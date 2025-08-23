- Категория:
Стартовый протокол разделки на 5 этапе Вуэльты Испании-2025
На 5 этапе Вуэльта Испании-2025 (Vuelta a Espana) возвращается в Испанию командной гонкой на время. Командная гонка на время протяженностью 24,1 км в северо-восточных окрестностях Фигераса (Figueres, провинция Жирона, автономное сообщество Каталония, Испания). Интервал старта между командами 4 минуты. Ориентировочное время на прохождение дистанции составит 25 минут. Зачет времени команды по пятому гонщику. Лимит времени 35%. Представляем Вашему вниманию стартовый протокол командной разделки.
|
|
Стартовый протокол 5 этапа Вуэльты Испании-2025, время CET
|
|
|
1
|
|
Lotto (Bel)
|
|
16:37:00
|
|
|
2
|
|
Alpecin-Deceuninck (Bel)
|
|
16:41:00
|
|
|
3
|
|
Team Picnic PostNL (Ned)
|
|
16:45:00
|
|
|
4
|
|
Intermarche - Wanty (Bel)
|
|
16:49:00
|
|
|
5
|
|
Cofidis (Fra)
|
|
16:53:00
|
|
|
6
|
|
Jayco AlUla (Aus)
|
|
16:57:00
|
|
|
7
|
|
Lidl-Trek (USA)
|
|
17:01:00
|
|
|
8
|
|
Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)
|
|
17:05:00
|
|
|
9
|
|
EF Education-EasyPost (USA)
|
|
17:09:00
|
|
|
10
|
|
Burgos - Burpellet - BH (Spa)
|
|
17:13:00
|
|
|
11
|
|
Arkea - B&B Hotels (Fra)
|
|
17:17:00
|
|
|
12
|
|
Caja Rural - Seguros RGA (Spa)
|
|
17:21:00
|
|
|
13
|
|
Movistar (Spa)
|
|
17:25:00
|
|
|
14
|
|
Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)
|
|
17:29:00
|
|
|
15
|
|
INEOS Grenadiers (GBr)
|
|
17:33:00
|
|
|
16
|
|
Bahrain Victorious (Brn)
|
|
17:37:00
|
|
|
17
|
|
Israel - Premier Tech (Isr)
|
|
17:41:00
|
|
|
18
|
|
Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)
|
|
17:45:00
|
|
|
19
|
|
Soudal Quick Step (Bel)
|
|
17:49:00
|
|
|
20
|
|
XDS Astana Team (Kaz)
|
|
17:53:00
|
|
|
21
|
|
UAE Team Emirates XRG (UAE)
|
|
17:57:00
|
|
|
22
|
|
Visma - Lease a Bike (Ned)
|
|
18:01:00
|
|
|
23
|
|
Groupama - FDJ (Fra)
|
|
18:05:00
|
