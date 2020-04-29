Вуэльта Испании-2020 не сможет стартовать в Нидерландах

Старт Вуэльты Испании-2020 из Нидерландов отменён

Из-за исключительной ситуации с коронавирусом Вуэльта Испании-2020 не будет стартовать в Нидерландах. Организационный комитет, работающий в Нидерландах, отменил официальный старт, который должен был проходить в Утрехте и Северном Брабанте.

Местный организационный комитет и Unipublic были вынуждены принять такое решение после объявления UCI о реорганизации календаря гонок и из-за мер, недавно введённых правительством Нидерландов, запрещающих проведение спортивных мероприятий до 1 сентября. Несмотря на то, что обе стороны хотели сохранить официальный старт из Утрехта, теперь невозможно найти новые даты для проведения проекта.

В заявлении нидерландского организационного комитета говорится: «Старт Вуэльты Испании-2020 из Нидерландов представлял собой проект грандиозного летнего праздника. Учитывая невозможность проведения мероприятия в таком формате, комитет La Vuelta Holanda предпочёл отказаться от официального старта гонки».

Директор комитета La Vuelta Holanda Мартейн ван Хюлстейн: «Понятно огромное разочарование провинций Утрехт и Северный Брабант. Мы были готовы организовать фантастическое мероприятие 14, 15 и 16 августа.

Услышав об изменениях календаря UCI, мы со всеми сторонами обсуждали возможность переноса старта на осень. Но это оказалось слишком сложно согласовать. Переносить три этапа, три дня, в которых задействованы 34 муниципалитета, старты и финиши в разных местах, это слишком сложно. Например, у нас в распоряжении нет необходимой инфраструктуры. На осень в муниципалитетах запланировано много дорожных работ. И это даже при том, что мы не берём в расчёт неопределённость ситуации с коронавирусом».

Хавьер Гильен, генеральный директор Вуэльты Испании: «Изменения в календаре связаны с изменением всей программы гонок. Мы обсуждали это с партнёрами в Нидерландах, с которыми работали в полном согласии и гармонии. Мы поняли, что будет невозможно претворить в жизнь этот проект в новых обстоятельствах. Это сложное решение, которое никому не хотелось принимать, но мы живём в новых условиях, которые никто не мог предугадать».

Компания Unipublic и La Vuelta Holanda работают над возможностью старта из Нидерландов в ближайшем будущем. Первым вариантом намечен старт в 2022 году, но на данный момент это не точно. Хавьер Гильен настаивает, что рассмотрение старта из Нидерландов будет приоритетом для организаторов Вуэльты Испании.