VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Команда Jumbo-Visma заинтересована в подписании Марселя Киттеля

Команда Jumbo-Visma подтвердила, что хочет подписать контракт с Марселем Киттелем

 

 

  31-летний немецкий спринтер Марсель Киттель и команда Katusha-Alpecin в мае досрочно расторгли контракт.  Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) хорошо знает Марселя Киттеля по совместной работе в команде Giant-Alpecin/Argos-Shimano, где немецкий гонщик выступал с 2011 по 2015 годы.

 

  В интервью Cyclingnews Зееман подтвердил, что команда рассматривает возможность подписать с Киттелем контракт.

 

   Мерейн Зееман: «Я всё время общался с ним в последние годы, потому что мы подружились. Хотя больше всего мы разговаривали не о велоспорте, а о жизни.

 

  После того, как стало понятно, что Katusha его отпускает, мы начали обсуждать идею о том, чтобы он присоединился к нашей команде. Но самое главное для Марселя, понять, что он хочет для себя в будущем. Есть ли у него желание оставаться в спорте высшего уровня или он выберет в жизни другой путь? Он всё ещё в процессе принятия решения, больше мы ничего не обсуждали.

 

  Думаю, физически Киттель сможет вернуться в спорт высшего уровня. В этом нет сомнений. Вопрос лишь в том, остался ли в нём самом тот же огонь. И единственный, кто может дать ответ, сам Марсель. Я же не сомневаюсь, что если у него есть этот запал, он сможет снова стать топовым спринтером.

 

  Понятно, что Дилан (Груневеген) – наш лидер. В этом нет сомнений. И на ближайшие годы он наш гонщик. Но каждая команда хочет побеждать как можно больше, и Марсель может этому помочь. Это может быть полезно для его баланса.

 

  Дилан будет нашим спринтером на крупнейших гонках, это 100%. Марсель не станет развозящим, так как это совершенно другая работа. Но если взглянете на календарь Мирового тура, увидите, что есть достаточно возможностей выступать на высоком уровне, на красивых гонках.

 

  Сейчас мы на многих гонках стартуем без спринтера, например, Тур Швейцарии-2019. Это крупная гонка, мы могли бы отправить туда спринтера».

 

 А сам Марсель Киттель пока не спешит объявлять о возвращении в велоспорт. В Твиттере он рассказал, что с супругой ожидает рождения первенца.

 

@marcelkittel Марсель Киттель

 

Когда жизнь даёт тебе лимоны … сделай ребёнка! Я так счастлив и горд тем, что могу рассказать, что мы с Tess von Piekartz (@tessvonpiekartz) ждём нашего первого ребёнка. Моё сердце почти взрывается от любви и восторга. Это будет великолепно.

 

Команда Jumbo-Visma заинтересована в подписании Марселя Киттеля

 

Команда Jumbo-Visma заинтересована в подписании Марселя Киттеля

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Марсель Киттель Jumbo-Visma

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. close2you

    Вчера, 22:55 | Регистрация: 22.07.2017

    вернут парня в былое русло, полностью уверен в этом!

    а вивиани переходит(по не официальным данным) в Кофидис... вот тут потеря, потерь (

  2. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 23:08 | Регистрация: 23.05.2017

    Мне кажется более менее ясна причина спада Марселя и она весьма уважительна)

  3. Имя: Юра

    GTX

    Вчера, 23:12 | Регистрация: 22.05.2016

    Это наверное лучший вариант для Киттеля, когда на плечах не висит груз ответственности как главной звёзды - это то что эму нужно. Да и Lotto в сравнении с нынешней Катюшей это разные лиги, за два года с Груневегена сделали топ спринтера+построили поезд под него

  4. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:16 | Регистрация: 17.05.2015

    Чемпионами становятся только те, для которых спорт - вне конкуренции без вопросов и обсуждений. А если человек мучается, как буриданов осел - продолжать или выбрать иной путь - считайте, что ВСЁ, прежних достижений не будет, такие надломы необратимы. Дело ведь не в "физике", а именно в том внутреннем огне, о котором говорит Zeeman. Думаю, что Киттель вряд ли вернется... Мотивации нет, к чему пытаться выигрывать там, где уже выигрывал , идти по уже проторенной тобой же дороге ? Быть бледной тенью неудержимого Груневегена ? Конечно, может подключиться и финансовый вопрос...  Но это уже другое.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли вам Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (52)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Ice
    Я, например, уже 27 лет занимаюсь тайским боксом. Айда на перчатках? Хоть 3 минуты. Останетесь на ногах, тогда и поговорим НА РАВНЫХ


    Александр, Зачем здесь это писать? 
    Буакав Пор.Прамук - вот ему это напишете.
    А потом расскажете, сколько минут вы продержались.

