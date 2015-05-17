Команда Jumbo-Visma заинтересована в подписании Марселя Киттеля

Команда Jumbo-Visma подтвердила, что хочет подписать контракт с Марселем Киттелем

31-летний немецкий спринтер Марсель Киттель и команда Katusha-Alpecin в мае досрочно расторгли контракт. Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) хорошо знает Марселя Киттеля по совместной работе в команде Giant-Alpecin/Argos-Shimano, где немецкий гонщик выступал с 2011 по 2015 годы.

В интервью Cyclingnews Зееман подтвердил, что команда рассматривает возможность подписать с Киттелем контракт.

Мерейн Зееман: «Я всё время общался с ним в последние годы, потому что мы подружились. Хотя больше всего мы разговаривали не о велоспорте, а о жизни.

После того, как стало понятно, что Katusha его отпускает, мы начали обсуждать идею о том, чтобы он присоединился к нашей команде. Но самое главное для Марселя, понять, что он хочет для себя в будущем. Есть ли у него желание оставаться в спорте высшего уровня или он выберет в жизни другой путь? Он всё ещё в процессе принятия решения, больше мы ничего не обсуждали.

Думаю, физически Киттель сможет вернуться в спорт высшего уровня. В этом нет сомнений. Вопрос лишь в том, остался ли в нём самом тот же огонь. И единственный, кто может дать ответ, сам Марсель. Я же не сомневаюсь, что если у него есть этот запал, он сможет снова стать топовым спринтером.

Понятно, что Дилан (Груневеген) – наш лидер. В этом нет сомнений. И на ближайшие годы он наш гонщик. Но каждая команда хочет побеждать как можно больше, и Марсель может этому помочь. Это может быть полезно для его баланса.

Дилан будет нашим спринтером на крупнейших гонках, это 100%. Марсель не станет развозящим, так как это совершенно другая работа. Но если взглянете на календарь Мирового тура, увидите, что есть достаточно возможностей выступать на высоком уровне, на красивых гонках.

Сейчас мы на многих гонках стартуем без спринтера, например, Тур Швейцарии-2019. Это крупная гонка, мы могли бы отправить туда спринтера».

А сам Марсель Киттель пока не спешит объявлять о возвращении в велоспорт. В Твиттере он рассказал, что с супругой ожидает рождения первенца.

‏@marcelkittel Марсель Киттель

Когда жизнь даёт тебе лимоны … сделай ребёнка! Я так счастлив и горд тем, что могу рассказать, что мы с Tess von Piekartz (@tessvonpiekartz) ждём нашего первого ребёнка. Моё сердце почти взрывается от любви и восторга. Это будет великолепно.