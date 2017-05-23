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Майкл Мэттьюс и Чед Хага продлили контракты с командой Sunweb

Майкл Мэттьюс и Чед Хага остаются в команде Sunweb до конца 2021 года

 

 

  28-летний австралийский гонщик Майкл Мэттьюс и 30-летний американский гонщик Чед Хага продлили контракты с командой Sunweb на два года (до конца 2021).

 

Майкл Мэттьюс пришёл в команду в 2017 году и за это время одержал 10 побед, в том числе выиграл два этапа Тур де Франс и зелёную майку лучшего в очковой классификации, стал победителем классик Гран-при Монреаля и Гран-при Квебека.

 

  Чед Хага стал гонщиком команды в 2014 году, самоотверженно работал на товарищей по команде, внёс вклад в победу Тома Дюмулина на Джиро д’Италия-2017, выиграл 21-й этап Джиро д’Италия в этом году.

 

Майкл Мэттьюс и Чед Хага продлили контракты с командой Sunweb

 

 

  Майкл Мэттьюс: «Очень счастлив остаться гонщиком команды Sunweb ещё на два года. Здесь я уже провёл два с половиной потрясающих года, о которых осталась масса великолепных воспоминаний. Думаю, в этой команде я нашёл отличную атмосферу для своего развития».

 

  Люк Робертс, тренер команды Sunweb: «Мы рады, что достигли соглашения с Майклом. Два с половиной сезона с ним были очень успешными. Профессиональный подход Майкла полностью соответствует философии команды. Он всегда мотивирован выдавать максимум в достижении командных целей. Уверен, вместе с ним мы добьёмся ещё больших успехов, продолжим расти и развиваться вместе».

 

Майкл Мэттьюс и Чед Хага продлили контракты с командой Sunweb

 

 

  Чед Хага: «На протяжении всей своей карьеры я старался стабильно прогрессировать. Философия и совершенствование команды Sunweb помогает мне в этом. У меня есть основания утверждать, что каждый следующий год в команде был лучше предыдущего. Я был частью крупных успехов команды и даже добился собственного успеха. Я рад, что мы сможем работать вместе следующие два года!»

 

  Айке Висбеек, тренер команды Sunweb: «Чед давно в команде, он знает наш стиль работы. С каждым годом он прогрессирует, победа на этапе Джиро д’Италия показала, что как гонщик он становится сильнее. Он один из самых надёжных и верных гонщиков пелотона, ключевой игрок в достижении нескольких самых больших успехов команды, таких, как победа на Джиро д’Италия в 2017 году. Мы считаем, что Чед всё ещё продолжает совершенствоваться в профессиональном плане, вместе с нами он развивается как один из самых ценных командных гонщиков».

 

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Чед Хага Chad Haga

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  1. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 19:58 | Регистрация: 23.05.2017

    А Том сказал что вопрос перехода из Санвеба решен. Вроде как в Юмбо, но это не точно.

    1. Имя: SportSpirit

      SportSpirit

      Сегодня, 20:07 | Регистрация: 4.05.2019

      Тому переход необходим как глоток свежего воздуха для карьеры.

      Но если в Юмбо будет интересна дружба с Рогличем, как Тома, так и Юмбы)

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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