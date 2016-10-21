Петер Саган – победитель 5 этапа Тур де Франс-2019

Петер Саган выиграл 12-й в карьере этап Тур де Франс

29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган стал победителем 5-го этапа Тур де Франс-2019, где обошёл на финише 24-летнего бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта и 29-летнего итальянского гонщика команды Mitchelton-Scott Маттео Трентина.

На 5-м этапе с прохождением четырёх категорийных подъёмов сразу после старта начались атаки из пелотона, первый из отрывов просуществовал недолго, а затем и через 22 км после старта сформировался новый отрыв дня, в который уехали защищавший гороховую майку Тим Велленс (Lotto Soudal), а также Мадс Вюрц Шмидт (Katusha-Alpecin), Том Скуйиньш (Trek-Segafredo) и Саймон Кларк (EF Education First).

Тим Велленс первым прошёл два первых подъёма этапа, но затем за 37 км до финиша на подъёме 2-й категории Кот-деТруа-Эпи чемпион Латвии, 28-летний гонщик команды Trek-Segafredo Том Скуйиньш атаковал из отрыва. Он первым прошёл вершину подъёма, Тим Велленс был вторым. Горных очков, набранных Велленсом за день, хватило, чтобы он удержал гороховую майку.

За 22 км до финиша Том Скуйиньш был пойман пелотоном. За 7,4 км до финиша из пелотона атаковал Руй Кошта (UAE Team Emirates), но его догнали за 2 км до финиша.

Команда Bora-hansgrohe контролировала ситуацию в гонке большую часть этапа, когда начались категорийные подъёмы, в голове пелотона начали работать Маркус Бургхардт и Лукас Пёстльбергер, добравшие гонщиков отрыва дня. Грегор Мюльбергер помог закрывать просветы после поздних атак, а чемпион Германии Максимилиан Шахманн защищал Петера Сагана на подходе к финишу.

В общем спринте, которым завершился 5-й этап, не принимали участие чистые спринтеры, выпавшие во время прохождения категорийных подъёмов.

Петер Саган выиграл 12-й этап Тур де Франс в своей карьере и укрепил свою позицию в очковой классификации. Эта победа стала 113-й в карьере словацкого гонщика. Ваут ван Арт, продолжающий лидировать в классификации лучшего молодого гонщика, в девятый раз в карьере занял второе место.

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) сохранил на плечах жёлтую майку лидера. Тим Велленс (Lotto Soudal) остался обладателем гороховой майки.

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Петер Саган: «Как я уже говорил во время первых четырёх этапов, надо быть терпеливым, и тогда победа придёт. Чтобы выиграть этап на Тур де Франс. Нужна сильная форма, хорошая тактика, а также, чтобы масса других деталей сложилась вместе. И это не так просто.

Хочу поблагодарить моих товарищей по команде за их фантастическую работу. Они блестяще контролировали гонку весь день – и на равнине, и в горах, всю дорогу до финиша. Эта победа – результат великолепной командной работы. Наконец, мы взяли победу на этапе Тур де Франс».

Энрико Пойтшке, спортивный директор Bora-hansgrohe: «С первого этапа мы старались взять победу, но удача была не на нашей стороне, особенно в первый день, когда Петер был так близко. Сегодня у нас был чёткий план на этап, но его выполнение потребовало массу сил. Каждый гонщик команды сегодня должен был очень много работать, и все выполнили задачу потрясающе. Петер идеально прошёл подъёмы. У нас не возникло проблем, он был хорошо защищён на последней горке. Думаю, он был свежее других спринтеров на финальной прямой, и сумел закончить отличную работу своих товарищей по команде, одержав убедительную победу».