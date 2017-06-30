Примож Роглич о старте на Вуэльте Испании-2021

Примож Роглич: «На трёхнедельной гонке всегда побеждает сильнейший»

Примож Роглич стартует на Вуэльте Испании-2021 под первым номером как защищающий титул победитель прошлого выпуска, и будет бороться на испанском Гранд-туре за третью победу подряд. В сезоне 31-летнего словенского велогонщика команды Jumbo-Visma были падения и взлёты – от падений и схода с Тур де Франс до золотой медали в индивидуальной гонке на время на Олимпиаде в Токио-2020. О перипетиях своего сезона и готовности бороться за высшую ступень подиума на Вуэльте Испании-2021 Примож Роглич рассказал в предстартовом интервью.

Примож Роглич: «Сход с Тура – часть велоспорта и часть жизни. Поднимаешься, падаешь. Самое важное, продолжать двигаться дальше. Я стараюсь так и делать. И вот теперь я здесь, сделаю всё возможное на этой Вуэльте. В конце концов, чем скорее принимаешь ситуацию, тем легче, так я через это прошёл. Принял всё как есть. Просто постарался восстановиться, но сразу после схода чувствовал себя совсем пустым, потому что, действительно, всё вложил в Тур. Когда сошёл с Тура, был уверен, что поеду на Олимпиаду, но через неделю решил, что не поеду. А ещё через пару дней снова всё обдумал и сказал: «Ладно, сделаю всё, чтобы подготовиться, посмотрим, как пойдёт».

Мы стартуем на Вуэльте с сильной командой. Приложим все силы. Этот год не исключение, я вообще-то, не знаю подъёмов, которые будут в этом году. Но в конце концов, если нога идёт, то проблем не будет. Придётся справиться, посмотрим, что получится.

Больше всего беспокоюсь о том, пройти гонку день за днём, какой подход использовать с командой, чтобы не сделать ошибок. Меня волнует только это. Как все знают, Эган Берналь – суперсильный парень, но не он один. Будет много сильных гонщиков, будет серьёзная борьба между всеми нами до самого конца гонки.

Вы, журналисты, любите, чтобы двое соперников боролись друг с другом, делаете из этого историю. Но в конечном счёте меня не волнует, против кого бороться, будет это Тадей или Берналь, или Ричи…Так много сильных ребят, способных выиграть, что глупо об этом думать. Надо фокусироваться на себе, на команде.

Трёхнедельная гонка всегда честная – побеждает сильнейший.

Я даже не думаю о третьей подряд победе. Такие мысли мне не помогут. Меня больше заботит настоящее, вызовы, с которыми придётся столкнуться. Если будем фокусироваться на важном, и удача будет на нашей стороне, всё будет хорошо. Постараемся не терять концентрацию».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «У нас очень сильная команда. У Сеппа (Sepp Kuss) и Стевена (Steven Kruijswijk) будут свободные роли. Сэм (Sam Oomen), Кун (Koen Bouwman), Леннард (Lennard Hofstede) и Роберт (Robert Gesink) помогут в горах, а Натан (Nathan Van Hooydonck ) – важное связующее звено на равнине. Вся команда будет помогать Приможу и защищать его. Мы с нетерпением ждём старта».