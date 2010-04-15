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Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада


   Восьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в городе Вальс (Valls). Местом расположения древнего испанского города Вальс является южная часть Каталонии, непосредственно на линии крупнейших туристических маршрутов по побережью Испании и ее старинным городам. История города Вальс начинается с доисторических времен. Об этом можно судить по многочисленным археологическим находкам, найденным на территории Вальса и в его окрестностях, которые сохранились до наших дней еще со времен владычества Римской Империи.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада


   Достопримечательностями и объектами культурного наследия жители Вальса гордятся и оберегают их. Строительство сохранившейся до наших дней церкви Льедо было завершено в 14-м веке. В церкви Сант-Жуан 16-го века до сих пор можно увидеть изображение Богоматери Кандела, созданное в 13-м столетии. 

 

  Рядом можно увидеть самую высокую 74-метровую каталонскую колокольню. Это сооружение начали строить по проекту архитектора Франеска Кармоны в 1895 году и завершили через два года. В капелле Розер находятся изразцы 17-го столетия, посвященные битве при Лепанто.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада


   Вальс окружен старинными городами. Из него устраивают многочисленные экскурсии по интересным местам страны с посещением известных достопримечательностей. Сам город переполнен средневековыми зданиями. В его историческом центре можно прогуляться по узким неровным улицам. Здесь можно найти дома, построенные в 14-м веке. Вальс ограждает древняя стена, которая входит в список культурного наследия страны. В городе находится самый старый каталонский театр «Принсипал» и два монастыря – дель-Карме и Сант-Франсеск (в наше время переоборудовали под больницу).

 


   В Вальсе довольно развит гастрономический туризм. Со всей Испании и из других стран Европы сюда едут отведать как самые простые, но очень вкусные, так и изысканные блюда. Данный регион знаменит на всю Испанию сладким луком-пореем кальсотсом. Ежегодно зимой с декабря до апреля в Вальсе можно побывать на народных гуляниях, которые называются кальсотадами. В это время туристы приезжают в город насладиться сладким кальсотсом.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада


   В начале 19-го века в городе Вальс впервые начали показывать «кастели». Это человеческие башни, созданием которых занимаются специально натренированные люди. В Вальсе между собой соперничали две группы акробатов, создающих «кастели». Они существуют до сих пор и называются «Колья Жовес» (Colla Joves Xiquets de Valls) и «Колья Велья» (Colla Vella dels Xiquets de Valls).


Альтиметрия 8-го этапа Вуэльта Испании-2019

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада

 

 Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада

  

  Вальс не впервые принимает старт Вуэльты Испании, в последний раз пелотон стартовал в городе в 2013 году.

 

  Среднегорный этап, подходящий отрыву перед королевским горным этапом в Андорре, но спринтерские команды могут иметь свои планы на этот этап.

 

  На первых 55 км маршрута пелотон будет подниматься до отметки примерно 800 м над уровнем моря, последующие 77 км преимущественно под спуск, который приведёт к подножию подъёма 2 категории Пуэрто де Монтсеррат (Puerto de Montserrat, отм. 650 м, перепад высот 495 м, протяжённость 7,4 км, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 9%). 

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада

 

  Вершина единственного категорийного подъёма этапа расположена за 27,5 км до финиша в Игуаладе (Igualada, провинция Барселона, автономное сообщество Каталония), которая в последний раз принимала финиш этапа в 1970 году, победу тогда одержал Агустин Тамамес (Agustín Tamames). Преодолев вершину подъёма, велогонщики проедут около 12 км по пересеченному рельефу и направятся на спуск. На финише заключительный километр в тягун.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада


   Небольшой каталонский городок Игуалада занимает площадь около 8 кв. км., его жители в основном занимаются выращиванием овощей, фруктов, винограда, из которого делают вино. Город достаточно популярен среди туристов, их привлекают живописные виды, старинные достопримечательности, узкие средневековые улочки и многочисленные музеи.


   Первые упоминания об Игуаладе проявились в письменных источниках 1003 года. В названии города можно услышать латинское слово «акуалата», которое переводится как «широкое место реки». Территорию старого района начали застраивать в 11-м веке. В Игуаладе до сих пор можно увидеть древние крепости, которые окружают разрушенные валы.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада


   Среди религиозно-исторических достопримечательностей Игуалады стоит отметить церковь Святой Марии. Она появилась в XI в. Во время гражданской войны её превратили в рынок, но после церковь вновь стала выполнять свою первоначальную функцию. Её восстановлением занимался архитектор Сезар Мартинелли.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада


   В 18-м веке в городе началось строительство кожевенных фабрик, которые обеспечили работой большинство местного населения. Активно развивались дубильные мануфактуры, количество которых перевалило за двести, после чего местные кожевенники решили перебраться поближе к оросительному каналу, расположенному за средневековой крепостью. Первая дубильная мануфактура в Игуаладе появилась в 1345 году, но и в наше время в городе развито данное производство.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада


   Одним из первых музеев, появившимся в Игуаладе является Музей кожи, который открыл двери первым посетителям в 1954 году. Его экспозиция расположилась в двух зданиях, где некогда велось производство кожи и текстиля, и разделена на тематические коллекции: «Мир кожи», «Кожа в истории» и «Индустриализация». Экспонаты музея рассказывают о старинных и современных инструментах, необходимых для выделки кожи, технологии и истории этого производства.


