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Одд Кристиан Эйкинг о защите красной майки Вуэльты Испании-2021

Одд Кристиан Эйкинг: «Я вырос как гонщик»

 

 

  Восемь дней красная майка лидера Вуэльты Испании-2021 оставалась у гонщиков велокоманды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux. На первой неделе два дня её носил Рейн Таарамяэ, облачившийся в майку после победы на 3-м этапе, а на второй неделе после 10-го этапа красную майку надел Одд Кристиан Эйкинг. 26-летний норвежский велогонщик, который выступает в команде с 2018 года, не намерен отдавать красную майку без борьбы, о чём рассказал в день отдыха во время пресс-конференции.

 

Одд Кристиан Эйкинг о защите красной майки Вуэльты Испании-2021

Photo (c) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

 

 

  Одд Кристиан Эйкинг: «Майка лидера Вуэльты Испании заставляет меня расти как гонщика. То же самое касается моих товарищей по команде. Пока что нам общими усилиями удавалось держать контроль над ситуацией. С каждым днём я чувствую себя лучше, меня окружает сильная команда, которая решительно настроена защищать эту позицию. Чем ближе к Сантьяго-де-Компостела, тем я увереннее.

 

Красная майка подталкивает нас выступать сильнее, превосходить себя, и, может быть, мы сможем продолжать удивлять. Мы полагаемся на опыт наших спортивных директоров, уделяем внимание каждой детали. Без сомнения, защищать майку в высоких горах будет тяжело. Если не смогу её удержать, всё равно продолжу бороться. У нас есть Луис Мейнтьес, хороший кандидат на финиш в топ-10. Не важно, что произойдёт на третьей неделе, наша Вуэльта уже очень успешна!»

 

  Валерио Пива (Valerio Piva), спортивный директор команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux: «Я познакомился с Оддом прошлой зимой. Знал, что у него большой потенциал. Он современный гонщик с взрывными способностями, который может хорошо проходить подъёмы и удерживать позицию.

 

По некоторым причинам, в частности, из-за болезни, у него не было возможности проявить себя этой весной. В прошлом месяце на Туре Валлонии-2021 он был в хорошей форме и поделился планами выступить на Вуэльте на высоком уровне.  Заняв 7-е место на Классике Сан-Себастьяна и 2-е место на Арктической гонке Норвегии, он показал, что готов к гонке. Шесть дней в красной майке подтверждают его качества. В следующие дни мы будем противостоять в горах лучшим генеральщикам мира. Интересно, чего Одд сможет добиться благодаря своему потенциалу. Это вопрос для всех нас!»

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:50 | Регистрация: 30.06.2017

    Желаю ему победить Роглича .

    Вся жизнь это гонка.
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World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • Адриен
    Спортивный директор команды Ju ... (1)
    Адриен-Фото

    Jumbo-Visma, сам Роглич всё время должны помнить об "эффекте Хорнера"...

  • VeloVelo
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Свифти опять близко.

  • VeloVelo
    Джейсон Осборн – стажёр велоко ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Интересная новость.
    У гребцов невероятной силы спина и плечи. Главное, чтобы велик не сломал )

  • VeloVelo
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (9)
    VeloVelo-Фото

    Ремко пока очень много лажает. Мандраж у парня. Надеюсь, это у него пройдет. 

  • VeloVelo
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (9)
    VeloVelo-Фото

    Я бы точно орал. Потом бы пожалел. Но, в момент стресса видишь только цель.

    ЗЫ: Но, на механика бы точно не орал. Скорей, на себя.

    А того, кто орет на механика, очень хочется прибить на месте. 
    Не уважаю таких и ничего поделать с собой не могу )

  • Astanaforever
    Одд Кристиан Эйкинг о защите к ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Желаю ему победить Роглича .
  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (12)
    SportSpirit-Фото
    Ходят легенды, что на Лагос-де-Ковадонга не отпустят отрыв)
  • RVL
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (9)
    RVL-Фото

    так ремко сам лажает чаще чем колется.... с описанной вами позиции представляю как Лефевр орет на него..)))

  • Sezar
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (9)
    Sezar-Фото

    Проколотое колесо - это не недосмотр, это может случиться с любым.

    А какие реально шансы у этих самых "всех"? Если взять среднего проколовшегося с его средним результатом, то у него нет повода для недовольства, поскольку у него и так почти нет шансов, чего разоряться-то. У Ремко шансы были, он ехал в лидирующей группе. И скорее всего затащил бы как минимум этап. И кстати, потом еще кому-то предъявлял, типа тот ему помешал..

    Кстати, отдельный вопрос, а почему надо "на всех" ориентироваться?

  • Shega
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (9)
    Shega-Фото
    Закончившийся бензин - недосмотр водителя, проколотое колесо - "недосмотр" Эвенпула. Может быть, все в пелотоне и звереют при проколе колеса, которое меняют не очень быстро, но орут на механиков единицы.

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