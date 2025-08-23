VeloNEWS
Стартовый протокол разделки на 5 этапе Вуэльты Испании-2025

Вуэльта Испании-2025На 5 этапе Вуэльта Испании-2025 (Vuelta a Espana) возвращается в Испанию командной гонкой на время. Командная гонка на время протяженностью 24,1 км в северо-восточных окрестностях Фигераса (Figueres, провинция Жирона, автономное сообщество Каталония, Испания). Интервал старта между командами 4 минуты. Ориентировочное время на прохождение дистанции составит 25 минут. Зачет времени команды по пятому гонщику. Лимит времени 35%. Представляем Вашему вниманию стартовый протокол командной разделки.

 

 

 

 

 


 

 

 Стартовый протокол 5 этапа Вуэльты Испании-2025, время CET

 

 

1

 

Lotto (Bel)

 

16:37:00

 

 

2

 

Alpecin-Deceuninck (Bel)

 

16:41:00

 

 

3

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

16:45:00

 

 

4

 

Intermarche - Wanty (Bel)

 

16:49:00

 

 

5

 

Cofidis (Fra)

 

16:53:00

 

 

6

 

Jayco AlUla (Aus)

 

16:57:00

 

 

7

 

Lidl-Trek (USA)

 

17:01:00

 

 

8

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Swi)

 

17:05:00

 

 

9

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

17:09:00

 

 

10

 

Burgos - Burpellet - BH (Spa)

 

17:13:00

 

 

11

 

Arkea - B&B Hotels (Fra)

 

17:17:00

 

 

12

 

Caja Rural - Seguros RGA (Spa)

 

17:21:00

 

 

13

 

Movistar (Spa)

 

17:25:00

 

 

14

 

Decathlon - Ag2r La Mondiale (Fra)

 

17:29:00

 

 

15

 

INEOS Grenadiers (GBr)

 

17:33:00

 

 

16

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

17:37:00

 

 

17

 

Israel - Premier Tech (Isr)

 

17:41:00

 

 

18

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

17:45:00

 

 

19

 

Soudal Quick Step (Bel)

 

17:49:00

 

 

20

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

17:53:00

 

 

21

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

17:57:00

 

 

22

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

18:01:00

 

 

23

 

Groupama - FDJ (Fra)

 

18:05:00

 

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 4 этапа

