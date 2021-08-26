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Одд Кристиан Эйкинг надел красную майку лидера после 10 этапа Вуэльты Испании-2021

Одд Кристиан Эйкинг и Гийом Мартан о 10-м этапе Вуэльты Испании-2021 после 10 этапа

 

 

  26-летний норвежский велогонщик Одд Кристиан Эйкинг (Odd Christian Eiking) стал вторым гонщиком команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux после Рейна Таарамяэ, надевшим красную майку лидера на Вуэльте Испании-2021.

 

На 10-м этапе, первом на второй неделе испанского Гранд-тура, на формирование отрыва дня понадобилось 80 км. Но затем пелотон отпустил группу из 31 гонщика на 13 минут. Одд Кристиан Эйкинг был единственным гонщиком команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux в отрыве и самым высокорасположенным в генеральной классификации гонщиком – проигрывал лидировавшему в общем зачёте Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) 9 минут 10 секунд.

 

Главным соперником Эйкинга в отрыве стал Гийом  Мартан (Guillaume Martin) из команды Cofidis, который перед стартом уступал Рогличу 9:39.  Но  Одд Кристиан Эйкинг финишировал пятым и стал вторым за 15 лет норвежским гонщиком, возглавившим генеральную классификацию после Тора Хушовда.

Гийома Мартана Эйкинг опередил в общем зачёте на 58 секунд. Примож Роглич (Jumbo-Visma) спустился на третью строчку генеральной классификации и проигрывает Эйкингу 2:17.

 

Одд Кристиан Эйкинг надел красную майку лидера после 10 этапа Вуэльты Испании-2021

Photo (c) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

 

  Одд Кристиан Эйкинг: «Неописуемые ощущения быть лидером Вуэльты Испании. Это настолько значительно! После фантастического успеха Рейна эта красная майка – большой бонус для команды. Я очень счастлив. Утром и представить не мог, что после этапа буду в красной майке, ведь я проигрывал в генеральной классификации девять минут. Стать лидером мог только чудом. Но когда уехал в отрыв и увидел, что разрыв продолжает увеличиваться, начал верить в это чудо.

 

Я следил за Гийомом Мартаном, потому что он был близко ко мне в генеральной классификации и финишировал 8-м на Тур де Франс. Я знаю его способности, потому что выступал с ним раньше в одной команде. Но в итоге у меня получилось реагировать на его атаки и даже выиграть у него время. Это важно перед следующими несколькими днями, потому что хочу защищать красную майку как можно дольше!»

 

  Гийом Мартан (Cofidis): «Снова был безумный этап с очень скоростным стартом и проездом по многочисленным городским улицам. Почти через 60 км, когда увидел, что отрыву не удаётся уехать, тоже вступил в эту борьбу. У меня есть нюх на правильные отрывы. Сначала генеральная классификация не была целью, потом, когда разрыв вырос, я задумался о красной майке.

 

На последнем подъёме попытался атаковать, но Одд Кристиан Эйкинг был сильнее. Потом на спуске я потерял немного времени, потому что дороги были скользкими. У меня всё ещё есть страх падения после того, как упал в начале сезона на тренировке. Очень не хотел, чтобы подобное повторилось. Теперь буду удерживать второе место, и почему бы не попробовать подняться ещё на одну позицию в ближайшие дни. Надеюсь, что поймаю момент».

 

 

Результаты 10 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Одд Кристиан Эйкинг Odd Christian Eiking Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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