Спортивный директор команды Jumbo-Visma о тактике на третью неделю Вуэльты Испании-2021

Адди Энгельс: «Прежде всего, мы должны отыграть время»

Перед финальной неделей Вуэльты Испании-2021 Примож Роглич, нацеленный бороться за третью подряд победу на испанском Гранд-туре, идёт третьим в генеральной классификации. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma уступает 1 минуту 36 секунд Одду Кристиану Эйкингу (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) и 42 секунды Гийому Мартану (Cofidis).

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Адди Энгельс (Addy Engels) в день отдыха в интервью Cylcingnews и AS рассказал, какой тактики будет придерживаться команда на третьей неделе Вуэльты Испании-2021.

Адди Энгельс: «Прежде всего, мы должны отыграть время. Если смотреть на ребят позади Приможа, начиная с Маса и ниже по списку, относительно них должен быть хороший разрыв, хотя ни в чём никогда нельзя быть уверенным.

А также не забывайте о ребятах, которые впереди. Осталось несколько очень трудных дней. Возможно, из-за трудностей этапов и гонки Мартин и Эйкинг потеряют время. Но чтобы от них уехать, надо вести гонку агрессивно.

Несколько дней назад я уже говорил, что никогда нельзя забывать о такой команде как Ineos и таких гонщиках как Берналь и Йейтс. На последней неделе Гранд-тура мы уже были свидетелями безумных поворотов. Никто не ожидал три года назад, что Фрум выиграет Джиро.

Так что нельзя их недооценивать. Впереди ещё долгий путь. Пусть они и идут сейчас немного позади в генеральной классификации, и если бы Йейтс был ближе, то не мог бы атаковать, как на 15 этапе. И разрыв не получился слишком большим. Но если на этапе до финиша будет далпеко, а они попробуют создать просвет, разрывы могут увеличиться. Поэтому я никого не вычёркиваю из главных соперников.

Каждый день за исключением этапов, которые должны были завершиться общим спринтом, в отрыв уезжали три гонщика из одних и тех же команд. Но в остальные дни ехали с дикой скоростью, отрыв уезжал только через 100 км. Хотя помню, когда я ехал Вуэльту в 2003, и когда топовые команды ONCE и Banesto вот-вот должны были прекратить своё существование, каждый день тоже ехали на максимальной скорости. Так что такое происходит не впервые, но, конечно, это сказывается.

Ковадонга намного более неровная, там есть и очень крутые отрезки и даже несколько спусков. Гамонитейру просто зверски тяжёлая. 15 километров – и от подножия до финиша почти всё время круто. Очень разные подъёмы.

Но во многом всё зависит от гонщиков. В воскресенье было тяжело, но на бумаге этап не был большим горным. Но то, как его ехали, сделало этап очень тяжёлым. Если так же поедут на Ковадонге или Гамонитейру, тогда, конечно, разрывы будут очень большими».