   В 1994 году в городе завершилось образование «Фонда Погонщиков», который начал собирать экспонаты для местного «Музея погонщиков волов» (Museo de la Piel de Igualada y Comarcal de la Anoia). Владели коллекцией члены семьи Рос, которым первым пришла в голову подобная идея. В экспозиции музея воссоздана вся история использования человечеством гужевого транспорта, представлено все необходимое снаряжение, которое применяется для верховых и вьючных животных, рассказано о профессии погонщика.

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада


   Несомненно, одним из самых ярких событий города Игуалада является Европейский фестиваль воздушных шаров, ежегодно проводимый с 1997 года в апреле или мае. Он считается одним из важных и масштабных фестивалей подобного рода по всей Европе. Местом его проведения традиционно является аэродром Ультрамеджик (Ultramagic). В течение двух недель празднеств можно наблюдать завораживающее зрелище, когда сотни разнообразных воздушных шаров парят в небе в дневное время, а вечером наступает время красочных фейерверков и салютов. В небо запускается больше 50 аэростатов за время праздника. Полёт воздушных шаров превращается для участников в соревнование.  Туристы могут на одном из них попарить над Игуаладой под присмотром опытных специалистов.


   На представление приходят посмотреть более 25 тысяч зрителей. В программу праздника включена дегустация блюд каталонской кухни, музыкальная программа и фотоконкурс для любителей. Запуск воздушных шаров – одно из самых загадочных мероприятий. Шары плывут по воздуху, направляемые только ветром, пилот может регулировать лишь высоту, на которую опускается или поднимается шар, чтобы поймать потоки воздуха.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:39 | Регистрация: 31.05.2014

    По уму этап Де Гента, но  точно для отрыва. Генералы возьмут паузу, Астана потеть не будет, если токо какого нибудь полугенеральщика в отрыв прозевают.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:28 | Регистрация: 15.04.2010

    Да, этап для генералов будет проходным. Отрыв уедет и разыграет финиш, если конечно спринтерские команды не будут работать.

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Grand Prix Cycliste de Montreal

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Vilissa
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (22)
    Vilissa-Фото

    Вот не совсем поняла, следила по чату может пропустила что. Вальверде же вроде заявлял что капитан у них Кинтана. Кто у них на кого работает? Что за тактика такая? То у них три головы, то две, то осталась одна после волны протестов болельщиков Кинтаны, теперь опять "вторая выросла"? Поясните кто- нибудь сию стратегию.

  • Earl57
    Тур Алматы-2019. Этап 1 (6)
    Earl57-Фото
    Регистрация команды в UCI? Нет, не слышал...
  • reforg34
    Тур Алматы-2019. Этап 1 (6)
    reforg34-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: reforg34
    Интересно почему ни разу не позвали команду Кашечкина - Байконур на данный тур.
    А она есть???

    https://velolive.com/velo_news/10393-start-baykonura-v-velosporte.html

  • Бакеша
    Тур Алматы-2019. Этап 1 (6)
    Бакеша-Фото
    Власов должен взять и этап, и генерал
  • kimi
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (22)
    kimi-Фото
    вот вы и выдали свое негодование. а говорите нету. просто кто-то забывает, что даже виртуальной красной (желтой и т.д.) майке не обязательно брать инициативу в свои руки. не обязательно, это значит можно и взять а можно и не брать. решили не пороть горячку, неизвестно правы они или нет. но решение было как видим такое.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Да, этап для генералов будет проходным. Отрыв уедет и разыграет финиш, если конечно спринтерские команды не будут работать.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (22)
    Николай Н.-Фото

    Этап получился красивый. Мовистар молодцы, сработали дружно. Кинтано видно было работал на Вальверда. Тянул и посматривал, как там Вальвердо. И в итоге победа.

  • M-07
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (22)
    M-07-Фото

    Вот мне интересно, где сейчас те, кто часто нападал на Роглича, называя его колёсником? Почему такой шквал негодования за это самое колёсничество на сегодняшнем этапе не льётся на Лопеса? И ладно бы Лопес впервые колёсничал, но ведь это не так, вспомнить, например, наглое колёсничество на Димулине на прошлогодней Джиро.

  • Anna P.
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (22)
    Anna P.-Фото

    На работе слежу по чату - проклятый ЕП не работает. Уходила - 8 км. Ну, отрыв возьмёт.

    А дома-то - ура, Алехандро! Буду смотреть повтор. 

    И никаких тебе проклятий.

  • Earl57
    Тур Германии-2019. Этап 2 (1)
    Earl57-Фото

    Жестокий был этап. Гор как таковых нет, а в пелотоне меньше 30 человек осталось. Аккерман и Алафилип больше 16 минут поймали. Юэн вообще сошел.

    Эвенпул отъехал, в какой-то момент разрыв доходил до 4 минут. Но Томас и Луценко были неумолимы. А финиш в итоге разыграли Кристоф и Кольбрелли... Которые тихо отсиделись в группе и не высовывались. Вот и гадай, спринтерский это этап или не спринтерский.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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