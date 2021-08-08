Микель Ланда – победитель, Марк Падун - призёр Вуэльты Бургоса-2021

Микель Ланда – победитель Вуэльты Бургоса-2021, Марк Падун - призёр

Микель Ланда и Марк Падун, велогонщики команды Bahrain-Victorious, поднялись на первую и третью ступени итогового подиума Вуэльты Бургоса-2021.

31-летний испанский гонщик Микель Ланда заложил основу победы на горном 3-м этапе, по итогам которого шёл на второй позиции в общем зачёте, уступая французскому гонщику команды DSM Роману Барде 45 секунд.

На заключительном 12-км подъёме с средними градиентами 9 - 11% на финальных 3 км 5-го этапа Роман Барде выпал из основной группы, скорость в которой задавал гонщик команды Bahrain – Victorious Дамиано Карузо.

Атака 25-летнего украинского гонщика Марка Падуна ещё больше просеяла группу и увеличила отставание Романа Барде, который в итоге финишировал на 5-м этапе почти через две минуты после победителя Хью Карти (EF Education Nippo).

Марк Падун в итоговой генеральной классификации обошёл на 6 секунд ближайшего соперника, российского гонщика команды Ineos Grenadiers Павла Сивакова и занял третье место. Микель Ланда поднялся на высшую ступень подиума с преимуществом в 36 секунд над итальянским гонщиком команды Qhubeka NextHash Фабио Ару.

Это первая победа Микеля Ланды с марта 2019 года и вторая в общем зачёте Вуэльты Бургоса (первую Ланда одержал в 2017 году).

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Микель Ланда: «Так приятно стоять на верхней ступени подиума после падения и травмы. Мы стартовали с целью побороться за победу на этапе. Старались изо всех сил на последнем подъёме. Выиграть этап очень тяжело. Мы пытались с Марком и Сантьяго, в итоге удержали генеральную классификацию. Мы довольны результатом.

У нас здесь сильный состав, мы старались сделать всё, что только в наших силах. Сейчас отлично себя чувствую перед Вуэльтой Испании-2021. Знаю, что мне нужно ещё несколько недель, чтобы нога пошла идеально. Но с каждым днём я приближаюсь к цели».

Марк Падун: «Для команды неделя сложилась хорошо, и для меня в первую очередь. Мы не были на первых позициях на этапах, но вдвоём вошли в топ-3 генеральной классификации. Это потрясающий результат. И мы выиграли командную классификацию. Я очень счастлив быть частью этой команды. Начинал эту гонку, наверное, не в лучшей форме, но с каждым этапом нога шла всё лучше, и сегодня тоже шла хорошо».

Нил Стивенс, спортивный директор команды Bahrain-Victorious: «Победа в генеральной классификации Вуэльты Бургоса-2021 – отличное завершение работы, которую Микель провёл после падения. Он очень много работал последние месяцы. Команда хорошо потрудилась на этой неделе. Сегодня мы выиграли генеральную и командную классификации – фантастическое завершение гонки. Отличная работа персонала и гонщиков. С нетерпением ждём Вуэльту Испании-2021».