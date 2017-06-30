- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 21:05
Вуэльта Испании-2019. Зелёная майка. Претенденты
Прошлогодний обладатель зеленой майки Вуэльта Испании Алехандро Вальверде стартует в майке чемпиона мира. Маршрут Вуэльты Испании-2019, а также система начисления очков не подходит чистым спринтерам. Вероятнее всего, зелёная майка лучшего в классификации по очкам достанется как бонус одному из генеральщиков или снова Алехандро Вальверде пополнит свою коллекцию маек. Предлагаем ознакомиться с наиболее вероятными претендентами на спринтерские этапы, и если им повезет, то и на зелёную майку.
Система начисления очков в зачет зеленой майки:
Победитель этапа получает 25 очков, далее 20; 16; 14; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.
На промежуточном спринте первый получает 4 очка, далее 2 и 1.
Всего на Вуэльте Испании-2019 на финишах 20-ти этапов будут разыграны очки и на 19 промежуточных спринтах.
Очки Мирового рейтинга:
100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель спринтерской классификации Вуэльты Испании-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20).
Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe)
Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto
Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates)
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Фабио Якобсен (Deceuninck - Quick Step)
Photo © Deceuninck - Quick-Step / Luc Claessen/Getty Images
Лука Мезгец (Mitchelton-Scott)
Photo ©ATCommunication/TDP
Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo)
Photo © ASO/Pauline Ballet
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