Примож Роглич, Эган Берналь, Энрик Мас о 9-м этапе Вуэльты Испании-2021

Примож Роглич укрепил позицию лидера общего зачёта перед первым днём отдыха на Вуэльте Испании-2021

На 9-м этапе Вуэльты Испании-2021 с набором высоты 4600 м и финишем в подъём высшей категории капитан команды Jumbo-Visma Примож Роглич защитил красную майку и укрепил свою позицию лидера гонки, доведя преимущество над ближайшим соперником до 28 секунд. Перед первым днём отдыха на Вуэльте Испании-2021 изменилась и первая десятка общего зачёта.

Претенденты на генеральную классификацию начали атаки на финальном подъёме Альто де Велефик. Велокоманда Ineos Grenadiers задала высокий темп, атака Адама Йейтса разорвала группу. Британский гонщик команды Ineos Grenadiers ускорялся несколько раз. Его третья атака создала самые большие просветы, только Примож Роглич и 26-летний испанский велогонщик команды Movistar Энрик Мас остались впереди. Примож Роглич финишировал вторым, через 1 минуту 5 секунд после победителя этапа Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), а Энрик Мас замкнул тройку призёров этапа. Мас и его товарищ по команде Movistar Мигель Анхель Лопес перед первым днём отдыха поднялись на вторую и третью строчки общего зачёта. Мас уступает Рогличу 28 секунд, Лопес – 1:21.

Эган Берналь (Ineos Grenadiers) не смог выдержать темп 7 гонщиков группы красной майки, спустился на 5-ю строчку общего зачёта, но сохранил белую майку лидера классификации лучшего молодого гонщика.

Примож Роглич: «Мы заслужили день отдыха. Этап был тяжёлым. Снова ужасная жара, подъёмы. Мои товарищи по команде отлично отработали. Ineos проходили подъёмы на высокой скорости, на финальном подъёме гонка взорвалась. К счастью, у меня хорошо шла нога, я смог отфинишировать. Энрик Мас сегодня ехал очень сильно, мы помогли друг другу увеличить разрыв. Ситуация была не сложной. Мне надо было просто сделать всё, что в моих силах, чтобы удержать майку. Главная цель – удержать её до конца гонки, что было бы идеально. Но каждый день ситуация меняется, я должен прикладывать все силы».

Сеп Кусс (Jumbo-Visma): «Думаю, Ineos должны были что-то предпринимать. С моей точки зрения, у нас очень сильная команда, много ребята остались в группе, мы просто ехали свою гонку. А что касается Ineos, иногда трудно устанавливать связь, если в команде много лидеров. Когда один чувствует себя отлично, а другие не очень, это создаёт противоречия. Ineos ехали на подъёме очень мощно, а потом остановились. Но нам не было необходимости контролировать гонку ради победы на этапе, мы просто поехали своей скоростью. Отрыв нас не волновал».

Энрик Мас (Movistar): «Очень, очень доволен этапом. Давно не чувствовал себя так хорошо на велосипеде. Команда была великолепна. Жаль, что Йохан Якобс сошёл, надеюсь, его падение не было слишком серьёзным, и он вскоре восстановится. Мигель Анхель потрясающе отработал на финальном подъёме, закрывал все атаки. Мне же надо было постараться уехать от остальных, чтобы создать просвет. Роглич не сидел у меня на колесе. Мы оба шли на полной скорости. И даже если мои смены были сильнее, думаю, это только потому, что мне надо было создать больший просвет над соперниками. Он лидер гонки и не должен был работать со мной, но он всё равно сотрудничал. Результат получился выгодным нам обоим.

Мы должны постараться и перехватить красную майку на такой важной для команды домашней гонке. Сегодня мы не смогли выбить Роглича с первой позиции, но будем пытаться всю оставшуюся часть гонки. Ожидал ли я увидеть такие просветы? Не знаю. Это был первый протяжённый подъём. После многочисленных атак в начале этапа и при таком сценарии нам надо было набирать как можно больше преимущества над как можно большим количеством соперников. Очень рад, что, по меньшей мере, был на одном уровне с Рогличем сегодня на подъёме. А сейчас нужно извлечь пользу из для отдыха!»

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Мы знали, что гонка пойдёт очень нервно. Хотели задать сильный ритм на долгом подъёме, создать напряжение на последней горе, но в пелотоне есть и другие сильные гонщики. Ничего не остаётся, как перевернуть эту страницу и пробовать снова. Я чувствую себя хорошо, но не рассчитал эту смену скорости. Ехал мощно, но они ускорились, и я не смог усидеть, меня сбросили. Адам Йейс старался мне помочь, но в какой-то момент я сказал ему ехать свою гонку. Завтра отдохнём, посмотрим, что делать дальше».