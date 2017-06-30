Вуэльта Испании-2019. Горная классификация

На Вуэльте Испании (Vuelta a Espana)-2019 будет 8 категорийных горных финишей этапов. Интрига в борьбе за горную майку будет держаться до финиша предпоследнего этапа Вуэльты Испании-2019. На старт 74-го выпуска испанского Гран-тура выйдет прошлогодний победитель горной классификации бельгиец Томас Де Гендт.

Маршрут Вуэльты Испании-2019 будет включать 1 подъем специальной категории, 2 подъема высшей категории, 16 подъемов 1-й категории, а также 14 горных премий 2-й категории и 24 горные премии 3-й категории. Организаторы распределили горные вершины равномерно по всем этапам, начиная со 2-го и до финиша 20-го этапа.

Так как наиболее дорогие вершины расположены ближе к финишам этапов или сами являются финишными, то очень высоки шансы, что горную майку возьмёт кто-то из генеральщиков, о которых можно прочитать в соответствующем превью.

Самый урожайный на очки максимум 45 очков - этап под номером 9, королевский горный этап в Андорре.

Система начисления горных очков:

специальная категория Cima Alberto Fernández: 20 - 15 - 10 - 6 - 4 - 2;

высшая категория: 15 - 10 - 6 - 4 - 2;



1 категория: 10 - 6 - 4 - 2 - 1;



2 категория: 5 - 3 - 1;



3 категория: 3 - 2 - 1

Гонщики из проконтинентальных команд, получивших приглашения, будут активно ездить по отрывам и собирать очки. Возможно, кто-то из генеральщиков, если гонка пойдёт не по плану, переключит внимание на отъезд в отрывы и борьбу за горную майку.