- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 20:35
Вуэльта Испании-2019. Горная классификация
На Вуэльте Испании (Vuelta a Espana)-2019 будет 8 категорийных горных финишей этапов. Интрига в борьбе за горную майку будет держаться до финиша предпоследнего этапа Вуэльты Испании-2019. На старт 74-го выпуска испанского Гран-тура выйдет прошлогодний победитель горной классификации бельгиец Томас Де Гендт.
Маршрут Вуэльты Испании-2019 будет включать 1 подъем специальной категории, 2 подъема высшей категории, 16 подъемов 1-й категории, а также 14 горных премий 2-й категории и 24 горные премии 3-й категории. Организаторы распределили горные вершины равномерно по всем этапам, начиная со 2-го и до финиша 20-го этапа.
Так как наиболее дорогие вершины расположены ближе к финишам этапов или сами являются финишными, то очень высоки шансы, что горную майку возьмёт кто-то из генеральщиков, о которых можно прочитать в соответствующем превью.
Самый урожайный на очки максимум 45 очков - этап под номером 9, королевский горный этап в Андорре.
Система начисления горных очков:
специальная категория Cima Alberto Fernández: 20 - 15 - 10 - 6 - 4 - 2;
высшая категория: 15 - 10 - 6 - 4 - 2;
1 категория: 10 - 6 - 4 - 2 - 1;
2 категория: 5 - 3 - 1;
3 категория: 3 - 2 - 1
Гонщики из проконтинентальных команд, получивших приглашения, будут активно ездить по отрывам и собирать очки. Возможно, кто-то из генеральщиков, если гонка пойдёт не по плану, переключит внимание на отъезд в отрывы и борьбу за горную майку.
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