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Команда Sunweb объявила о подписании контракта с компанией Cervelo

Гонщики команды Sunweb с 2019 года будут выступать на велосипедах Cervelo

 

 

  Велокоманда Sunweb объявила о заключении партнёрского соглашения с канадским производителем велосипедов Cervelo. На велосипедах Cervelo с 1 января 2019 года будут выступать мужская и женская команды Мирового тура, а также андеровская команда Sunweb.

 

 

  Ричард Кескамп (Richard Keeskamp), директор по спортивному маркетингу компании Cervelo: «Мы очень рады стать партнёрами команды Sunweb. Для нас команда является примером идеального сочетания амбиций и выступления. Это команда Мирового класса, активная в разных гонках и дисциплинах. Мужская, женская и андеровская команды Sunweb способны быть конкурентоспособными и в однодневных гонках, и в разделках, в спринтах и на Гран-турах. Всё это требует особого оборудования, чтобы во время соревнований создавать необходимое преимущество. Для нас такие задачи – вызов поднять планку развития ещё выше, используя новые современные технологии.

 

Мы гордимся запуском новой модели S5, возвещающей о новой эре для нашей компании и потрясающем продвижении в аэродинамике и инженерных технологиях, которые окажутся в распоряжении гонщиков команды Sunweb».

 

  Иван Спекенбринк, генеральный менеджер команды Sunweb: «Мы с радостью приветствуем в нашей команде один из самых высокотехнологичных брендов велоиндустрии. Они обладают ресурсами и знаниями, которые помогут сделать наши велосипеды легче, лучше и быстрее. И в разделке, и в групповой гонке иногда победу от поражения отделяют доли секунды. Мы разделяем взгляд на то, что инновации являются ключевым элементом, у нас общая ДНК, мы поддерживаем движение технологии вперёд».

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Теги к статье: Sunweb Cervelo

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  1. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 00:42 | Регистрация: 17.08.2015

    Хороший подгон Демолану, у сервело одни из лучших велосипедов для разделки.

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Комментарии

  • SVS
    Тур Ирана (Азербайджана)-2018. ... (1)
    SVS-Фото

    Ухты! А интересно, его показывают где-нибудь?

  • uran
    Джанни Москон и Винченцо Нибал ... (1)
    uran-Фото

    Москон потратился на догонялки за Коштой и Вальгреном, возможно этих сил было бы достаочно чтоб усидеть, у него еще все впереди, чего не скажешь о Нибали.

  • VeloVelo
    Смешанная эстафета в командной ... (17)
    VeloVelo-Фото

    А мужской в безразмерных шортах и майках?)

  • 0x5F375A86
    Команда Sunweb объявила о подп ... (1)
    0x5F375A86-Фото

    Хороший подгон Демолану, у сервело одни из лучших велосипедов для разделки.

  • Гонщик
    Результаты чемпионата мира-201 ... (79)
    Гонщик-Фото

    [quote=Pcyclopath][quote=Гонщик][quote=salomon][/quote] тогда Нибали , победиТель трёх Гранд туров , супер велик ? Вкликим может стать Фрум , выиграв пятый Тур , Вальверде великим не стать .
    [/quote]Вы,уважаемый "Гонщик",наверное не прочли второе предложение про троллей...Для вас может Вальверде и не велик.Ваша беда !Ну, а для вело-семьи Он- велик !!![/quote]                       У меня как раз всё ок и о вело не теретически рассуждаю , Вальв выиграл ЧМ перед пенсией на трассе , которая ему подходила на 100% , молодец , тут сошлось и везение и супер форма , которая должна вызывать массу вопросов у ВАДА , но это его в разряд великих не поставит , чтобы Вы там себе не надумали , чел просто громко хлопнул дверью .
    [/quote]Действительно, Победитель Вуэльты4х кратный победитель Льежа5 кратный победитель Флеша6 кратный призер ЧМЧЕМПИОН МИРАпризёр Тур День Франс, Джиро, ВуэльтыПобедитель НеделекНЕА не разу не легенда122 победы - не у спринтера! Вдумайтесь что вы говорите, живая легенда![/quote] один Тур перевесил бы все эти Льежи-Флеши , Рубе-главная цель для классика , без победы на этих гонках великость не очень великая выходит , а Вуэльту кто только не брал , даже папик Хорнер в 42 , спор ни о чём выходит .

  • Катерина
    Алехандро Вальверде – чемпион ... (15)
    Катерина-Фото
    Спасибо!
    Посмотрела - с 2013г Javier M?nguez Bellosta руководит испанской сборной. Браво!

    Качественно ребята сработали, с полным взаимопонимаем, очень точно! А как искренне радовались - это видеть, конечно, надо ))) Молодцы все!
  • ROSt
    Алехандро Вальверде – чемпион ... (15)
    ROSt-Фото

    Не верррю !!!

    dirol

  • ROSt
    Результаты чемпионата мира-201 ... (79)
    ROSt-Фото

    В таком возрасте только Крис хорнер мог и  то,только Вуэльту (42года от роду)!!! 

    Не верю я в чудеса при травме в сезоне... Вальверде

    По ходу залит старичок на последок не по детски...

     

    beach

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Роман Барде и Майкл Вудс – при ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Интересны очень рассуждения Вудса.))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Том Дюмулин остался в шаге от ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Респект .

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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