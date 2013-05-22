Микелю Ланде предстоит операция на ключице

Инеос молодцы, но всё же атака помощнее должна быть после того как весь день пелотон укатывали. Бернал всё же пока не тот.

Ремко хорошо держит удар, посмотрим как дальше будет. Но в любом случае пока крут.

Власов надеюсь что просто не совсем его день, и сможет ещё показать себя.