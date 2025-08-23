Стартовый протокол разделки на 5 этапе Вуэльты Испании-2025

На 5 этапе Вуэльта Испании-2025 (Vuelta a Espana) возвращается в Испанию командной гонкой на время. Командная гонка на время протяженностью 24,1 км в северо-восточных окрестностях Фигераса (Figueres, провинция Жирона, автономное сообщество Каталония, Испания). Интервал старта между командами 4 минуты. Ориентировочное время на прохождение дистанции составит 25 минут. Зачет времени команды по пятому гонщику. Лимит времени 35%. Представляем Вашему вниманию стартовый протокол командной разделки.





Стартовый протокол 5 этапа Вуэльты Испании-2025, время CET 1 Lotto (Bel) 16:37:00 2 Alpecin-Deceuninck (Bel) 16:41:00 3 Team Picnic PostNL (Ned) 16:45:00 4 Intermarche - Wanty (Bel) 16:49:00 5 Cofidis (Fra) 16:53:00 6 Jayco AlUla (Aus) 16:57:00 7 Lidl-Trek (USA) 17:01:00 8 Q36.5 Pro Cycling Team (Swi) 17:05:00 9 EF Education-EasyPost (USA) 17:09:00 10 Burgos - Burpellet - BH (Spa) 17:13:00 11 Arkea - B&B Hotels (Fra) 17:17:00 12 Caja Rural - Seguros RGA (Spa) 17:21:00 13 Movistar (Spa) 17:25:00 14 Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra) 17:29:00 15 INEOS Grenadiers (GBr) 17:33:00 16 Bahrain Victorious (Brn) 17:37:00 17 Israel - Premier Tech (Isr) 17:41:00 18 Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger) 17:45:00 19 Soudal Quick Step (Bel) 17:49:00 20 XDS Astana Team (Kaz) 17:53:00 21 UAE Team Emirates XRG (UAE) 17:57:00 22 Visma - Lease a Bike (Ned) 18:01:00 23 Groupama - FDJ (Fra) 18:05:00

