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Вуэльта Испании-2019. Зелёная майка. Претенденты

Вуэльта Испании-2019. Зелёная майка. Претенденты

 

Вуэльта Испании-2019. Зелёная майка. Претенденты

 

 

 

Прошлогодний обладатель зеленой майки Вуэльта Испании Алехандро Вальверде стартует в майке чемпиона мира. Маршрут Вуэльты Испании-2019, а также система начисления очков не подходит чистым спринтерам. Вероятнее всего, зелёная майка лучшего в классификации по очкам достанется как бонус одному из генеральщиков или снова Алехандро Вальверде пополнит свою коллекцию маек. Предлагаем ознакомиться с наиболее вероятными претендентами на спринтерские этапы, и если им повезет, то и на зелёную майку. 

 

 

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

 

Победитель этапа получает 25 очков, далее 20; 16; 14; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

На промежуточном спринте первый получает 4 очка, далее 2 и 1.

Всего на Вуэльте Испании-2019 на финишах 20-ти этапов будут разыграны очки и на 19 промежуточных спринтах. 

Очки Мирового рейтинга:

100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

 

100 очков получает победитель спринтерской классификации Вуэльты Испании-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20).

 


 


Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe)

 

Сэм Беннетт – победитель 1 этапа Binck Bank Tour-2019

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto 


Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates) 

 

 

 Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Фабио Якобсен (Deceuninck - Quick Step) 

 

Фабио Якобсен лишён победы на 3-м этапе Туре Польши-2019

 Photo © Deceuninck - Quick-Step / Luc Claessen/Getty Images

 


Лука Мезгец (Mitchelton-Scott)

 

Дубль Луки Мезгеца на Туре Польши-2019

 Photo ©ATCommunication/TDP


 Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo) 

 

 Photo © ASO/Pauline Ballet


 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур Мировой Тур UCI

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Кто станет обладателем зелёной майки Вуэльты Испании-2019?


  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Я думаю, Сэм. Он на подьеме.

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • velodoctor
    Составы команд на Вуэльту Испа ... (38)
    velodoctor-Фото

    Каха взяла Сергея, очень хотелось бы увидеть успешную Вуэльту от него.  Чернецкий еще достаточно молод чтобы гоняться на высоком уровне, нужно показать себя, нужен контракт на 2020 год.  

  • BaTman
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (16)
    BaTman-Фото
    Цитата: Student
    Ну что же Пульс, тебе дали шанс.
    Странный шанс после Тура, явно у него календарь подготовки не на Вуэльту. В любом случае пожелаем ему удачи.
  • M-07
    Команда Jumbo-Visma вкладывае ... (10)
    M-07-Фото
    Так они сами когда-то слили эту победу (или им кто-то приказал слить), когда она была почти гарантирована
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (16)
    Astanaforever-Фото
    Лопес или Карапас или Роглич. Вот они и разыграют подиум. Хотя все эти предсказания и выдаваемое за действительное..пустая трата времени. Перед Джиро все ставили на словенца и колумбийца, а выиграл эквадорец. Ха..На чьей стороне будут Боги..тот и возьмет госпожу удачу за хвост. )))
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Зелёная ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Я думаю, Сэм. Он на подьеме.
  • Arciv
    Команда Jumbo-Visma вкладывае ... (10)
    Arciv-Фото
    Цитата: error
    Рабо таки да, вернулся. Надеюсь с психологией победителей, а не как раньше только таланты. Еще бы оранжевого в цвета добавить
    Полностью поддерживаю. Цвета формы самое слабое звено у них))
  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (16)
    Zhanzhak-Фото
    Простите, а где проголосовали?
  • error
    Команда Jumbo-Visma вкладывае ... (10)
    error-Фото

    Рабо таки да, вернулся. Надеюсь с психологией победителей, а не как раньше только таланты. Еще бы оранжевого в цвета добавить

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2019. Красная ... (16)
    SportSpirit-Фото
    Проголосовала за Урана, для разнообразия. Готов по сезону он хорошо и больше всех расстраивался, когда горы на ТДФ урезали) и команда сильная, главное, чтобы сами себя на эшелоны больше не разбирали)
  • Cha
    Состав команды Ineos на Вуэльт ... (13)
    Cha-Фото
    Нет Паши - болеем за Васю! Нет Васи - за Пашу!

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Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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