Майкл Мэттьюс и Чед Хага продлили контракты с командой Sunweb

Майкл Мэттьюс и Чед Хага остаются в команде Sunweb до конца 2021 года

28-летний австралийский гонщик Майкл Мэттьюс и 30-летний американский гонщик Чед Хага продлили контракты с командой Sunweb на два года (до конца 2021).

Майкл Мэттьюс пришёл в команду в 2017 году и за это время одержал 10 побед, в том числе выиграл два этапа Тур де Франс и зелёную майку лучшего в очковой классификации, стал победителем классик Гран-при Монреаля и Гран-при Квебека.

Чед Хага стал гонщиком команды в 2014 году, самоотверженно работал на товарищей по команде, внёс вклад в победу Тома Дюмулина на Джиро д’Италия-2017, выиграл 21-й этап Джиро д’Италия в этом году.

Майкл Мэттьюс: «Очень счастлив остаться гонщиком команды Sunweb ещё на два года. Здесь я уже провёл два с половиной потрясающих года, о которых осталась масса великолепных воспоминаний. Думаю, в этой команде я нашёл отличную атмосферу для своего развития».

Люк Робертс, тренер команды Sunweb: «Мы рады, что достигли соглашения с Майклом. Два с половиной сезона с ним были очень успешными. Профессиональный подход Майкла полностью соответствует философии команды. Он всегда мотивирован выдавать максимум в достижении командных целей. Уверен, вместе с ним мы добьёмся ещё больших успехов, продолжим расти и развиваться вместе».

Чед Хага: «На протяжении всей своей карьеры я старался стабильно прогрессировать. Философия и совершенствование команды Sunweb помогает мне в этом. У меня есть основания утверждать, что каждый следующий год в команде был лучше предыдущего. Я был частью крупных успехов команды и даже добился собственного успеха. Я рад, что мы сможем работать вместе следующие два года!»

Айке Висбеек, тренер команды Sunweb: «Чед давно в команде, он знает наш стиль работы. С каждым годом он прогрессирует, победа на этапе Джиро д’Италия показала, что как гонщик он становится сильнее. Он один из самых надёжных и верных гонщиков пелотона, ключевой игрок в достижении нескольких самых больших успехов команды, таких, как победа на Джиро д’Италия в 2017 году. Мы считаем, что Чед всё ещё продолжает совершенствоваться в профессиональном плане, вместе с нами он развивается как один из самых ценных командных гонщиков».