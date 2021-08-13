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Алехандро Вальверде, Мигель Анхель Лопес, Энрик Мас о 6-м этапе Вуэльты Испании-2021

Команда Movistar без потерь прошла 6-й этап Вуэльты Испании-2021

 

 

  Лидеры команды Movistar на 6-м этапе Вуэльты Испании-2021 находились в голове пелотона, когда на последних тридцати километрах группа разорвалась и образовались эшелоны. На финальном подъёме 3-й категории Энрик Мас, Мигель Анхель Лопес и Алехандро Вальверде финишировали в десятке сильнейших, а в генеральной классификации поднялись на 2-е, 3-е и 4-е места.

 

  Photo (c) Photo Gomez Sport/Movistar Team

 

Алехандро Вальверде, Мигель Анхель Лопес, Энрик Мас о 6-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Алехандро Вальверде, Мигель Анхель Лопес, Энрик Мас о 6-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Алехандро Вальверде, Мигель Анхель Лопес, Энрик Мас о 6-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

  Photo (c) Photo Gomez Sport/Movistar Team

 

 

  Алехандро Вальверде: «Мы планировали дать уехать небольшому отрыву, а затем контролировать гонку, чтобы я попробовал побороться за этап. Но я падал. Несколько гонщиков впереди меня затормозили, я смог их вовремя объехать, но потом кто-то толкнул меня сзади, и я врезался в велосипед гонщика команды Trek-Segafredo. Думаю, это был Брамбилла. Было больно, в шее что-то хрустнуло, но в итоге, кажется, обошлось.   Шея сильно болела, поэтому мы решили не начинать тянуть слишком рано. Я хотел проверить, как чувствую себя.

 

  Команда отлично проехала – сильный ветер создавал опасную ситуацию. Но ребята хорошо держали скорость. Мы упустили победу, но проехали хорошо. Все трое ещё идём высоко, это даёт нам дополнительный шанс. Завтрашний этап не будет иметь ничего общего с сегодняшним, хотя и сегодня уже было тяжело из-за ветра».

 

  Мигель Анхель Лопес: «Весь этап ехали на очень высокой скорости, и день получился напряжённым. Думаю, мы хорошо справились, в конце не потеряли много времени. Не удивительно, что Роглич нас опередил. Мы знаем его класс и способности на таких финишах как сегодня. Понятно, что он отлично прошёл. Мы проехали без потерь начало недели, теперь дороги становятся круче, завтра ещё один трудный этап с горным финишем».

 

  Энрик Мас: «Мы не часто выходили в голову пелотона на прошлых этапах, потому что знали, какими будут предстоящие, начиная с сегдняшнего. Это очень важные этапы, особенно в пятницу и в воскресенье. И Балкон де Аликанте, и Велефике очень тяжёлые подъёмы, на которых многое решится. Мы уверены в своих силах, попробуем извлечь преимущество, потому что знаем, какой сильный гонщик Роглич, учитывая что и финальная разделка в Сантьяго ему подходит».

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Мигель Анхель Лопес Энрик Мас Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • Arciv
    Тур Норвегии-2021. Этап 1 (3)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Ну, судя по тому что победил Хейтер, этап явно был не под Вингегора. Там и Теннисен с Ганной в десятке.
    Согласен,я вообще искал Фосса,все таки родной Тур,а и он поймал больше 4х минут! Что-то Юмбо вообще не смотрится пока,что на Вуэльте,что на таких маленьких турах
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10)
    rude_rider-Фото

    пока интересно

    есть силы у мувиков и инеос.

     

    но чет думаю что Рогла тупо играет и не особо тратится.

    Власову такие горки вообще не подходят. словит сегодня имхо

     

    Лопеса могут мувики сегодня пустить как зайца

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (30)
    BlAr-Фото
    Мог бы, если бы атаковал раньше. Но это было чревато потерей сил перед следующими этапами, что в планы явно не входило. Корт действительно впечатлил, а несколько секунд переглядок генеральщиков предрешили исход этапа. Не будь их, датчанина прошёл бы не только Роглич!
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (30)
    BlAr-Фото

    А в чём разница? Как по мне, победа Ван дер Хорна ничем не менее заслужена, чем Корта. И красоты в его победе было побольше. Что называется, до слёз! А он противостоял именно пелотону, а не отдельным сильным гонщикам.
    Спринтеры побеждают из поезда с развоза, когда пелотон для них всё сделал - догнал отрыв, вывез на атакующую позицию. Горняки в гораздо большей степени делают это сами. А по-вашему выходит, что права на победу у них при этом меньше.
    Что до лидера общего зачёта... Во-первых, Роглич им не являлся и тем более, его итоговая победа на Вуэльте не гарантирована. Во-вторых, если я вас правильно понял, победа условного Власова над Кортом вас бы не разочаровала! Так или нет? Если так, то вы просто несправедливы к Приможу, лишая его права на победу.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2021. Этап 1 (3)
    Earl57-Фото

    Ну, судя по тому что победил Хейтер, этап явно был не под Вингегора. Там и Теннисен с Ганной в десятке.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (30)
    VeloVelo-Фото

    Вроде, в спорте пока еще побеждает Сильнейший, а не самый красивый и благородный.
    Иначе, это уже не спорт, а "фигурное катание" ;)

    Сильнейшим был сегодня Магнус Корт Нильсен. Точка. 
     

  • Kay82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10)
    Kay82-Фото

    Какая же отличная Вуельта!!!

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (30)
    VeloVelo-Фото

    Ничего Роглич не отдавал. Увидел, что Магнус нихрена не отдаст и бросил.
    По поводу кармы - ну, прикольно ) 

    По поводу "отдал победу":
    Победу отдают немного в другой ситуации - когда есть договоренность "этап - общий зачет".
    Здесь ничего подобного не было и быть не могло. Чистая победа Корта.
    Роглич, конечно, мог продавить на зубах до потери сознания, но, сообразил, что не стоит, не факт что получится, а ему ведь еще Вуэльту выигрывать. 

    Роглич очень хотел взять этап. Но, не смог. Магнус смог. Из отрыва, напомню (он, в отличие от Роглича, не ехал в пелотоне, не был защищен командой)!
    Выдающаяся победа Корта! Браво!



  • Arciv
    Тур Норвегии-2021. Этап 1 (3)
    Arciv-Фото
    Вингегор поймал 5 минут
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Настоящий горный этап, где всё время вверх-вниз, никакого передыха, так что должно быть интересно. Не хотелось чтобы такой этап с 3700м. набором высоты генеральщики отдавали отрыву (будет у них субота для этого) поэтому верю и надеюсь что Мувики и Бахрейновцы или Инэосцы будут задавать темп и проверять друг друга и всех остальных тоже. Тем более что финиш снова в стенку с отборным средним градиентом на последних 4км. Я бы и сам хотел заколесить на такой БАЛКОНчик в рамках какой то гонки)

    Отрадно что еврик будет показывать этот этап полностью от старта и до финиша.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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