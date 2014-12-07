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Состав велокоманды Ineos Grenadiers на Вуэльту Испании-2021

Эган Берналь возглавит команду Ineos Grenadiers на Вуэльте Испании-2021

 

 

  Победитель Джиро д’Италия-2021 Эган Берналь возглавит велокоманду Ineos Grenadiers на Вуэльте Испании-2021.  24-летний колумбийский гонщик нацелен бороться за высшую ступень подиума испанского Гранд-тура, который поедет впервые в карьере. Вместе с Эганом Берналем на старт на старт 76 выпуска испанского Гранд-тура выйдут Ричард Карапаc, Джонатан Нарваэс, Том Пидкок , Сальваторе Пуччио, Павел Сиваков, Дилан ван Баарле, Адам Йейтс.

 

Состав велокоманды Ineos Grenadiers на Вуэльту Испании-2021

 

   В составе команды Ineos Grenadiers на Вуэльту Испании-2021 два олимпийских чемпиона - олимпийский чемпион в групповой гонке, призёр Тур де Франс-2021, 28-летний эквадорский гонщик Ричард Карапас и 22-летний британский гонщик Томас Пидкок, выигравший золотую олимпийскую медаль в маунтинбайке. В первый сезон в профессиональном велоспорте на шоссе Пидкок впервые поедет трёхнедельную гонку.

 

31-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио – один из самых надёжных доместиков команды, был ключевым помощником Эгана Берналя в борьбе за победу на Джиро д’Италия-2021. 

 

 24-летний российский велогонщик Павел Сиваков поедет пятый Гранд-тур в карьере и второй раз стартует на Вуэльте Испании. Он в хорошей форме, что доказал, финишировав 4-м на Вуэльте Бургоса.

 

 29-летний нидерландский гонщик Дилан ван Баарле в этом году после одиночной атаки за 50 км до финиша одержал победу на классике Dwars Door Vlaanderen, на Тур де Франс-2021 он помогал Ричарду Карапасу.

 

 29-летний британский велогонщик Адам Йейтс  поедет Вуэльту Испании в третий раз в карьере, и первый Гранд-тур в этом сезоне, где он стал победителем Вуэльты Каталонии, призёром Тура ОАЭ-2021.

 

Соотечественник Ричарда Карапаса 24-летний Джонатан Нарваэс  дебютирует на Вуэльте Испании, но поедет четвёртый Гранд-тур в карьере. 

 

 

Состав команды Ineos Grenadiers на Вуэльту Испании-2021:

 

 

Egan Bernal, (Колумбия)

Richard Carapaz, (Эквадор)

Jhonatan Narvaez, (Эквадор)

Thomas Pidcock, (Великобритания)

Salvatore Puccio, (Италия)

Pavel Sivakov, (Россия)

Dylan Van Baarle, (Нидерланды)

Adam Yates, (Великобритания)

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 21:53 | Регистрация: 7.12.2014

    Интересно, что будет делать Инеос, если после стартовой разделки Пидкок будет выше всех в команде?

    Для тех, кто не знал или забыл...

    https://www.youtube.com/watch?v=obVvggPAGEI

  2. Имя: Олег

    Karmatron

    Сегодня, 21:57 | Регистрация: 6.06.2019

    Не ожидал увидеть Карапаса, но вполне ожидаем Берналь в роли капитана вместо заявленного ранее Йейтса. Берналю прежде, чем ехать ТдФ против Погачара как раз нерлохо бы оформить дубль Джиро+Вуэльта. И мотивация на ТдФ будет посильнее и в силушку свою поверит, если очно одолеет Роглича. 

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:58 | Регистрация: 30.06.2017

    Ну и, что из этого? Все равно Пидкоку майку не взять на первом этапе . Как

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Эстебан Чавес переходит в кома ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Эстебан Чавес: «Я захотел присоединиться к EF Pro Cycling по нескольким причинам. Прежде всего, со стороны команда напоминает большую семью, где всех объединяет страсть к велоспорту. /////////))))))////////////// Понятно теперь что в австралийской команде оказывается не любили велоспорт никак, а просто зарабатывали деньги, пиля бюджет. Сдал их Чавито по полной. Хаха!))))

    Вот честно. Иногда гонщики несут такую пургу когда переходят из команды в другую, смешно от их нелепых дифирамбов будущих команд.
  • MVDP
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    MVDP-Фото
    Поднадоела эта АУЕ
  • Владимир__BLR
    Александр Кристофф и Свен Эрик ... (4)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Astanaforever
    И чем же она его покорила?

    Он же ответил: "CUBE Litening C:68X"...locny

  • Ice
    Тур Польши-2021. Этап 1 (2)
    Ice-Фото

    Цитата: close2you
    Ну что за финиш смешной )) подъезд в холм по брусчатке, никакого зрелища ??Баухаус такой просвет выспринтовал, мощь.

    Танк, что тут скажешь, нечасто он может вот так - во всю мощь давить, в силу разных обстоятельств. Но когда получается, то получается на славу)

  • Ice
    Марк Солер подписал двухлетний ... (16)
    Ice-Фото

    Цитата: shoooster
    Солер скорей вольный стрелок, чем слуга

    Этот вольный стрелок тащит лучше бОльшей части стуг, сколько раз это доказывал. Мне импонирует его честность, в памятных событиях, когда скользкий Вальверде с мувиками пытался заработать преимущество в не самых честных условиях, Солер откровенно спорил и не хотел участвовать в этой грязи. Репутация - дело такое, раз вляпался и не отстираешь.

  • Astanaforever
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Эмираты решили весь цвет пелотона скупить. Шейхи раздухарились не на шутку, а на все бабки, на карманные расходы. И правильно. Но не только же единолично Инеосу колотить понты.
  • tds
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    tds-Фото
    Кто же будет возить всех этих звёзд?
  • Victor
    Предварительные составы команд ... (9)
    Victor-Фото

    Очень хотелось бы увидеть красивый этап в исполнении Падуна

  • nightbuster33
    Опытный состав гонщиков Astana ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Автор статьи:"....Крути педали,пока не дали."точно знает:Кто,куда уходит.Можете верить.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Ineos Grena ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Ну и, что из этого? Все равно Пидкоку майку не взять на первом этапе . Как

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
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