Хесус Эррада – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2019

Хесус Эррада выигрывает этап, Дилан Тёнс перехватывает красную майку лидера Вуэльты Испании-2019

На 6-м этапе Вуэльты Испании-2019 вновь победу одержал гонщик, уехавший в отрыв дня. 29-летний испанский гонщик команды Cofidis Хесус Эррада(Jesús Herrada) выиграл этап на следующий день после того, как его брат Хосе финишировал 3-м на этапе до Хаваламбре.

В отрыв дня отобрались 11 гонщиков, у предпоследнего подъёма их преимущество составляло около 4:20. Первым из отрыва за 29 км до финиша атаковал Цгабу Грмай (Mitchelton-Scott), потом к нему переложился Нельсон Оливейра (Movistar). Оливейра атаковал за 3,5 км до финиша, но 3 км до финиша его догнали Дилан Тёнс (Dylan Teuns/Bahrain-Merida) и Хесус Эррада (Jesús Herrada/Cofidis). Нельсон Оливейра не сумел с ними удержаться, Тёнс и Эррада в итоге разыграли этап.

За 200 м до финиша Хесус Эррада атаковал своего попутчика и первым пересёк линию финиша. Дилан Тёнс стал новым лидером общего зачёта, перехватив красную майку у Мигеля Лопеса (Astana), и теперь в общем зачёте Тёнс опережает на 38 секунд ближайшего преследователя Давида Де Ла Круса. Мигель Лопес проигрывает Тёнсу 1 минуту.

Из группы генеральщиков за 1,5 км до финиша атаковал Тадей Погачар (UAE Team Emirates), но опередил пелотон всего на две секунды.

Этап был омрачён массовым завалом и сходом Ригоберто Урана и Хью Карти (EF Education First), Николаса Роча (Sunweb) и Виктора де ла Парте (CCC), а также падением на спуске Тиджея Ван Гардерена.

Photo © ASO / Luis Angel Gomez/Sarah Meyssonier

Хесус Эррада: «Это не месть, а новые возможности. Я нацеливался на этот этап, отлично знал и старт, и финальный этап. Эта победа для моего брата, который вчера был очень близко к тому, чтобы выиграть этап. Также эта победа для моей семьи и команды.

Уехать в этот отрыв было трудно. Проехав половину этапа, мы не знали, удастся ли нам удержаться. Когда Тёнс ускорился, я приклеился к его колесу берёг силы для спринта. И я выиграл. Эта победа была моей целью. Я хотел одержать первую победу на этапе Гран-тура. И у меня это получилось на том этапе, на который я нацеливался».



Photo © ASO/Sarah Meyssonier

Дилан Тёнс: «Я думал о красной майке ещё до старта Вуэльты Испании. Сегодня поехал за победой на этапе. На финальном подъёме за 4 км до финиша я выдал всё, на что был способен. Было бы ещё лучше, если бы выиграл этап, но я уже счастлив, что на мне красная майка. Мне не повезло, что за мной сел парень, который был сильнее.

На последних 300 метрах у меня уже не хватило сил для спринта. Посмотрим, как у меня получится защитить майку. Завтра у нас очень трудный и крутой финальный подъём. Вчера я видел, что генеральщики очень сильны.

Я же сочетаю в себе всего понемногу – мне нравятся и классики, и недельные гонки. На Гран-турах мне нравится искать возможности, такие, как сегодня. Победа на этапе Гран-тура (Прим. - Дилан Тёнс выиграл в этом году 6-й этап Тур де Франс-2019), а теперь майка лидера – и всё это впервые в карьере. Так что продолжаю совершенствоваться».

Photo © ASO / Luis Angel Gomez

Мигель Лопес: «Боссы решили, что красную майку лучше отдать. Завтра интересный финиш, а в воскресенье ещё интереснее. Впереди многое может произойти. Мы в хорошей форме, а это самое важное. Тадей Погачар атаковал очень мощно. Он молодой талантливый гонщик. На этой гонке он растёт. Он выглядел очень хорошо, думаю, он отлично проедет Вуэльту. Он соперник, за которым мы должны наблюдать, потому что он силён, что уже доказал».