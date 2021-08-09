 Специальный дизайн велоформы Bahrain Victorious для Вуэльты Испании-2021

Велоформа команды Bahrain-Victorious на Вуэльте Испании-2021 привлекает внимание к проблемам ожирения и диабета

Photo Gómez Sport / @photogomezsport

На Вуэльте Испании-2021 велокоманда Bahrain-Victorious отказалась от традиционных цветов велоформы, чтобы красный цвет веломаек гонщиков не сливался с цветом майки лидера испанского Гранд-тура.

Велоформа, сделанная специально для участия в 76-м выпуске Вуэльты Испании партнёром команды, компанией Alé, призвана привлечь внимание к проблемам ожирения и диабета.

Наряду с аббревиатурой команды TBV на майке видны послания: «30 минут в день физических упражнений сокращают риск диабета на 25%», «Каждый оборот педалей – это победа».

Команда Bahrain-Victorious запускает программу, участники которой должны выделить 30 минут в день на тренировки, и поделиться успехами в клубе Bahrain-Victorious на Strava. Каждую неделю среди участников, которые занимались физическими упражнениями 30 минут каждый день, будут разыгрываться призы.

Photo Gómez Sport / @photogomezsport