Лауренс тен Дам подписал контракт с Continuum Sports (BMC/CCC)

Лауренс тен Дам переходит в команду Continuum Sports (BMC/CCC)

37-летний нидерландский гонщик Лауренс тен Дам (Laurens ten Dam) в 2019 году будет выступать в команде Джима Очовича BMC/CCC. Последние три года Лауренс тен Дам выступал в команде Sunweb. За свою карьеру он принял участие в 17 Гран-турах, из которых лишь два не доехал до конца, 15 раз стартовал на классиках – Монументах велоспорта.

Джим Очович, генеральный менеджер Continuum Sports: «Лауренс тен Дам – один из самых опытных гонщиков пелотона, он будет наставником наших молодых гонщиков. Тен Дам доказал, что является ценным доместиком на Гран-турах и многодневных гонках. Его самоотверженность – ключевой элемент сильной активной команды. Мы с нетерпением ждём его в нашем составе в 2019 году.

За свою карьеру он принял участие в 17 Гран-турах, финишировал в топ-10 на Тур де Франс и Вуэльте Испании, стартовал на 15 классиках-Монументах. Его опыт выступления на крупнейших гонках Мирового тура бесценен. Помимо роли помощника лидеров команды у Лауренса в течение сезона будет возможность использовать свои шансы».

Лауренс тен Дам: «Я не думал о смене команды, но я не боюсь перемен. За свою карьеру я несколько раз переходил в другие команды, а эта возможность представилась сама. Мне очень нравится шанс получить карт-бланш, чёткий статус в команде. С Continuum Sports я могу поставить новые цели, получить больше свободы.

Хотя мы ещё не обсуждали мою программу, мне очень нравится выступать в США, надеюсь, что смогу в следующем году принять участие в американских гонках, и, конечно, стартовать на каком-либо Гран-туре.

Мне хочется выдать максимум своих возможностей, помогать команде, в которой такой лидер как Грег Ван Авермат. Я смогу быть ему полезен на нескольких гонках с холмистым рельефом. Сейчас у команды нет лидера на борьбу за генеральную классификацию, но никогда не знаешь, как команда будет развиваться в ближайшие сезоны. Поэтому я хочу внести свой вклад».