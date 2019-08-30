VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Хесус Эррада – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2019

Хесус Эррада выигрывает этап, Дилан Тёнс перехватывает красную майку лидера Вуэльты Испании-2019

 

 

  На 6-м этапе Вуэльты Испании-2019 вновь победу одержал гонщик, уехавший в отрыв дня. 29-летний испанский гонщик команды Cofidis Хесус Эррада(Jesús Herrada) выиграл этап на следующий день после того, как его брат Хосе финишировал 3-м на этапе до Хаваламбре.

 

В отрыв дня отобрались 11 гонщиков, у предпоследнего подъёма их преимущество составляло около 4:20. Первым из отрыва за 29 км до финиша атаковал Цгабу Грмай (Mitchelton-Scott), потом к нему переложился Нельсон Оливейра (Movistar). Оливейра атаковал за 3,5 км до финиша, но 3 км до финиша его догнали Дилан Тёнс (Dylan Teuns/Bahrain-Merida) и Хесус Эррада (Jesús Herrada/Cofidis). Нельсон Оливейра не сумел с ними удержаться, Тёнс и Эррада в итоге разыграли этап.  

 

  За 200 м до финиша Хесус Эррада атаковал своего попутчика и первым пересёк линию финиша. Дилан Тёнс стал новым лидером общего зачёта, перехватив красную майку у Мигеля Лопеса (Astana), и теперь в общем зачёте Тёнс опережает на 38 секунд ближайшего преследователя Давида Де Ла Круса. Мигель Лопес проигрывает Тёнсу 1 минуту.

 

Из группы генеральщиков за 1,5 км до финиша атаковал  Тадей Погачар (UAE Team Emirates), но опередил пелотон всего на две секунды.

 

Этап был омрачён массовым завалом и сходом Ригоберто Урана и Хью Карти (EF Education First), Николаса Роча (Sunweb) и Виктора де ла Парте (CCC), а также падением на спуске Тиджея Ван Гардерена.

 

 

Хесус Эррада – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2019

 

Хесус Эррада – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2019

 

Хесус Эррада – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2019

 

Photo © ASO / Luis Angel Gomez/Sarah Meyssonier

 

   Хесус Эррада: «Это не месть, а новые возможности. Я нацеливался на этот этап, отлично знал и старт, и финальный этап. Эта победа для моего брата, который вчера был очень близко к тому, чтобы выиграть этап. Также эта победа для моей семьи и команды.

 

  Уехать в этот отрыв было трудно. Проехав половину этапа, мы не знали, удастся ли нам удержаться. Когда Тёнс ускорился, я приклеился к его колесу  берёг силы для спринта. И я выиграл. Эта победа была моей целью. Я хотел одержать первую победу на этапе Гран-тура. И у меня это получилось на том этапе, на который я нацеливался».

 

Хесус Эррада – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2019


 Photo © ASO/Sarah Meyssonier

 

   Дилан Тёнс: «Я думал о красной майке ещё до старта Вуэльты Испании. Сегодня поехал за победой на этапе. На финальном подъёме за 4 км до финиша я выдал всё, на что был способен. Было бы ещё лучше, если бы выиграл этап, но я уже счастлив, что на мне красная майка. Мне не повезло, что за мной сел парень, который был сильнее.

 

  На последних 300 метрах у меня уже не хватило сил для спринта. Посмотрим, как у меня получится защитить майку. Завтра у нас очень трудный и крутой финальный подъём. Вчера я видел, что генеральщики очень сильны.

 

  Я же сочетаю в себе всего понемногу – мне нравятся и классики, и недельные гонки. На Гран-турах мне нравится искать возможности, такие, как сегодня. Победа на этапе Гран-тура (Прим. - Дилан Тёнс выиграл в этом году 6-й этап Тур де Франс-2019), а теперь майка лидера – и всё это впервые в карьере. Так что продолжаю совершенствоваться».

 

Хесус Эррада – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2019

Photo © ASO / Luis Angel Gomez

 

   Мигель Лопес: «Боссы  решили, что красную майку лучше отдать. Завтра интересный финиш, а в воскресенье ещё интереснее. Впереди многое может произойти. Мы в хорошей форме, а это самое важное. Тадей Погачар атаковал очень мощно. Он молодой талантливый гонщик. На этой гонке он растёт. Он выглядел очень хорошо, думаю, он отлично проедет Вуэльту. Он соперник, за которым мы должны наблюдать, потому что он силён, что уже доказал».

 

 

Результаты 6 этапа Вуэльты Испании-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Хесус Эррада Jesus Herrada Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

29 августа - 1 сентября 2019

Deutschland Tour

30 - 31 августа 2019

Tour of Almaty

7 - 14 сентября 2019

Tour of Britain

13 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Quebec

15 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Montreal

22 - 29 сентября 2019

Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Konstantin41
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Konstantin41-Фото

    Адриен, именно вы сейчас проявляете агрессию и нетерпимость к чужому мнению, а я всего лишь высказал предложение. Давайте лучше жить дружно. Приведите пожалуйста хоть один мой комментарий (не гонщиков, студентов и т.д., а мой!) где я бы поливал Астану взахлёб.

