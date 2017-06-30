Одд Кристиан Эйкинг о защите красной майки Вуэльты Испании-2021

Одд Кристиан Эйкинг: «Я вырос как гонщик»

Восемь дней красная майка лидера Вуэльты Испании-2021 оставалась у гонщиков велокоманды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux. На первой неделе два дня её носил Рейн Таарамяэ, облачившийся в майку после победы на 3-м этапе, а на второй неделе после 10-го этапа красную майку надел Одд Кристиан Эйкинг. 26-летний норвежский велогонщик, который выступает в команде с 2018 года, не намерен отдавать красную майку без борьбы, о чём рассказал в день отдыха во время пресс-конференции.

Photo (c) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

Одд Кристиан Эйкинг: «Майка лидера Вуэльты Испании заставляет меня расти как гонщика. То же самое касается моих товарищей по команде. Пока что нам общими усилиями удавалось держать контроль над ситуацией. С каждым днём я чувствую себя лучше, меня окружает сильная команда, которая решительно настроена защищать эту позицию. Чем ближе к Сантьяго-де-Компостела, тем я увереннее.

Красная майка подталкивает нас выступать сильнее, превосходить себя, и, может быть, мы сможем продолжать удивлять. Мы полагаемся на опыт наших спортивных директоров, уделяем внимание каждой детали. Без сомнения, защищать майку в высоких горах будет тяжело. Если не смогу её удержать, всё равно продолжу бороться. У нас есть Луис Мейнтьес, хороший кандидат на финиш в топ-10. Не важно, что произойдёт на третьей неделе, наша Вуэльта уже очень успешна!»

Валерио Пива (Valerio Piva), спортивный директор команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux: «Я познакомился с Оддом прошлой зимой. Знал, что у него большой потенциал. Он современный гонщик с взрывными способностями, который может хорошо проходить подъёмы и удерживать позицию.

По некоторым причинам, в частности, из-за болезни, у него не было возможности проявить себя этой весной. В прошлом месяце на Туре Валлонии-2021 он был в хорошей форме и поделился планами выступить на Вуэльте на высоком уровне. Заняв 7-е место на Классике Сан-Себастьяна и 2-е место на Арктической гонке Норвегии, он показал, что готов к гонке. Шесть дней в красной майке подтверждают его качества. В следующие дни мы будем противостоять в горах лучшим генеральщикам мира. Интересно, чего Одд сможет добиться благодаря своему потенциалу. Это вопрос для всех нас!»