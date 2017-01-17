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Команда Sunweb представила состав и форму на 2017 год

Команда Sunweb представила состав и форму на 2017 год

 

  Команда Sunweb (бывшая Giant-Alpecin) представила велоформу на 2017 год. Впервые все три команды – мужская, женская и развивающая – будут выступать под одним именем и носить велоформу одного дизайна. В новой велоформе, произведённой компанией Etxeondo, доминирует чёрный и белый цвета Giant, с вкраплением двух красных полосок, символизирующих девиз команды «Совершенствуйся, продолжая принимать вызов» (“Keep Challenging”).

 

Команда Sunweb представила состав и форму на 2017 год

 Команда Sunweb представила состав и форму на 2017 год

 Команда Sunweb представила состав и форму на 2017 год

 Команда Sunweb представила состав и форму на 2017 год

 Команда Sunweb представила состав и форму на 2017 год

 Команда Sunweb представила состав и форму на 2017 год

 Команда Sunweb представила состав и форму на 2017 год

 

Photo Credit: © Wouter Roosenboom | Team Sunweb

 

  Иван Спекенбринк, генеральный менеджер команды Sunweb: «Вместе с титульным спонсором Sunweb мы с гордостью представляем нашу новую велоформу на 2017 год. Две полоски, представляющие наш девиз «Keep Challenging» для гонщиков и персонала команды, это больше, чем элемент дизайна. Одна из полосок представляет постоянное развитие спортсменов, вторая  - совершенствование научно-технологической базы. Вместе они символизируют нашу стратегию  «Совершенствуйся, продолжая принимать вызов», которую поддерживает вся команда».

 

Состав команды Sunweb на 2017 год:

Сёрен Краг Андерсен (Дания)

Никиас Арндт (Германия)

Варран Баргий (Франция)

Фил Баухаус (Германия)

Рой Кюрверс (Голландия)

Берт Де Бакер (Бельгия)

Том Дюмулин (Голландия)

Йоханес Фролингер (Германия)

Симон Гешке (Германия)

Чед Хага (США)

Крис Хэмильтон (Австралия)

Леннард Хофстед (Голландия)

Леннард Кемна (Германия)

Вилко Келдерман (Голландия)

Синдре Скёстад Лунке (Норвегия)

Майкл Мэттьюс (Австралия)

Сам Оомен (Голландия)

Георг Прайдлер (Австрия)

Рамон Синкельдам (Голландия)

Том Стамсниидер (Голландия)

Лоуренс тен Дам (Голландия)

Мике Тёниссен (Голландия)

Альберт Тиммер (Голландия)

Зико Вайтенс (Бельгия)

Макс Валшайд (Германия)

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Теги к статье: Sunweb

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Комментарии

  • collega2011
    Винченцо Нибали планирует проп ... (2)
    collega2011-Фото

    Мне нравится Льеж, но если я не поеду гонку в этом году, мир не изменится».

    Вот ключевая фраза!!! Готовится к Джиро и все.Сам решает планирует и сам едет.Нибали давно мечтал о такой самостоятельной партии в пелетоне.Молодца!!!

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Винченцо Нибали планирует проп ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    вот серьезно.

    не вижу НИ ОДНОЙ предпосылки для выигрыша Джиро Виченцо)

    есть гонщики гораздо сильнее его.

    и в гораздо более сильных командах.

    что не менее важно.

     

    странно да,в Аргентину поеду-а Милан Сан-Ремо-да ну его нафиг.

    чет не ладно у Акулы(

  • Eugeny1210
    22.547 км за час на велосипеде ... (4)
    Eugeny1210-Фото

    Подозреваю, что тут все не чисто:-)

  • Андрон
    Часовой рекорд для горняков? (10)
    Андрон-Фото
    Предлагаю для спринтеров 10-секундную.
    Для водовозов - 5 -часовую с десятью бачками за пазухой. Все профессионалы в своем деле, никого нельзя забывать.
  • velodoctor
    22.547 км за час на велосипеде ... (4)
    velodoctor-Фото

    Я знаю люди у которых была физическая работа, довольно долго живут. У меня прабабка была ткачихой, ручища у нее были огого,  прожила 98. Этому дедуле большой респект, мотивирует. good

  • VeloVelo
    Часовой рекорд для горняков? (10)
    VeloVelo-Фото

    Часовая для спринтеров? А в чем смысл? Это уже будут не спринтеры )

  • VeloVelo
    22.547 км за час на велосипеде ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Скоро уже с вечностью встречаться, а он всё рекорды ставит ) )
    Или правнучкам на свадьбу зарабатывает? Тогда Молодец!

  • Александра
    Генеральный менеджер Trek-Sega ... (12)
    Александра-Фото
    Неудачники, удачники... Слишком черно-белая картинка получается.)
  • Александра
    22.547 км за час на велосипеде ... (4)
    Александра-Фото

    Ай, молодец! Браво!!

  • collega2011
    Часовой рекорд для горняков? (10)
    collega2011-Фото

    Джо молодец,ищет что-то новое.На треке могут еще лет 100 ставить рекорды. и что?? Много рассуждений,главное попробовать,а дальше пойдет.



    я бы еще часовую гонку среди спринтеров замутил.bomb

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2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
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8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
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