёл в команду Sunweb из Trek-Segafredo в этом году.

Эдвард Тёнс: «Этот год был у меня тяжёлым как физически, так и морально. Были падения и неудачи. Я старался адаптироваться к стилю работы команды Sunweb, но у меня не получилось. Мы расходимся во взглядах, поэтому решили, что лучше всего будет расторгнуть контракт. Теперь предвкушаю новую главу моей карьеры».

Руди Кемна, главный спортивный директор команды Sunweb: «После долгих разговоров мы осознали, что наши взгляды слишком сильно различаются. Для дальнейшей совместной работы требуется общий фундамент, которого у нас нет. Мы считаем, что единственно верным решением будет предоставить Эдварду свободу и возможность продолжать карьеру в какой-то другой команде. Мы расторгли контракт по взаимному согласию, и хотим поблагодарить Эдварда за его усилия и преданность работе, желаем ему всего самого лучшего в дальнейшей карьере».