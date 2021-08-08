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Микель Ланда – победитель, Марк Падун - призёр Вуэльты Бургоса-2021

Микель Ланда – победитель Вуэльты Бургоса-2021, Марк Падун - призёр

 

 

  Микель Ланда и Марк Падун, велогонщики команды Bahrain-Victorious, поднялись на первую и третью ступени итогового подиума Вуэльты Бургоса-2021.

31-летний испанский гонщик Микель Ланда заложил основу  победы на горном 3-м этапе, по итогам которого шёл на второй позиции в общем зачёте, уступая французскому гонщику команды DSM Роману Барде 45 секунд.

 

На заключительном  12-км подъёме с средними градиентами 9 - 11% на финальных 3 км 5-го этапа Роман Барде выпал из основной группы, скорость в которой задавал гонщик команды Bahrain – Victorious Дамиано Карузо.

 

Атака 25-летнего украинского гонщика Марка Падуна ещё больше просеяла группу и увеличила отставание Романа Барде, который в итоге финишировал на 5-м этапе почти через две минуты после победителя Хью Карти (EF Education Nippo).

 

Марк Падун в итоговой генеральной классификации обошёл на 6 секунд ближайшего соперника, российского гонщика команды Ineos Grenadiers Павла Сивакова и занял третье место. Микель Ланда поднялся на высшую ступень подиума с преимуществом в 36 секунд над итальянским гонщиком команды Qhubeka NextHash Фабио Ару.

 

Это первая победа Микеля Ланды с марта 2019 года и вторая в общем зачёте Вуэльты Бургоса (первую Ланда одержал в 2017 году).

 

 

Микель Ланда – победитель, Марк Падун - призёр Вуэльты Бургоса-2021

 

Микель Ланда – победитель, Марк Падун - призёр Вуэльты Бургоса-2021

 

Photo © Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2021

 

  Микель Ланда: «Так приятно стоять на верхней ступени подиума после падения и травмы. Мы стартовали с целью побороться за победу на этапе. Старались изо всех сил на последнем подъёме. Выиграть этап очень тяжело. Мы пытались с Марком и Сантьяго, в итоге удержали генеральную классификацию. Мы довольны результатом.

 

У нас здесь сильный состав, мы старались сделать всё, что только в наших силах. Сейчас отлично себя чувствую перед Вуэльтой Испании-2021. Знаю, что мне нужно ещё несколько недель, чтобы нога пошла идеально. Но с каждым днём я приближаюсь к цели».

 

  Марк Падун: «Для команды неделя сложилась хорошо, и для меня в первую очередь. Мы не были на первых позициях на этапах, но вдвоём вошли в топ-3 генеральной классификации. Это потрясающий результат. И мы выиграли командную классификацию. Я очень счастлив быть частью этой команды. Начинал эту гонку, наверное, не в лучшей форме, но с каждым этапом нога шла всё лучше, и сегодня тоже шла хорошо».

 

  Нил Стивенс, спортивный директор команды Bahrain-Victorious: «Победа в генеральной классификации Вуэльты Бургоса-2021 – отличное завершение работы, которую Микель провёл после падения. Он очень много работал последние месяцы. Команда хорошо потрудилась на этой неделе. Сегодня мы выиграли генеральную и командную классификации – фантастическое завершение гонки. Отличная работа персонала и гонщиков. С нетерпением ждём Вуэльту Испании-2021».

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Комментарии

  • Cyrill
    2-е место Фабио Ару на Вуэльте ... (2)
    Cyrill-Фото

    При всём уважении к Пуллучино - ну хватит, всё ... баста ... ну какие ему ещё знаки от судьбы нужны ???

  • Arciv
    2-е место Фабио Ару на Вуэльте ... (2)
    Arciv-Фото
    Поццо капец не везёт (((
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: s75
    Уже через 9 дней финиш в гору, двумя днями раньше первая разделка. С его проблемами одного ГТ пока достаточно, на Тур Польши и осень в Италии, если её не закроют.

    Капитаном скорее всего Карапаз поедет. Адам для подстраховки. Берналь на этапы.

    Да и какая там разделка на 1-м этапе - 8 км всего. Осилит.

    У Томми какая разделка, интересно. Он как-то совсем редко ее ездил после Бергена, только на чемпионате Британии.

     

  • s75
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5 (12)
    s75-Фото
    Уже через 9 дней финиш в гору, двумя днями раньше первая разделка. С его проблемами одного ГТ пока достаточно, на Тур Польши и осень в Италии, если её не закроют.
  • Earl57
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (6)
    Earl57-Фото
    Британские парни совсем молодые - 22 и 23 года. У них это первая олимпиада, у Мёркова скорее всего последняя...
  • 1587
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5 (12)
    1587-Фото
    Цитата: Arciv
    Падун молодец,с подиумом! Хоть я и анти болельщик Ланды,но рад его победе после обидного Джиро! Мне кажется он там был в идеальной форме
    У Бахрейна супер состав намечается на Вуэльту. Ланда, Каррузо, Падун, Буитраго. Мой фаворит Буитраго.
  • Arciv
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5 (12)
    Arciv-Фото
    Падун молодец,с подиумом! Хоть я и анти болельщик Ланды,но рад его победе после обидного Джиро! Мне кажется он там был в идеальной форме
  • velodoctor
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5 (12)
    velodoctor-Фото

    Будет Падун на Вуэльте Ланду возить или нет? 

  • Arciv
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (6)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Мёрков из квиков, Хансен из Квебеки, Итан Хейтер из Инеос и Мэттью Уоллс из Боры. Бенджамин Тома из Групамы, его напарник из Аркеа.
    Спасибо большое
  • 1587
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5 (12)
    1587-Фото
    Цитата: s75
    Беспомощная атака Берналя на последнем км красноречиво подвела итог генеральной репетиции Инеоса перед Вуэльтой. Сиваков ожидаемо не использовал свой шанс. Обоих на Тур Польши, пока не поздно, Амадора и Джанни в обратном направлении.
    Рано здесь звенеть формой. Берналь во всех горах доехал до вершин в 1й пачке. И явно не заходил в красную зону.

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