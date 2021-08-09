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Специальный дизайн велоформы Bahrain Victorious для Вуэльты Испании-2021

Велоформа команды Bahrain-Victorious на Вуэльте Испании-2021 привлекает внимание к проблемам ожирения и диабета

 

 

Специальный дизайн велоформы Bahrain Victorious для Вуэльты Испании-2021

 

Photo Gómez Sport / @photogomezsport

 

 

  На  Вуэльте Испании-2021 велокоманда Bahrain-Victorious  отказалась от традиционных цветов велоформы, чтобы красный цвет веломаек гонщиков не сливался с цветом майки лидера испанского Гранд-тура.

 

Велоформа, сделанная специально для участия в 76-м выпуске Вуэльты Испании партнёром команды, компанией Alé, призвана привлечь внимание к проблемам ожирения и диабета.

 

 Наряду с аббревиатурой команды TBV на майке видны послания: «30 минут  в день физических упражнений сокращают риск диабета на 25%», «Каждый оборот педалей – это победа».

 

  Команда Bahrain-Victorious запускает программу, участники которой должны выделить 30 минут в день на тренировки, и поделиться успехами в клубе Bahrain-Victorious на Strava. Каждую неделю среди участников, которые занимались физическими упражнениями 30 минут каждый день, будут разыгрываться призы.  

 

Специальный дизайн велоформы Bahrain Victorious для Вуэльты Испании-2021

Специальный дизайн велоформы Bahrain Victorious для Вуэльты Испании-2021

 

 Специальный дизайн велоформы Bahrain Victorious для Вуэльты Испании-2021

 

 

Photo Gómez Sport / @photogomezsport

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Теги к статье: Bahrain - Victorious Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Польши-2021. Этап 4 (1)
    VeloVelo-Фото

    Закарин, видимо, уже закатывается. Скоро провожать будем.

  • SportSpirit
    Фабио Ару завершает карьеру по ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Никогда не симпатизировала Ару как гонщику, равно как и ван Гарденеру, но их решения о завершениии карьеры вызывают уважение! 

     

    Люди, отдавшие велоспорту 1.5 десятка лет и добившиеся определенных успехов, видят жизнь многогранной и честно признаются в этом. 

     

    Далеко не для всех некая точка роста/успеха в карьере становится ступенькой к Олимпу, для большинства она становится личной вершиной.

     

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    "золотой" велосипед действительно looks good, а вот шлем.., но всё же лучше чем у ван Авэрмата, который просто блестел, а вот сам Грэг не блистал (в нём). Надеюсь что Карапаза в новом статусе пойдёт все чётко, начиная уже с этой Вуэльты.
    P.S.
    Презентация команд этой Вуэльты - самая унылая которую я только видел на ГТ + комментатор на Еврике лажал не раз, и не два((

  • dmar
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (41)
    dmar-Фото
    Берналь, Роглич, Карапас.
  • старт-шоссе 82
    Фабио Ару завершает карьеру по ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Грустная новость. Невольно возникает реторический вопрос , кто кого красит?

    Гонщик команду или команда гонщика?

    Конечно гранд-туров ему уже не взять, но =пошуметь= на этапах вполне мог.

    Очень жаль. 

    ... Сезон 2015 надолго останется в памяти болельщиков.

  • Александра
    Фабио Ару завершает карьеру по ... (6)
    Александра-Фото
    О как!
  • AzaKonta
    Фабио Ару завершает карьеру по ... (6)
    AzaKonta-Фото
    Так и не вышел из кризиса, печально. В добрый путь!
  • Гонщик
    Стартовый протокол разделки на ... (1)
    Гонщик-Фото

    Рогла кинет колумбийцу в районе 30сек, но в горах в этом сезоне у него не очень, поэтому считаю что хет-трик  под большим вопросом. 

  • Sezar
    Тур Дании-2021. Этап 3 (3)
    Sezar-Фото

    Первая улыбка удачи со времен Джиро. Тур Бельгии не считаю, там все неоднозначно.

  • Astanaforever
    Фабио Ару завершает карьеру по ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Вот пуля пролетела и АХА.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
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