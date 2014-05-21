Ричи Порт и Мигель Лопес финишировали в группе жёлтой майки на Гран-Коломбье

Ричи Порт (Trek-Segafredo) финишировал 3-м на вершине Гран-Коломбье на 15-м этапе Тур де Франс-2020 после Тадея Погачара (UAE Team Emirates) и Приможа Роглича (Jumbo-Visma), а Мигель Лопес пересёк финиш 4-м. Перед финальной неделей Тур де Франс-2020 26-летний колумбийский гонщик команды Astana поднялся на 4-ю строчку генеральной классификации, где уступает лидеру Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) 1:45, а 35-летний австралийский гонщик команды Trek-Segafredo после 15-го этапа поднялся на 6-ю строчку общего зачёта.

Ричи Порт и Мигель Лопес о 15-м этапе Тур де Франс-2020

Ричи Порт и Мигель Лопес о 15-м этапе Тур де Франс-2020

Ричи Порт (Trek-Segafredo): «Радовало, что могу сидеть на колесе Jumbo-Visma на финальном подъёме. Чувствовал себя комфортно. Скорость была довольно высокой, и когда Адам Йейтс атаковал, они ни разу даже не напряглись. Думаю, они потеряли Джорджа Беннетта, и всё.

Этот подъём я знал с Тура де л’Эн, когда атаковал на нём за 2 км. Тогда я не очень представлял, какой финиш. Поэтому сегодня планировал сидеть в группе как можно дольше. Когда я атаковал за 500 м, Роглич тоже атаковал, мне пришлось выйти вперёд и ехать своей скоростью. На таком финише как этот я никогда не обойду таких ребят как Погачар и Роглич. Иногда срабатывает, иногда нет, но хорошо выиграть время у некоторых генеральщиков.

Мы довольно хорошо знали этот этап благодаря Туру де л’Эн, поэтому понимали, с чем будем иметь дело. Большие ребята нашей команды великолепно защищали меня на первых 100 км этапа, Мадс Педерсен и Яспер Стейвен вывезли меня на идеальную позицию к первому подъёму. А потом со мной был Кенни Элиссонд. Для команды день прошёл хорошо.

Jumbo-Visma задали высокую скорость, сложно ехать быстрее. В итоге смотришь на ребят Jumbo-Visma почти как на своих товарищей по команде, когда они так мощно всё контролируют. Я доволен итогом этапа, решительно настроен перед последней неделей Тура».

Мигель Лопес (Astana): «Я очень доволен этим этапом, это был первый день в больших горах. Думаю, что для меня он сложился хорошо, и мне удалось остаться в одной группе с сильнейшими гонщиками и последовать за ними во время атаки в финале.

Команда провела прекрасную работу для меня. У нас был разработан хороший план на этот этап, мы не сделали ни одной ошибки, и все прошло хорошо со старта и до финиша. В финале на последнем подъеме рядом со мной еще оставался Харольд Техада, который оказал мне существенную поддержку. Но, также, и другие ребята были на высоте сегодня.

Подъем был очень трудным, но я неплохо себя чувствовал, и сделал сегодня все, что мог. Четвертое место в итоге, совсем неплохо. Впереди еще целая третья неделя, и мы будет продолжать двигаться по гонке день за днем, работая сообща как единая команда. Завтра у нас день отдыха, и я хотел бы использовать его, чтобы отдохнуть и как следует восстановить силы после двух очень сложных гоночных недель».