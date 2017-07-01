Майкл Мэттьюс – победитель классификации лучшего спринтера Тур де Франс-2017

Майкл Мэттьюс - обладатель зелёной майки лучшего спринтера Тур де Франс-2017

Майкл Мэттьюс (Michael Matthews), 26-летний австралийский велогонщик команды Sunweb, стал победителем двух этапов Тур де Франс-2017 (14-й и 16-й), а также впервые в карьере поднялся на подиум в Париже как победитель классификации по очкам.

Благодаря победе на 16-м этапе Майкл Мэттьюс, боровшийся также на промежуточных спринтах, приблизился к удерживающему на тот момент зелёную майку немецкому гонщику Марселю Киттелю (Quick Step), сократив отставание на 29 очков. Однако, по ходу 17-го этапа, попав в завал и получив травму, лидер очковой классификации Марсель Киттель досрочно завершил гонку и сошёл с Тур де Франс-2017, а Майкл Мэттьюс возглавил очковую классификацию.

Заняв на 21-м этапе Тур де Франс-2017 11-е место, Майкл Мэттьюс опередил в классификации зелёной майки своего ближайшего преследователя, немецкого спринтера команды Lotto Soudal Андрэ Грайпеля (Andre Greipel) на 136 очков.