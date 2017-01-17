 Команда Sunweb представила состав и форму на 2017 год

Мне нравится Льеж, но если я не поеду гонку в этом году, мир не изменится».

Вот ключевая фраза!!! Готовится к Джиро и все.Сам решает планирует и сам едет.Нибали давно мечтал о такой самостоятельной партии в пелетоне.Молодца!!!