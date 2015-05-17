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Спортивный директор команды Jumbo-Visma о тактике на третью неделю Вуэльты Испании-2021

Адди Энгельс: «Прежде всего, мы должны отыграть время»

 

 

  Перед финальной неделей Вуэльты Испании-2021 Примож Роглич, нацеленный бороться за третью подряд победу на испанском Гранд-туре, идёт третьим в генеральной классификации. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma уступает 1 минуту 36 секунд Одду Кристиану Эйкингу (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) и 42 секунды Гийому Мартану (Cofidis).

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Адди Энгельс (Addy Engels) в день отдыха в интервью Cylcingnews и AS рассказал, какой тактики будет придерживаться команда на третьей неделе Вуэльты Испании-2021.

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma о тактике на третью неделю Вуэльты Испании-2021

 

  Адди Энгельс: «Прежде всего, мы должны отыграть время. Если смотреть на ребят позади Приможа, начиная с Маса и ниже по списку, относительно них должен быть хороший разрыв, хотя ни в чём никогда нельзя быть уверенным.

 

  А также не забывайте о ребятах, которые впереди. Осталось несколько очень трудных дней. Возможно, из-за трудностей этапов и гонки Мартин и Эйкинг потеряют время. Но чтобы от них уехать, надо вести гонку агрессивно.

 

  Несколько дней назад я уже говорил, что никогда нельзя забывать о такой команде как Ineos и таких гонщиках как Берналь и Йейтс. На последней неделе Гранд-тура мы уже были свидетелями  безумных поворотов. Никто не ожидал три года назад, что Фрум выиграет Джиро.

 

  Так что нельзя их недооценивать. Впереди ещё долгий путь. Пусть они и идут сейчас немного позади в генеральной классификации, и если бы Йейтс был ближе, то не мог бы атаковать, как на 15 этапе. И разрыв не получился слишком большим. Но если на этапе до финиша будет далпеко, а они попробуют создать просвет, разрывы могут увеличиться. Поэтому я никого не вычёркиваю из главных соперников.

 

  Каждый день за исключением этапов, которые должны были завершиться общим спринтом,  в отрыв уезжали три гонщика из одних и тех же команд. Но в остальные дни ехали с дикой скоростью, отрыв уезжал только через 100 км. Хотя помню, когда я ехал Вуэльту в 2003, и когда топовые команды ONCE и Banesto вот-вот должны были прекратить своё существование, каждый день тоже ехали на максимальной скорости. Так что такое происходит не впервые, но, конечно, это сказывается.

 

  Ковадонга намного более неровная, там есть и очень крутые отрезки и даже несколько спусков. Гамонитейру просто зверски тяжёлая. 15 километров – и от подножия до финиша почти всё время круто. Очень разные подъёмы.

 

  Но во многом всё зависит от гонщиков. В воскресенье было тяжело, но на бумаге этап не был большим горным. Но то, как его ехали, сделало этап очень тяжёлым. Если так же поедут на Ковадонге или Гамонитейру, тогда, конечно, разрывы будут очень большими».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:06 | Регистрация: 17.05.2015

    Jumbo-Visma, сам Роглич всё время должны помнить об "эффекте Хорнера"...

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World Championships

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • Адриен
    Спортивный директор команды Ju ... (1)
    Адриен-Фото

    Jumbo-Visma, сам Роглич всё время должны помнить об "эффекте Хорнера"...

  • VeloVelo
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Свифти опять близко.

  • VeloVelo
    Джейсон Осборн – стажёр велоко ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Интересная новость.
    У гребцов невероятной силы спина и плечи. Главное, чтобы велик не сломал )

  • VeloVelo
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (9)
    VeloVelo-Фото

    Ремко пока очень много лажает. Мандраж у парня. Надеюсь, это у него пройдет. 

  • VeloVelo
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (9)
    VeloVelo-Фото

    Я бы точно орал. Потом бы пожалел. Но, в момент стресса видишь только цель.

    ЗЫ: Но, на механика бы точно не орал. Скорей, на себя.

    А того, кто орет на механика, очень хочется прибить на месте. 
    Не уважаю таких и ничего поделать с собой не могу )

  • Astanaforever
    Одд Кристиан Эйкинг о защите к ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Желаю ему победить Роглича .
  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (12)
    SportSpirit-Фото
    Ходят легенды, что на Лагос-де-Ковадонга не отпустят отрыв)
  • RVL
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (9)
    RVL-Фото

    так ремко сам лажает чаще чем колется.... с описанной вами позиции представляю как Лефевр орет на него..)))

  • Sezar
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (9)
    Sezar-Фото

    Проколотое колесо - это не недосмотр, это может случиться с любым.

    А какие реально шансы у этих самых "всех"? Если взять среднего проколовшегося с его средним результатом, то у него нет повода для недовольства, поскольку у него и так почти нет шансов, чего разоряться-то. У Ремко шансы были, он ехал в лидирующей группе. И скорее всего затащил бы как минимум этап. И кстати, потом еще кому-то предъявлял, типа тот ему помешал..

    Кстати, отдельный вопрос, а почему надо "на всех" ориентироваться?

  • Shega
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (9)
    Shega-Фото
    Закончившийся бензин - недосмотр водителя, проколотое колесо - "недосмотр" Эвенпула. Может быть, все в пелотоне и звереют при проколе колеса, которое меняют не очень быстро, но орут на механиков единицы.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
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