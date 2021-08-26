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Примож Роглич, Эган Берналь, Энрик Мас о 9-м этапе Вуэльты Испании-2021

Примож Роглич укрепил позицию лидера общего зачёта перед первым днём отдыха на Вуэльте Испании-2021

 

 

На 9-м этапе Вуэльты Испании-2021 с набором высоты 4600 м и финишем в подъём высшей категории капитан команды Jumbo-Visma Примож Роглич защитил красную майку и укрепил свою позицию лидера гонки, доведя преимущество над ближайшим соперником до 28 секунд. Перед первым днём отдыха на Вуэльте Испании-2021 изменилась и первая десятка общего зачёта.

 

Примож Роглич, Эган Берналь, Энрик Мас о 9-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

  Претенденты на генеральную  классификацию начали атаки на финальном подъёме Альто де Велефик. Велокоманда Ineos Grenadiers задала высокий темп, атака Адама Йейтса разорвала группу. Британский гонщик команды Ineos Grenadiers ускорялся несколько раз. Его третья атака создала самые большие просветы, только Примож Роглич и 26-летний испанский велогонщик команды Movistar Энрик Мас остались впереди. Примож Роглич финишировал вторым, через 1 минуту 5 секунд после победителя этапа Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), а Энрик Мас замкнул тройку призёров этапа. Мас и его товарищ по команде Movistar Мигель Анхель Лопес перед первым днём отдыха поднялись на вторую и третью строчки общего зачёта. Мас уступает Рогличу 28 секунд, Лопес – 1:21.

 

Эган Берналь (Ineos Grenadiers) не смог выдержать темп 7 гонщиков группы красной майки, спустился на 5-ю строчку общего зачёта, но сохранил белую майку лидера классификации лучшего молодого гонщика.

 

Примож Роглич, Эган Берналь, Энрик Мас о 9-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич, Эган Берналь, Энрик Мас о 9-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич, Эган Берналь, Энрик Мас о 9-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

  Примож Роглич: «Мы заслужили день отдыха. Этап был тяжёлым. Снова ужасная жара, подъёмы. Мои товарищи по команде отлично отработали. Ineos проходили подъёмы на высокой скорости, на финальном подъёме гонка взорвалась. К счастью, у меня хорошо шла нога, я смог отфинишировать. Энрик Мас сегодня ехал очень сильно, мы помогли друг другу увеличить разрыв. Ситуация была не сложной. Мне надо было просто сделать всё, что в моих силах, чтобы удержать майку. Главная цель – удержать её до конца гонки, что было бы идеально. Но каждый день ситуация меняется, я должен прикладывать все силы».

 

  Сеп Кусс (Jumbo-Visma): «Думаю, Ineos должны были что-то предпринимать. С моей точки зрения, у нас очень сильная команда, много ребята остались в группе, мы просто ехали свою гонку. А что касается Ineos, иногда трудно устанавливать связь, если в команде много лидеров. Когда один чувствует себя отлично, а другие не очень, это создаёт противоречия. Ineos ехали на подъёме очень мощно, а потом  остановились. Но нам не было необходимости контролировать гонку ради победы на этапе, мы просто поехали своей скоростью. Отрыв нас не волновал».

 

  Энрик Мас (Movistar): «Очень, очень доволен этапом. Давно не чувствовал себя так хорошо на велосипеде. Команда была великолепна. Жаль, что Йохан Якобс сошёл, надеюсь, его падение не было слишком серьёзным, и он вскоре восстановится. Мигель Анхель потрясающе отработал на финальном подъёме, закрывал все атаки. Мне же надо было постараться уехать от остальных, чтобы создать просвет. Роглич не сидел у меня на колесе. Мы оба шли на полной скорости. И даже если мои смены были сильнее, думаю, это только потому, что мне надо было создать больший просвет над соперниками. Он лидер гонки и не должен был работать со мной, но он всё равно сотрудничал. Результат получился выгодным нам обоим.

 

  Мы должны постараться и перехватить красную майку на такой важной для команды домашней гонке. Сегодня мы не смогли выбить Роглича с первой позиции, но будем пытаться всю оставшуюся часть гонки. Ожидал ли я увидеть такие просветы? Не знаю. Это был первый протяжённый подъём. После многочисленных атак в начале этапа и при таком сценарии нам надо было набирать как можно больше преимущества над как можно большим количеством соперников. Очень рад, что, по меньшей мере, был на одном уровне с  Рогличем сегодня на подъёме. А сейчас нужно извлечь пользу из для отдыха!»