  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2019. Этап 5 (17)
    VeloVelo-Фото

    Петя заслужил свое очередное 2-е место. Сколько у него уже 2-х мест?
    Пора уже отлить ему серебряный кубок. Вполне себе титул.

  • opaque
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (52)
    opaque-Фото
    Браво, гонщики!))
  • Ice
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (52)
    Ice-Фото
    Хм... Давно читаю этот ресурс, сегодня решил зарегистрироваться, начал читать комменты и тут такой перл))) Что за детсад? Впервые слышу, что французский жим - показатель крутизны. Я, например, уже 27 лет занимаюсь тайским боксом. Айда на перчатках? Хоть 3 минуты. Останетесь на ногах, тогда и поговорим НА РАВНЫХ. Клоунада, блин... Вы и в подворотне гопников весом своей штанги пугаете?)
  • Адриен
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (4)
    Адриен-Фото

    Чемпионами становятся только те, для которых спорт - вне конкуренции без вопросов и обсуждений. А если человек мучается, как буриданов осел - продолжать или выбрать иной путь - считайте, что ВСЁ, прежних достижений не будет, такие надломы необратимы. Дело ведь не в "физике", а именно в том внутреннем огне, о котором говорит Zeeman. Думаю, что Киттель вряд ли вернется... Мотивации нет, к чему пытаться выигрывать там, где уже выигрывал , идти по уже проторенной тобой же дороге ? Быть бледной тенью неудержимого Груневегена ? Конечно, может подключиться и финансовый вопрос...  Но это уже другое.

  • GTX
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (4)
    GTX-Фото
    Это наверное лучший вариант для Киттеля, когда на плечах не висит груз ответственности как главной звёзды - это то что эму нужно. Да и Lotto в сравнении с нынешней Катюшей это разные лиги, за два года с Груневегена сделали топ спринтера+построили поезд под него
  • SportSpirit
    Тур Швейцарии-2019. Этап 5 (17)
    SportSpirit-Фото
    Менять сейчас Сагана на Акермана - лишнее. Саган - это бизнес-бренд, даже если бы вдруг оказался не в форме. А он выглядит очень достойно, пусть и немного лениво. Но пока рано феерить, это Вивиани рвет и мечет за Джиро. У Сагана на Туре только один конкурент - он сам.
  • levonardo
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (4)
    levonardo-Фото
    Мне кажется более менее ясна причина спада Марселя и она весьма уважительна)
  • levonardo
    Тур Швейцарии-2019. Этап 5 (17)
    levonardo-Фото
    Цитата: velodoctor
    Сейчас ленивый не пишет плохо про Катюшу-Альпецин, но Хаас даже не пытается спринтовать, я до сих пор не понимаю под что его подписали. Видимо только потмоу что но Австралиец. Также подписали  итальянца, южноафриканца (который возможно попадет в состав на тур, не заслужив этого абсолютно), бельгийца одно второго третьего, голландца, американца, британца. Какой-то сброд, только Поллит выглядит особняком, попали пальцем в небо кажется, и в случае с немцем остается только предпологать какую огранку его таланту дали бы в SKY или Etixx, этих команд он достоин. 
    Да, второй год шампунь всё портит в этой команде ( моё личное мнение что все проблемы Кати от нового спонсора). Этот сезон вроде выглядит чуть лучше чем прошлый, надеюсь на туре возьмут пару этапов. На следующий сезон будут строить команду вокруг Политта на классики. С Ильнуром пока не понятно, будет ли продлевать контракт, по словам Азаведо, весьма вероятно, ибо гарантировано лидерство на ГТ. Ну и спринтера будут искать)))
  • close2you
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (4)
    close2you-Фото

    вернут парня в былое русло, полностью уверен в этом!

    а вивиани переходит(по не официальным данным) в Кофидис... вот тут потеря, потерь (

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 июня

Sacha Modolo (EF Education First p/b Cannondale)

Nelson Soto (Caja Rural - Seguros RGA)

20 июня

Franck Bonnamour (Team Arkea - Samsic)

Robin Carpenter (Rally - UHC Cycling)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2019 (116)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)