    И сайт не во что не превратится, а просто разделится на два лагеря - болельщиков Астаны, и неболельщиков. Так ведь он уже разделился. Только  если ввести чёрный список не будет конфликтов, или вам нравится читать ругань и оскорбления как с одной стороны, так и с другой?

  • Konstantin41
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Konstantin41-Фото
    Елена, вы просто воспринимаете поддергивания в сторону Астаны очень остро, потому что болеете за эту команду. Однако в сторону того же Инеоса/Скай грязи тут было вылито не меньше в своё время. А для меня что Инеос, что Астана, что Мовистар и т.д. - всё абсолютно чужие команды, я всех их воспринимаю одинаково. Российских команд в мировом туре сейчас нет, поэтому российским болельщикам только и остаётся, что болеть за своих гонцов в других командах. Поэтому и интерес к велоспорту в России упал. Казахстанских болельщиков, наоборот, стало больше, и потому стало больше комментариев, где Лопеса называют "суперменом" и т.д., а это иногда раздражает. Но я могу и с вами согласится, бывают здесь чрезмерные нападки на Астану, но в то же время тот же Astanaforever не меньше нападал на тот же Инеос.

    Хотел ещё немного написать, но пожалуй не буду, так как получается, что мы просто засоряем комментарии тем, что не относится к теме обсуждения. В общем, я думаю индивидуальный чёрный список мог бы помочь сберечь нервы и болельщикам Астаны, и неболельщикам. Потому что без чёрного списка жить дружно почему-то не получается.
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Адриен-Фото
    А даёшь ваше предложение ! И уже завтра сайт превратится из клуба любителей велоспорта в сборище АСТАНОФОБОВ. Ведь и Аstanaforever*а вы "репрессируете" и меня наверняка заглушите, других болельщиков Астаны - надоели уже со своей восторженной привязанностью к любимой команде. А вот студентов, гонщиков, эсэсэсовцев и т.п. вы не тронете - ведь СВОИ, единомышленники.Что , не так ?! И будете поливать Астану БЕЗОТВЕТНО, взахлеб. Только на этом популярность сайта закончится. Потому как когда проявляется АГРЕССИВНАЯ - как у вас - нетерпимость к ИНОМУ мнению - это всегда заканчивается деградацией, серостью и загниванием...
  • Shega
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Shega-Фото

    Это было бы неплохо. Потому что, если Вы считаете, что Аstanaforever провоцирует конфликты, то другие замечают постоянные поддергивания Астаны и "блеск" сарказма в сторону этой команды даже в LIVE - чате. И кто провоцирует конфликты - вопрос спорный. А наличие индивидуального черного списка - это был бы выход. Ибо читать все эти наскоки уже поднадоело (мягко выражаясь).
    Это уже нет в пелотоне Контадора. А то бы много чего ещё читали.
    Очень надеюсь, что создание такого списка не очень сложно технически.
    Прошу прощения у администрации за этот пост. Но наболело(

  • Такие дела
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Такие дела-Фото
    У него детская травма видать, вот и гонит..
  • Student
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Student-Фото
    Цитата: SoulThief
    я там ниже даже цитатку привел. Переобуваются в прыжке.
    Та у них всегда такое было.
  • s75
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    s75-Фото
    Давид плох, и сам об этом говорит. Двое других ещё хуже. Играть некем))
  • Konstantin41
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Konstantin41-Фото

    Я уже несколько раз просил админов сделать кнопку : "не показывать комментарии того-то пользователя", то есть ввести своеобразный чёрный список для каждого пользователя, потому что читать то, что пишет Аstanaforever просто невозможно, к тому же он постоянно провоцирует конфликты.

    Надеюсь, в будущем такая кнопка всё-таки будет появится, буду очень благодарен.

  • vova-55
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    vova-55-Фото

    Поддерживаю.

    Примитивные и грязные наскоки на Астану действительно достали. 

    Это не болельщики, а склочные базарные бабы.

  • AAA
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    AAA-Фото
    Все немного иначе было. Юмбо колесничали и защищали майку. Астана вела и спихивала майку.
    Почувствуйте разницу....

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

31 августа

Moreno Hofland (EF Education First)

Matti Breschel (EF Education First)

Salvatore Puccio (Team INEOS)

Maurits Lammertink (Roompot - Charles)

Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step)

Kim Magnusson (Riwal - Readynez Cycling Team)

Sergio Samitier (Euskadi - Murias)

Giovanni Carboni (Bardiani - CSF)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2019 (188)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)