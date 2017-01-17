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- Дата:
- Сегодня, 18:55
Команда Sunweb представила состав и форму на 2017 год
Команда Sunweb (бывшая Giant-Alpecin) представила велоформу на 2017 год. Впервые все три команды – мужская, женская и развивающая – будут выступать под одним именем и носить велоформу одного дизайна. В новой велоформе, произведённой компанией Etxeondo, доминирует чёрный и белый цвета Giant, с вкраплением двух красных полосок, символизирующих девиз команды «Совершенствуйся, продолжая принимать вызов» (“Keep Challenging”).
Photo Credit: © Wouter Roosenboom | Team Sunweb
Иван Спекенбринк, генеральный менеджер команды Sunweb: «Вместе с титульным спонсором Sunweb мы с гордостью представляем нашу новую велоформу на 2017 год. Две полоски, представляющие наш девиз «Keep Challenging» для гонщиков и персонала команды, это больше, чем элемент дизайна. Одна из полосок представляет постоянное развитие спортсменов, вторая - совершенствование научно-технологической базы. Вместе они символизируют нашу стратегию «Совершенствуйся, продолжая принимать вызов», которую поддерживает вся команда».
Состав команды Sunweb на 2017 год:
Сёрен Краг Андерсен (Дания)
Никиас Арндт (Германия)
Варран Баргий (Франция)
Фил Баухаус (Германия)
Рой Кюрверс (Голландия)
Берт Де Бакер (Бельгия)
Том Дюмулин (Голландия)
Йоханес Фролингер (Германия)
Симон Гешке (Германия)
Чед Хага (США)
Крис Хэмильтон (Австралия)
Леннард Хофстед (Голландия)
Леннард Кемна (Германия)
Вилко Келдерман (Голландия)
Синдре Скёстад Лунке (Норвегия)
Майкл Мэттьюс (Австралия)
Сам Оомен (Голландия)
Георг Прайдлер (Австрия)
Рамон Синкельдам (Голландия)
Том Стамсниидер (Голландия)
Лоуренс тен Дам (Голландия)
Мике Тёниссен (Голландия)
Альберт Тиммер (Голландия)
Зико Вайтенс (Бельгия)
Макс Валшайд (Германия)
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