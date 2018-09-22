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Лауренс тен Дам подписал контракт с Continuum Sports (BMC/CCC)

Лауренс тен Дам переходит в команду Continuum Sports (BMC/CCC)

 

 

  37-летний нидерландский гонщик Лауренс тен Дам (Laurens ten Dam) в 2019 году будет выступать в команде Джима Очовича BMC/CCC. Последние три года Лауренс тен Дам выступал в команде Sunweb. За свою карьеру он принял участие в 17 Гран-турах, из которых лишь два не доехал до конца, 15 раз стартовал на классиках – Монументах велоспорта.

 

Лауренс тен Дам подписал контракт с Continuum Sports (BMC/CCC)

 

  Джим Очович, генеральный менеджер Continuum Sports: «Лауренс тен Дам – один из самых опытных гонщиков пелотона, он будет наставником наших молодых гонщиков. Тен Дам доказал, что является ценным доместиком на Гран-турах и многодневных гонках. Его самоотверженность – ключевой элемент сильной активной команды. Мы с нетерпением ждём его в нашем составе в 2019 году.

 

  За свою карьеру он принял участие в 17 Гран-турах, финишировал в топ-10 на Тур де Франс и Вуэльте Испании, стартовал на 15 классиках-Монументах. Его опыт выступления на крупнейших гонках Мирового тура бесценен. Помимо роли помощника лидеров команды у Лауренса в течение сезона будет возможность использовать свои шансы».

 

  Лауренс тен Дам: «Я не думал о смене команды, но я не боюсь перемен. За свою карьеру я несколько раз переходил в другие команды, а эта возможность представилась сама. Мне очень нравится шанс получить карт-бланш, чёткий статус в команде. С Continuum Sports я могу поставить новые цели, получить больше свободы.

 

  Хотя мы ещё не обсуждали мою программу, мне очень нравится выступать в США, надеюсь, что смогу в следующем году принять участие в американских гонках, и, конечно, стартовать на каком-либо Гран-туре.

 

  Мне хочется выдать максимум своих возможностей, помогать команде, в которой такой лидер как Грег Ван Авермат. Я смогу быть ему полезен на нескольких гонках с холмистым рельефом. Сейчас у команды нет лидера на борьбу за генеральную классификацию, но никогда не знаешь, как команда будет развиваться в ближайшие сезоны. Поэтому я хочу внести свой вклад».

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Теги к статье: Лауренс тен Дам Laurens ten Dam

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Комментарии

  • Серафим
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    Серафим-Фото
    В Скай не верю, как в победителя.
  • RexDroid
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    RexDroid-Фото
    BMC вырежет. на прощальной ноте.
  • RexDroid
    Трульс Корсет завершает профес ... (7)
    RexDroid-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: RexDroid
    вот так мне кажется должны заканчиваться выявления допинга теперь
    кругом у вас черти ( .. почему просто не допустить, что парень вправду попал на лечение и рекомендованную паузу в тренях.. после которой вся картина жизни представилась несско в ином цвете?
    ведь совершенно точно не все одержимы в равной мере? кто-то, как белка, попадает на это колесо - и привет, попался. но кому-то случайная пауза может открыть слегка другие горизонты )
    кругом одни фиалки… "расторгнут контракт досрочно..." - ключевая фраза. приходит тут гонщик к руководству и говорит: "у меня тут контракт двухлетний через три месяца заканчивается. гставшаяся з/пл меня и семью не волнует, возможные санкции по контракту тоже, вот хочу учиться". - "а подождать 3 месяца не можешь? " - "нет - первый семестр в школе закончится".
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Я думаю Скай сможет и за первое бороться таким составом.
  • vitali
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    vitali-Фото

    Хорошая должна получиться гонка. Уже все-таки 62 км, а не 57, и подъем неплохой - можно на нем и выиграть и проиграть гонку (30 сек - 1 мин).

    Но, с точки зрения болельщика, думается, что для таких профи можно и под 80 км сделать, оставив подъем как сейчас с 40 по 45 км,  было-бы ещё интереснее, т.к. тактически пришлось-бы ехать немного по-другому.

     

  • AXEL87
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    AXEL87-Фото

    Разделка обещает быть интересной, а это главное...

  • Roscomsport
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    Roscomsport-Фото

    IMHO - подъём решит гонку на 90%,  конечно если не будет неприятных неожиданностей на спуске 

     

    PS

    Скороподъёмность  будет самымой интересной частью репортажа,ждем с нетерпением...

  • explosiveua
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    explosiveua-Фото

    КвятковскиЙ ?!
    окау :D

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, на этой TTT длина маршрута это ключевой фактор №1, даже тот горный подъем на 5 км. (фактор №2) немного, как по мне, отходит на второй план в МКГ.
    На победу нужны "тяговитые моторы", как любит говорить Курдюков,котоыре затащят тех кто "выжил" на финиш (ибо по_одпадают на горе достаточно много людей). Спуск хоть и один такой яркий, но тоже - фактор №3 на победу.

  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я бы так уверенно не ставил на традиционных фаворитов. Дистанция очень необычная и потом любой спуск для командной гонки очень опасен.

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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