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Микелю Ланде предстоит операция на ключице

Переломы рёбер и ключицы у Микеля Ланды после падения на 5-м этапе Джиро д’Италия-2021

 

 

  Велокоманда Bahrain Victorious обновила данные о состоянии Микеля Ланды (Mikel Landa), который упал за 4,5 км до финиша 5-го этапа и сошёл с гонки. У 31-летнего испанского гонщика диагностировали перелом ключицы и несколько переломов в рёбрах на левой стороне.

 

 

 

  Врач команды Даниэле Джаккария сообщает, что Микелю Ланде потребуется операция на ключице.. Утром 13 мая Ланда был выписан из больницы “Riccione”, операцию  проведут в Испании.

 

  Врач команды Bahrain Victorious Даниэле Дзаккария (Daniele Zaccaria): «Микель хорошо отдохнул ночью, справился с болью. Ему провели обследование, исключившее вероятность повреждения связок. Ему разрешили полететь домой. Команда организовала частный самолёт из Римини до Витории. Утром в пятницу ему проведут обследование перед операцией. После операции он пройдёт весь курс необходимого лечения».

 

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Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Bahrain Victorious Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 19:53 | Регистрация: 15.04.2018

    Здоровья!!!

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 20:24 | Регистрация: 22.05.2013

    Сегодня команда подбодрила его немного, и жаль прямо очень что так вышло. Именно он, мне кажется, мог сделать эту Джиро яркой. Ну пусть поправляется, не знаю уж, с этой олимпиадой сможет ли он подойти к Вуэльте или Туру в хорошей форме.  

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