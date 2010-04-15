Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 8 этап, Вальс - Игуалада



Восьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в городе Вальс (Valls). Местом расположения древнего испанского города Вальс является южная часть Каталонии, непосредственно на линии крупнейших туристических маршрутов по побережью Испании и ее старинным городам. История города Вальс начинается с доисторических времен. Об этом можно судить по многочисленным археологическим находкам, найденным на территории Вальса и в его окрестностях, которые сохранились до наших дней еще со времен владычества Римской Империи.



Достопримечательностями и объектами культурного наследия жители Вальса гордятся и оберегают их. Строительство сохранившейся до наших дней церкви Льедо было завершено в 14-м веке. В церкви Сант-Жуан 16-го века до сих пор можно увидеть изображение Богоматери Кандела, созданное в 13-м столетии.

Рядом можно увидеть самую высокую 74-метровую каталонскую колокольню. Это сооружение начали строить по проекту архитектора Франеска Кармоны в 1895 году и завершили через два года. В капелле Розер находятся изразцы 17-го столетия, посвященные битве при Лепанто.



Вальс окружен старинными городами. Из него устраивают многочисленные экскурсии по интересным местам страны с посещением известных достопримечательностей. Сам город переполнен средневековыми зданиями. В его историческом центре можно прогуляться по узким неровным улицам. Здесь можно найти дома, построенные в 14-м веке. Вальс ограждает древняя стена, которая входит в список культурного наследия страны. В городе находится самый старый каталонский театр «Принсипал» и два монастыря – дель-Карме и Сант-Франсеск (в наше время переоборудовали под больницу).



В Вальсе довольно развит гастрономический туризм. Со всей Испании и из других стран Европы сюда едут отведать как самые простые, но очень вкусные, так и изысканные блюда. Данный регион знаменит на всю Испанию сладким луком-пореем кальсотсом. Ежегодно зимой с декабря до апреля в Вальсе можно побывать на народных гуляниях, которые называются кальсотадами. В это время туристы приезжают в город насладиться сладким кальсотсом.



В начале 19-го века в городе Вальс впервые начали показывать «кастели». Это человеческие башни, созданием которых занимаются специально натренированные люди. В Вальсе между собой соперничали две группы акробатов, создающих «кастели». Они существуют до сих пор и называются «Колья Жовес» (Colla Joves Xiquets de Valls) и «Колья Велья» (Colla Vella dels Xiquets de Valls).



Альтиметрия 8-го этапа Вуэльта Испании-2019

Вальс не впервые принимает старт Вуэльты Испании, в последний раз пелотон стартовал в городе в 2013 году.

Среднегорный этап, подходящий отрыву перед королевским горным этапом в Андорре, но спринтерские команды могут иметь свои планы на этот этап.

На первых 55 км маршрута пелотон будет подниматься до отметки примерно 800 м над уровнем моря, последующие 77 км преимущественно под спуск, который приведёт к подножию подъёма 2 категории Пуэрто де Монтсеррат (Puerto de Montserrat, отм. 650 м, перепад высот 495 м, протяжённость 7,4 км, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 9%).

Вершина единственного категорийного подъёма этапа расположена за 27,5 км до финиша в Игуаладе (Igualada, провинция Барселона, автономное сообщество Каталония), которая в последний раз принимала финиш этапа в 1970 году, победу тогда одержал Агустин Тамамес (Agustín Tamames). Преодолев вершину подъёма, велогонщики проедут около 12 км по пересеченному рельефу и направятся на спуск. На финише заключительный километр в тягун.



Небольшой каталонский городок Игуалада занимает площадь около 8 кв. км., его жители в основном занимаются выращиванием овощей, фруктов, винограда, из которого делают вино. Город достаточно популярен среди туристов, их привлекают живописные виды, старинные достопримечательности, узкие средневековые улочки и многочисленные музеи.



Первые упоминания об Игуаладе проявились в письменных источниках 1003 года. В названии города можно услышать латинское слово «акуалата», которое переводится как «широкое место реки». Территорию старого района начали застраивать в 11-м веке. В Игуаладе до сих пор можно увидеть древние крепости, которые окружают разрушенные валы.



Среди религиозно-исторических достопримечательностей Игуалады стоит отметить церковь Святой Марии. Она появилась в XI в. Во время гражданской войны её превратили в рынок, но после церковь вновь стала выполнять свою первоначальную функцию. Её восстановлением занимался архитектор Сезар Мартинелли.



В 18-м веке в городе началось строительство кожевенных фабрик, которые обеспечили работой большинство местного населения. Активно развивались дубильные мануфактуры, количество которых перевалило за двести, после чего местные кожевенники решили перебраться поближе к оросительному каналу, расположенному за средневековой крепостью. Первая дубильная мануфактура в Игуаладе появилась в 1345 году, но и в наше время в городе развито данное производство.



Одним из первых музеев, появившимся в Игуаладе является Музей кожи, который открыл двери первым посетителям в 1954 году. Его экспозиция расположилась в двух зданиях, где некогда велось производство кожи и текстиля, и разделена на тематические коллекции: «Мир кожи», «Кожа в истории» и «Индустриализация». Экспонаты музея рассказывают о старинных и современных инструментах, необходимых для выделки кожи, технологии и истории этого производства.



В 1994 году в городе завершилось образование «Фонда Погонщиков», который начал собирать экспонаты для местного «Музея погонщиков волов» (Museo de la Piel de Igualada y Comarcal de la Anoia). Владели коллекцией члены семьи Рос, которым первым пришла в голову подобная идея. В экспозиции музея воссоздана вся история использования человечеством гужевого транспорта, представлено все необходимое снаряжение, которое применяется для верховых и вьючных животных, рассказано о профессии погонщика.



Несомненно, одним из самых ярких событий города Игуалада является Европейский фестиваль воздушных шаров, ежегодно проводимый с 1997 года в апреле или мае. Он считается одним из важных и масштабных фестивалей подобного рода по всей Европе. Местом его проведения традиционно является аэродром Ультрамеджик (Ultramagic). В течение двух недель празднеств можно наблюдать завораживающее зрелище, когда сотни разнообразных воздушных шаров парят в небе в дневное время, а вечером наступает время красочных фейерверков и салютов. В небо запускается больше 50 аэростатов за время праздника. Полёт воздушных шаров превращается для участников в соревнование. Туристы могут на одном из них попарить над Игуаладой под присмотром опытных специалистов.



На представление приходят посмотреть более 25 тысяч зрителей. В программу праздника включена дегустация блюд каталонской кухни, музыкальная программа и фотоконкурс для любителей. Запуск воздушных шаров – одно из самых загадочных мероприятий. Шары плывут по воздуху, направляемые только ветром, пилот может регулировать лишь высоту, на которую опускается или поднимается шар, чтобы поймать потоки воздуха.

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