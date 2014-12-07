Состав велокоманды Ineos Grenadiers на Вуэльту Испании-2021

Эган Берналь возглавит команду Ineos Grenadiers на Вуэльте Испании-2021

Победитель Джиро д’Италия-2021 Эган Берналь возглавит велокоманду Ineos Grenadiers на Вуэльте Испании-2021. 24-летний колумбийский гонщик нацелен бороться за высшую ступень подиума испанского Гранд-тура, который поедет впервые в карьере. Вместе с Эганом Берналем на старт на старт 76 выпуска испанского Гранд-тура выйдут Ричард Карапаc, Джонатан Нарваэс, Том Пидкок , Сальваторе Пуччио, Павел Сиваков, Дилан ван Баарле, Адам Йейтс.

В составе команды Ineos Grenadiers на Вуэльту Испании-2021 два олимпийских чемпиона - олимпийский чемпион в групповой гонке, призёр Тур де Франс-2021, 28-летний эквадорский гонщик Ричард Карапас и 22-летний британский гонщик Томас Пидкок, выигравший золотую олимпийскую медаль в маунтинбайке. В первый сезон в профессиональном велоспорте на шоссе Пидкок впервые поедет трёхнедельную гонку.

31-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио – один из самых надёжных доместиков команды, был ключевым помощником Эгана Берналя в борьбе за победу на Джиро д’Италия-2021.

24-летний российский велогонщик Павел Сиваков поедет пятый Гранд-тур в карьере и второй раз стартует на Вуэльте Испании. Он в хорошей форме, что доказал, финишировав 4-м на Вуэльте Бургоса.

29-летний нидерландский гонщик Дилан ван Баарле в этом году после одиночной атаки за 50 км до финиша одержал победу на классике Dwars Door Vlaanderen, на Тур де Франс-2021 он помогал Ричарду Карапасу.

29-летний британский велогонщик Адам Йейтс поедет Вуэльту Испании в третий раз в карьере, и первый Гранд-тур в этом сезоне, где он стал победителем Вуэльты Каталонии, призёром Тура ОАЭ-2021.

Соотечественник Ричарда Карапаса 24-летний Джонатан Нарваэс дебютирует на Вуэльте Испании, но поедет четвёртый Гранд-тур в карьере.

Состав команды Ineos Grenadiers на Вуэльту Испании-2021:

Egan Bernal, (Колумбия)

Richard Carapaz, (Эквадор)

Jhonatan Narvaez, (Эквадор)

Thomas Pidcock, (Великобритания)

Salvatore Puccio, (Италия)

Pavel Sivakov, (Россия)

Dylan Van Baarle, (Нидерланды)

Adam Yates, (Великобритания)