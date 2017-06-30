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Примож Роглич о старте на Вуэльте Испании-2021

Примож Роглич: «На трёхнедельной гонке всегда побеждает сильнейший»

 

 

  Примож Роглич стартует на Вуэльте Испании-2021 под первым номером как защищающий титул победитель прошлого выпуска, и будет бороться на испанском Гранд-туре за третью победу подряд. В сезоне 31-летнего словенского велогонщика команды Jumbo-Visma были падения и взлёты – от падений и схода с Тур де Франс до золотой медали в индивидуальной гонке на время на Олимпиаде в Токио-2020. О перипетиях своего сезона и готовности бороться за высшую ступень подиума на Вуэльте Испании-2021 Примож Роглич рассказал в предстартовом интервью.

 

Примож Роглич о старте на Вуэльте Испании-2021

 

Примож Роглич о старте на Вуэльте Испании-2021

 

  Примож Роглич: «Сход с Тура – часть велоспорта и часть жизни. Поднимаешься, падаешь. Самое важное, продолжать двигаться дальше. Я стараюсь так и делать. И вот теперь я здесь, сделаю всё возможное на этой Вуэльте. В конце концов, чем скорее принимаешь ситуацию, тем легче, так я через это прошёл. Принял всё как есть. Просто постарался восстановиться, но сразу после схода чувствовал себя совсем пустым, потому что, действительно, всё вложил в Тур. Когда сошёл с Тура, был уверен, что поеду на Олимпиаду, но через неделю решил, что не поеду. А ещё через пару дней снова всё обдумал и сказал: «Ладно, сделаю всё, чтобы подготовиться, посмотрим, как пойдёт».

 

Мы стартуем на Вуэльте с сильной командой. Приложим все силы. Этот год не исключение, я вообще-то, не знаю подъёмов, которые будут в этом году. Но в конце концов, если нога идёт, то проблем не будет. Придётся справиться, посмотрим, что получится.

 

Больше всего беспокоюсь о том, пройти гонку день за днём, какой подход использовать с командой, чтобы не сделать ошибок. Меня волнует только это. Как все знают, Эган Берналь – суперсильный парень, но не он один. Будет много сильных гонщиков, будет серьёзная борьба между всеми нами до самого конца гонки.

 

Вы, журналисты, любите, чтобы двое соперников боролись друг с другом, делаете из этого историю. Но в конечном счёте меня не волнует, против кого бороться, будет это Тадей или Берналь, или Ричи…Так много сильных ребят, способных выиграть, что глупо об этом думать. Надо фокусироваться на себе, на команде.

 

Трёхнедельная гонка всегда честная – побеждает сильнейший.

 

Я даже не думаю о третьей подряд победе. Такие мысли мне не помогут. Меня больше заботит настоящее, вызовы, с которыми придётся столкнуться. Если будем фокусироваться на важном, и удача будет на нашей стороне, всё будет хорошо. Постараемся не терять концентрацию».

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «У нас очень сильная команда. У Сеппа (Sepp Kuss)  и Стевена (Steven Kruijswijk) будут свободные роли. Сэм (Sam Oomen), Кун (Koen Bouwman), Леннард (Lennard Hofstede) и Роберт (Robert Gesink) помогут в горах, а Натан (Nathan Van Hooydonck ) – важное связующее звено на равнине. Вся команда будет помогать Приможу и защищать его. Мы с нетерпением ждём старта».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Перед туром он давал интервью в таком же плане. Какая та неуверенность в себе.

    Вся жизнь это гонка.
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Tour of Denmark

13 - 22 августа 2021

Tour de l'Avenir

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джордж Беннетт переходит в вел ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Удалено мною.

  • Astanaforever
    Примож Роглич о старте на Вуэл ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Перед туром он давал интервью в таком же плане. Какая та неуверенность в себе.
  • VeloVelo
    Тур Дании-2021. Этап 4 (4)
    VeloVelo-Фото

    Мне показалось, что здоровье было. Вполне мог Ремко взять Кэва и Моркова на колесо. Но, не захотел? Забил на команду? Или Что?

    И то, что Квики бросили тащить за 10 примерно км до финиша - это тоже непонятно. Зарубились с Юмбой, мол, чего вы не работаете? Может быть и так...

    Очень странно это всё выглядело, тем более, что Кэв был вполне хорош сегодня.
    Не знаю, что и думать, никогда такого не видел )

  • RVL
    Tour de l'Avenir-2021. Пролог (2)
    RVL-Фото

    ))) завтра надо читать 

    Или жирным выделенные ))

     

     

  • velodoctor
    Tour de l'Avenir-2021. Пролог (2)
    velodoctor-Фото

    Что за фамилии такие dash

  • RVL
    Тур Дании-2021. Этап 4 (4)
    RVL-Фото

     Здоровья не было после вчерашнего.

    Квики устали догонять ещё за 9 км.  

     

  • VeloliveTeam
    Трансферные новости пелотона-2 ... (27)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: Ayrton
    В какую команду уходит Власов?

    Bora-hansgrohe, всё отображено в таблице.

     

  • Ayrton
    Трансферные новости пелотона-2 ... (27)
    Ayrton-Фото

    В какую команду уходит Власов?

  • BlAr
    Тур Дании-2021. Этап 4 (4)
    BlAr-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Что-то я не понял Эвенепула. Что это было за 3-4 км до финиша? 
     

    Звезду словил, наверное!

    Вообще пелотон удивил, со знаком минус. Отдать этап отрыву нужно было постараться... Обычно такая безынициативность пелотона встречается в конце грандтуров перед сложным днём. Отрыв - да, там переглядки сплошь и рядом. А тут почти догнали, и встали! Потом опять, и так несколько раз. Вроде и тянуть было кому, не один Ремко был для этого, и не один Квикстеп. 

  • VeloVelo
    Тур Дании-2021. Этап 4 (4)
    VeloVelo-Фото

    Что-то я не понял Эвенепула. Что это было за 3-4 км до финиша? 

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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