Алехандро Вальверде, Мигель Анхель Лопес, Энрик Мас о 6-м этапе Вуэльты Испании-2021

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 01:05
Команда Movistar без потерь прошла 6-й этап Вуэльты Испании-2021
Лидеры команды Movistar на 6-м этапе Вуэльты Испании-2021 находились в голове пелотона, когда на последних тридцати километрах группа разорвалась и образовались эшелоны. На финальном подъёме 3-й категории Энрик Мас, Мигель Анхель Лопес и Алехандро Вальверде финишировали в десятке сильнейших, а в генеральной классификации поднялись на 2-е, 3-е и 4-е места.
Photo (c) Photo Gomez Sport/Movistar Team
Photo (c) Photo Gomez Sport/Movistar Team
Алехандро Вальверде: «Мы планировали дать уехать небольшому отрыву, а затем контролировать гонку, чтобы я попробовал побороться за этап. Но я падал. Несколько гонщиков впереди меня затормозили, я смог их вовремя объехать, но потом кто-то толкнул меня сзади, и я врезался в велосипед гонщика команды Trek-Segafredo. Думаю, это был Брамбилла. Было больно, в шее что-то хрустнуло, но в итоге, кажется, обошлось. Шея сильно болела, поэтому мы решили не начинать тянуть слишком рано. Я хотел проверить, как чувствую себя.
Команда отлично проехала – сильный ветер создавал опасную ситуацию. Но ребята хорошо держали скорость. Мы упустили победу, но проехали хорошо. Все трое ещё идём высоко, это даёт нам дополнительный шанс. Завтрашний этап не будет иметь ничего общего с сегодняшним, хотя и сегодня уже было тяжело из-за ветра».
Мигель Анхель Лопес: «Весь этап ехали на очень высокой скорости, и день получился напряжённым. Думаю, мы хорошо справились, в конце не потеряли много времени. Не удивительно, что Роглич нас опередил. Мы знаем его класс и способности на таких финишах как сегодня. Понятно, что он отлично прошёл. Мы проехали без потерь начало недели, теперь дороги становятся круче, завтра ещё один трудный этап с горным финишем».
Энрик Мас: «Мы не часто выходили в голову пелотона на прошлых этапах, потому что знали, какими будут предстоящие, начиная с сегдняшнего. Это очень важные этапы, особенно в пятницу и в воскресенье. И Балкон де Аликанте, и Велефике очень тяжёлые подъёмы, на которых многое решится. Мы уверены в своих силах, попробуем извлечь преимущество, потому что знаем, какой сильный гонщик Роглич, учитывая что и финальная разделка в Сантьяго ему подходит».
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