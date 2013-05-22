Микелю Ланде предстоит операция на ключице

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 17:54
Переломы рёбер и ключицы у Микеля Ланды после падения на 5-м этапе Джиро д’Италия-2021
Велокоманда Bahrain Victorious обновила данные о состоянии Микеля Ланды (Mikel Landa), который упал за 4,5 км до финиша 5-го этапа и сошёл с гонки. У 31-летнего испанского гонщика диагностировали перелом ключицы и несколько переломов в рёбрах на левой стороне.
Врач команды Даниэле Джаккария сообщает, что Микелю Ланде потребуется операция на ключице.. Утром 13 мая Ланда был выписан из больницы “Riccione”, операцию проведут в Испании.
Врач команды Bahrain Victorious Даниэле Дзаккария (Daniele Zaccaria): «Микель хорошо отдохнул ночью, справился с болью. Ему провели обследование, исключившее вероятность повреждения связок. Ему разрешили полететь домой. Команда организовала частный самолёт из Римини до Витории. Утром в пятницу ему проведут обследование перед операцией. После операции он пройдёт весь курс необходимого лечения».
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