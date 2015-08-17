Команда Sunweb объявила о подписании контракта с компанией Cervelo

Гонщики команды Sunweb с 2019 года будут выступать на велосипедах Cervelo

Велокоманда Sunweb объявила о заключении партнёрского соглашения с канадским производителем велосипедов Cervelo. На велосипедах Cervelo с 1 января 2019 года будут выступать мужская и женская команды Мирового тура, а также андеровская команда Sunweb.

Ричард Кескамп (Richard Keeskamp), директор по спортивному маркетингу компании Cervelo: «Мы очень рады стать партнёрами команды Sunweb. Для нас команда является примером идеального сочетания амбиций и выступления. Это команда Мирового класса, активная в разных гонках и дисциплинах. Мужская, женская и андеровская команды Sunweb способны быть конкурентоспособными и в однодневных гонках, и в разделках, в спринтах и на Гран-турах. Всё это требует особого оборудования, чтобы во время соревнований создавать необходимое преимущество. Для нас такие задачи – вызов поднять планку развития ещё выше, используя новые современные технологии.

Мы гордимся запуском новой модели S5, возвещающей о новой эре для нашей компании и потрясающем продвижении в аэродинамике и инженерных технологиях, которые окажутся в распоряжении гонщиков команды Sunweb».

Иван Спекенбринк, генеральный менеджер команды Sunweb: «Мы с радостью приветствуем в нашей команде один из самых высокотехнологичных брендов велоиндустрии. Они обладают ресурсами и знаниями, которые помогут сделать наши велосипеды легче, лучше и быстрее. И в разделке, и в групповой гонке иногда победу от поражения отделяют доли секунды. Мы разделяем взгляд на то, что инновации являются ключевым элементом, у нас общая ДНК, мы поддерживаем движение технологии вперёд».