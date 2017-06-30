Вуэльта Испании-2019. Зелёная майка. Претенденты

Прошлогодний обладатель зеленой майки Вуэльта Испании Алехандро Вальверде стартует в майке чемпиона мира. Маршрут Вуэльты Испании-2019, а также система начисления очков не подходит чистым спринтерам. Вероятнее всего, зелёная майка лучшего в классификации по очкам достанется как бонус одному из генеральщиков или снова Алехандро Вальверде пополнит свою коллекцию маек. Предлагаем ознакомиться с наиболее вероятными претендентами на спринтерские этапы, и если им повезет, то и на зелёную майку.

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

Победитель этапа получает 25 очков, далее 20; 16; 14; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

На промежуточном спринте первый получает 4 очка, далее 2 и 1.

Всего на Вуэльте Испании-2019 на финишах 20-ти этапов будут разыграны очки и на 19 промежуточных спринтах.

Очки Мирового рейтинга:

100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

100 очков получает победитель спринтерской классификации Вуэльты Испании-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20).







Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe)

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto



Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates)

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Фабио Якобсен (Deceuninck - Quick Step)

Photo © Deceuninck - Quick-Step / Luc Claessen/Getty Images



Лука Мезгец (Mitchelton-Scott)

Photo ©ATCommunication/TDP



Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo)

Photo © ASO/Pauline Ballet



