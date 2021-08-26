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Примож Роглич, Энрик Мас, Эган Берналь о 10-м этапе Вуэльты Испании-2021

 Примож Роглич потерял красную майку лидера после 10 этапа Вуэльты Испании-2021

 

 

 

  На первом после дня отдыха, 10-м этапе Вуэльты Испании-2021, пелотон сначала на протяжении 80 км долго не отпускал атаковавших, а затем позволил большой группе гонщиков набрать 13 минут преимущества. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma, двукратный победитель Вуэльты Испании, Примож Роглич атаковал на единственном категорийном подъёме этапа - подъеме 2 категории Пуэрто де Альмачар (Puerto de Almáchar, отм. 612 м, перепад высот 534 м, протяженность 10,9 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 22%).'

 

Примож Роглич, Энрик Мас, Эган Берналь о 10-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич, Энрик Мас, Эган Берналь о 10-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич, Энрик Мас, Эган Берналь о 10-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич, Энрик Мас, Эган Берналь о 10-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич, Энрик Мас, Эган Берналь о 10-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич, Энрик Мас, Эган Берналь о 10-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

Он набрал около полуминуты над соперниками по генеральной классфикации. Его начали преследовать Джек Хейг (Bahrain Victorious), Энрик Мас и Мигель Анхель Лопес (Movistar), на колесо которых сел товарищ Роглича по команде Сепп Кусс. На спуске с Пуэрто де Альмачар Примож Роглич упал. Он быстро поднялся и вернулся на велосипед, но вскоре его добрала группа Энрика Маса, в которую влились Александр Власов (Astana-Premier Tech) и Феликс Гросшартнер (Bora-hansgrohe). Эта группа финишировала через 11 минут 49 секунд после победителя этапа Майкла Сторера (DSM), и Примож Роглич потерял красную майку лидера, переместившись на третью строчку генеральной классификации.

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Если бы не упал, чувствовал бы себя лучше, но я в порядке. Это соревнование, без риска не выиграешь. Я упал, потому что слишком быстро проходил спуск. Дорога была скользкой».

 

  Гриша Нирман (Grischa Niermann), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы довольны, что отдали майку. Так сможем сэкономить силы и контролировать гонку. Мы знали, что последняя часть подъёма будет очень трудной. Примож хотел что-то предпринять. Сначала всё сработало отлично, но, к сожалению, на спуске он поскользнулся. Не повезло. Кажется, он в порядке, но потерял лидерство. Это не катастрофа, а небольшой недостаток в очень хороший для нас день».

 

  Энрик Мас (Movisrar): «Конечно, с точки зрения болельщиков этап был захватывающим, а для нас опасным. Мы знали, что впереди опасный спуск, где кто-то мог атаковать. Но спуск был таким скользким. Вообще-то, я всегда веду гонку очень осторожно. Всегда теряю несколько метров на спусках перед остальными, потому хочу проходить осторожно, чтобы не упасть. В итоге мы безопасно спустились.

 

Да, я не ожидал такой атаки от Роглича. Думал, мы будем держать просвет, думал, что мы с Микелем Анхелем Лопесом хорошо работали вместе. Группе, которая ехала позади, мы кинули полминуты, а это значит, что открылись просветы в борьбе генеральщиков. Посмотрим, что получится сделать в ближайшие дни. Если не считать атаки Роглича и раскола пелотона, все идут примерно на одном уровне. Этот подъём подходил Рогличу больше, он попытался. Мы финишировали вместе».

 

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Мы готовились к тому, что всякое может случиться. Гонка может идти гладко с отрывом или безумно, надо быть готовым ко всему. Нарваэс и Ван Баарле отобрались в отрыв. Они тоже могут использовать свои шансы и бороться за этапы. Если не считать время, которое потерял, на подъёме чувствую себя отлично, нога шла. Отвечать на атаку Роглича – это импульс. Но я чувствовал себя хорошо, поехал за ним. Это велосепорт – атаки, потом ситуация взрывается. Надеюсь защитить свою позицию в Астурии».

 

 

 

 

Результаты 10 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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