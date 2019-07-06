Ваут ван Арт, Тим Велленс, Том Скуйиньш, Жулиан Алафилипп о 5-м этапе Тур де Франс-2019

5-й этап Тур де Франс-2019, проложенный по дорогам Эльзаса, завершился спринтом из группы. Отрыву дня, в который уехали обладатель гороховой майки лучшего в горной классификации, бельгийский гонщик Тим Велленс (Lotto Soudal), чемпион Латвии Том Скуйиньш (Trek-Segafredo), австралийский гонщик Саймон Кларк (EF Education First) и датский гонщик Мадс Вюрц Шмидт (Katusha-Alpecin) не удалось уехать от пелотона. Тим Велленс первым прошёл две первых категорийных вершины дня, но не смог ответить на атаку Тома Скуйньша за 37 км до финиша. Чемпиону Латвии не удалось удержаться впереди, пелотон добрал его за 22 км до финиша, но он получил красный номер самого агрессивного гонщика.

В спринте, которым завершился этап, Петер Саган (Bora-hansgrohe) опередил дебютанта Тур де Франс Ваута ван Арта (Jumbo-Visma).

24-летний Ваут ван Арт сохранил на плечах белую майку лучшего молодого гонщика. Тим Велленс удержал гороховую майку, а Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) сохранил жёлтую майку лидера Тур де Франс-2019. Но и Ваут ван Арт, и Тим Велленс, и Жулиан Алафилипп знают, что у них мало шансов удержать майки лидеров на первом горном этапе, 6-м этапе Тур де Франс-2019.

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Том Скуйиньш (Trek-Segafredo): «Сегодня, хоть я и провёл весь день впереди, было легче, чем в первый день Тур де Франс. Тим Велленс попросил позволить ему собрать горные очки. Ради того, чтобы у отрыва было больше шансов, я не мог сказать нет. В конечном счёте, это было выгодно всем нам. Я чувствовал, что сильнее всех в отрыве. Было видно, что пелотон приближается, поэтому нужно было снова атаковать. Мне хотелось посмотреть, что смогу сделать, хотя ноги уже были пустыми. На последнем подъёме сил совсем не осталось».

Тим Велленс (Lotto Soudal): «Сегодня мне повезло отобраться в отрыв. Пелотон нас не отпускал. Каждый раз, когда я атакую, делаю это ради победы на этапе. Но сегодня я быстро понял, что уехать нам не дадут. Тогда я сфокусировался на борьбе за очки в зачёт гороховой майки. Мне это удалось. Каждый день в гороховой майке - это уже хорошо. На Джиро д’Италия я надевал майку лучшего горняка, и для меня это не было чем-то из ряда вон выходящим. А вот на Туре эта майка всегда особенная. Но сегодня нога шла не слишком хорошо. Считаю, что завтра мне нужен выходной день, надеюсь, что передам смену Томасу Де Гендту. Удача не была на его стороне, когда он пытался уехать в отрыв, но надеюсь, что завтра будет его день славы. А я сохраню силы на следующие этапы».

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Я выжил в подъёмах, некоторые мучились ещё больше, потеряли силу в спринте. Я сделал всё, что мог, второе место – это хорошо. Мне надо было взять урок у Майка Тёниссена. Саган спринтовал мощнее меня. Я начал спринт слишком поздно, Саган уже сделал слишком большой просвет. Но проиграть ему не стыдно. Я был на хорошей позиции, возможно, было бы лучше быть на несколько позиций ближе. Мне ещё многому надо научиться, набрать больше опыта. Я чувствую себя хорошо, форма в порядке, возможности ещё будут.

Думаю, следующий этап для меня слишком трудный, возможно, потеряю белую майку. Но посмотрим. Я знаю регион, раньше проезжал все эти горы. Слышал, что последний подъём теперь ещё длиннее. Завтра не мой день. Но первые дни Тура у нашей команды получились фантастическими».

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Сегодня было нелегко, но ребята работали на меня, я старался держаться впереди, всё время был на хорошей позиции. Я рад, что благополучно завершил этот этап и смог ещё на один день надеть жёлтую майку. Трудно описать ощущения, когда майка на твоих плечах. Всё, что могу сказать – это потрясающие эмоции, которые никогда не забуду. Я слышал, как много людей выкрикивали моё имя, приветствовали меня. Это невероятно. Независимо от того, что случится на следующем этапе, я навсегда сохраню в сердце воспоминания об этих дня. Я таю как лёд на солнце, но каждый день, который провожу жёлтой майке – это бонус для меня. Завтра мне будет сложнее, чем обычно».