 

Примож Роглич, Эган Берналь, Энрик Мас о 9-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Мы знали, что гонка пойдёт очень нервно. Хотели задать сильный ритм на долгом подъёме, создать напряжение на последней горе, но в пелотоне есть и другие сильные гонщики. Ничего не остаётся, как перевернуть эту страницу и пробовать снова. Я чувствую себя хорошо, но не рассчитал эту смену скорости. Ехал мощно, но они ускорились, и я не смог усидеть, меня сбросили. Адам Йейс старался мне помочь, но в какой-то момент я сказал ему ехать свою гонку. Завтра отдохнём, посмотрим, что делать дальше».

 

Результаты 9 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Примож Роглич Эган Берналь Энрик Мас Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: BaTman
    К спорт директорам инеоса у меня тоже есть вопросы


    Было бы интересно их послушать. Или почитать.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (42)
    VeloVelo-Фото
    Николай, напишите уже хороший анализ гонки, как вы делали это еще лет пять назад. У вас это здорово получалось.
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (42)
    VeloVelo-Фото
    А может, ждет формы к 3-й неделе? Гор пока еще и не было почти. Всё впереди.
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (42)
    VeloVelo-Фото
    А мне как раз показалось, что у Роглича появились маленькие слабые места, он хотел проехать этап на своем темпе, а в итоге пришлось немного выйти из зоны комфорта.

    Впереди еще целых 2 недели и куева туча гор. Будем смотреть, это интересно.
  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (42)
    nightbuster33-Фото

    Супермен очень грамотно и успешно сделал свою работу для подиума Маса. Если в дальнейшем они поменяются ролями,то они могут поставить соперников в тупик.Вот,что значить иметь в составе второго(равного по силам,а третьего еще лучше) участника для расширения тактики ведения гонки. Возможно так и было бы,если не было бы падения Вальверди. Успехов команде!

  • Lex1
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (42)
    Lex1-Фото
    Цитата: BaTman
    Инеосу надо срочно избавляться от Берналя, и кого то искать. По мне этот якорь, который иногда пригождается, но по большей части весит слишком много и не даёт другим уплыть.  
    Этот "якорь" команде Джиро выиграл 3 месяца назад ))
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (42)
    EL-Fenomeno-Фото

    У меня немного двоякое впечатления от этапа: с одной стороны были и атаки, и борьба за горох, и одиночный отъезд за 70 км. Д.Карузо - как же классно что он и выиграл; с другой стороны Рогла ловил всех и вся, причём я бы сказал легко и непринуждённо. Рискну предположить, что если у Приможа не случится форс-мажор он откатает на этой Вуэльте и победит в генерале так же бодренько как и Погачар на Туре...буду рад если такого, т.е. так просто для него не случится.

    Адама в "открытые" капитаны Инэоса на этой Вуэльте, а то с Берналем сейчас может и не выйти, а потом с Йейтсом может будет уже и поздно.

    Цитата: reforg34
    Этап под Ланду. Если все пойдет по его плану, 2-3 минуты без проблем должен привозить Рогличу и Берналю.

    Хороший комент в превью этапа, честно говоря после этапа аж прослезился улыбнулся. Ланда - всё, как вы это не понимаете. Да многие из нас (и я в т.ч.) весьма симпатизируют и болеют за него, но давайте признаем - Микэль кончился( Ну не верится что матёрый баск сможет на 3-й, самой сложной, неделе выдаст что то сверх_мощное удивив соперников и порадов всех нас. Бахрейну теперь нужно по немногу перестраиваться под Хейга (тем более этап команда взяла, уже пол.дела сделанно на Вуэльте), а вдруг у Джека и полуится подиум в итоге как уже случилось у его комрада Д.Карузо на Джиро.

    Цитата: Kay82
    Жду от Марка Падуна победы на этапе, верю!

    Угадали команду, но не угадали велогонщика)) Но Марк думаю тоже заработал одобрения и может похвалу от своего начальства, что осталася при Ланде до конца и выполнил свое дело горного грэгари.

  • GTX
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (42)
    GTX-Фото
    За инеосом интересно понаблюдать
  • BaTman
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (42)
    BaTman-Фото

     Инеосу надо срочно избавляться от Берналя, и кого то искать. По мне этот якорь, который иногда пригождается, но по большей части весит слишком много и не даёт другим уплыть.  

     Один раз уже Тур на себя заакцентировал и слил. Сейчас Вуэльту видно что не даёт ехать другим участникам, и на него никто работать не хочет. 

     

     К спорт директорам инеоса у меня тоже есть вопросы, что это вообще за цирк, где каждый едет как хочет. 

     

     Браво Роглич, идёт очень размеренно, и видно что достаточно комфортно. 

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (42)
    BlAr-Фото

    Мне показалось, что к концу горы у Роглича в ногах осталось не очень много резкости. Иначе рванул бы раньше и резче, и привез бы больше. Но и этого хватает, чтобы быть сильнее остальных.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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