Алехандро Вальверде, Мигель Анхель Лопес, Энрик Мас о 6-м этапе Вуэльты Испании-2021

Arciv

Тур Норвегии-2021. Этап 1 (3) Цитата: Earl57 Ну, судя по тому что победил Хейтер, этап явно был не под Вингегора. Там и Теннисен с Ганной в десятке.

Согласен,я вообще искал Фосса,все таки родной Тур,а и он поймал больше 4х минут! Что-то Юмбо вообще не смотрится пока,что на Вуэльте,что на таких маленьких турах Согласен,я вообще искал Фосса,все таки родной Тур,а и он поймал больше 4х минут! Что-то Юмбо вообще не смотрится пока,что на Вуэльте,что на таких маленьких турах

rude_rider

Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10) пока интересно есть силы у мувиков и инеос. но чет думаю что Рогла тупо играет и не особо тратится. Власову такие горки вообще не подходят. словит сегодня имхо Лопеса могут мувики сегодня пустить как зайца

BlAr

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (30) Мог бы, если бы атаковал раньше. Но это было чревато потерей сил перед следующими этапами, что в планы явно не входило. Корт действительно впечатлил, а несколько секунд переглядок генеральщиков предрешили исход этапа. Не будь их, датчанина прошёл бы не только Роглич!

BlAr

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (30) А в чём разница? Как по мне, победа Ван дер Хорна ничем не менее заслужена, чем Корта. И красоты в его победе было побольше. Что называется, до слёз! А он противостоял именно пелотону, а не отдельным сильным гонщикам.

Спринтеры побеждают из поезда с развоза, когда пелотон для них всё сделал - догнал отрыв, вывез на атакующую позицию. Горняки в гораздо большей степени делают это сами. А по-вашему выходит, что права на победу у них при этом меньше.

Что до лидера общего зачёта... Во-первых, Роглич им не являлся и тем более, его итоговая победа на Вуэльте не гарантирована. Во-вторых, если я вас правильно понял, победа условного Власова над Кортом вас бы не разочаровала! Так или нет? Если так, то вы просто несправедливы к Приможу, лишая его права на победу.

Earl57

Тур Норвегии-2021. Этап 1 (3) Ну, судя по тому что победил Хейтер, этап явно был не под Вингегора. Там и Теннисен с Ганной в десятке.

VeloVelo

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (30) Вроде, в спорте пока еще побеждает Сильнейший, а не самый красивый и благородный.

Иначе, это уже не спорт, а "фигурное катание" ;)



Сильнейшим был сегодня Магнус Корт Нильсен. Точка.



Kay82

Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10) Какая же отличная Вуельта!!!

VeloVelo

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (30) Ничего Роглич не отдавал. Увидел, что Магнус нихрена не отдаст и бросил.

По поводу кармы - ну, прикольно )



По поводу "отдал победу":

Победу отдают немного в другой ситуации - когда есть договоренность "этап - общий зачет".

Здесь ничего подобного не было и быть не могло. Чистая победа Корта.

Роглич, конечно, мог продавить на зубах до потери сознания, но, сообразил, что не стоит, не факт что получится, а ему ведь еще Вуэльту выигрывать.



Роглич очень хотел взять этап. Но, не смог. Магнус смог. Из отрыва, напомню (он, в отличие от Роглича, не ехал в пелотоне, не был защищен командой)!

Выдающаяся победа Корта! Браво!









Arciv

Тур Норвегии-2021. Этап 1 (3) Вингегор поймал 5 минут

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2021, превью э ... (10) Настоящий горный этап, где всё время вверх-вниз, никакого передыха, так что должно быть интересно. Не хотелось чтобы такой этап с 3700м. набором высоты генеральщики отдавали отрыву (будет у них субота для этого) поэтому верю и надеюсь что Мувики и Бахрейновцы или Инэосцы будут задавать темп и проверять друг друга и всех остальных тоже. Тем более что финиш снова в стенку с отборным средним градиентом на последних 4км. Я бы и сам хотел заколесить на такой БАЛКОНчик в рамках какой то гонки) Отрадно что еврик будет показывать этот этап полностью от старта и до финиша.