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Ричи Порт и Мигель Лопес о 15-м этапе Тур де Франс-2020

Ричи Порт и Мигель Лопес финишировали в группе жёлтой майки на Гран-Коломбье

 

 

  Ричи Порт (Trek-Segafredo) финишировал 3-м на вершине Гран-Коломбье на 15-м этапе Тур де Франс-2020 после Тадея Погачара (UAE Team Emirates) и Приможа Роглича (Jumbo-Visma), а Мигель Лопес пересёк финиш 4-м. Перед финальной неделей Тур де Франс-2020 26-летний колумбийский гонщик команды Astana поднялся на 4-ю строчку генеральной классификации, где уступает лидеру Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) 1:45, а 35-летний австралийский гонщик команды Trek-Segafredo после 15-го этапа поднялся на 6-ю строчку общего зачёта.   

 

Ричи Порт и Мигель Лопес о 15-м этапе Тур де Франс-2020Ричи Порт и Мигель Лопес о 15-м этапе Тур де Франс-2020

 

Ричи Порт и Мигель Лопес о 15-м этапе Тур де Франс-2020Ричи Порт и Мигель Лопес о 15-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  Ричи Порт (Trek-Segafredo): «Радовало, что могу сидеть на колесе Jumbo-Visma на финальном подъёме. Чувствовал себя комфортно. Скорость была  довольно высокой, и когда Адам Йейтс атаковал, они ни разу даже не напряглись. Думаю, они потеряли Джорджа Беннетта, и всё.

 

  Этот подъём я знал с Тура де л’Эн, когда атаковал на нём за 2 км. Тогда я не очень представлял, какой финиш. Поэтому сегодня планировал сидеть в группе как можно дольше. Когда я атаковал за 500 м, Роглич тоже атаковал, мне пришлось выйти вперёд и ехать своей скоростью. На таком финише как этот я никогда не обойду таких ребят как Погачар и Роглич. Иногда срабатывает, иногда нет, но хорошо выиграть время у некоторых генеральщиков.

 

 Мы довольно хорошо знали этот этап благодаря Туру де л’Эн, поэтому понимали, с чем будем иметь дело. Большие ребята нашей команды великолепно защищали меня на первых 100 км этапа, Мадс Педерсен и Яспер Стейвен вывезли меня на идеальную позицию к первому подъёму. А потом со мной был Кенни Элиссонд. Для команды день прошёл хорошо.

 

Jumbo-Visma задали высокую скорость, сложно ехать быстрее. В итоге смотришь на ребят Jumbo-Visma почти как на своих товарищей по команде, когда они так мощно всё контролируют. Я доволен итогом этапа, решительно настроен перед последней неделей Тура».

 

 Мигель Лопес (Astana): «Я очень доволен этим этапом, это был первый день в больших горах. Думаю, что для меня он сложился хорошо, и мне удалось остаться в одной группе с сильнейшими гонщиками и последовать за ними во время атаки в финале.

 

  Команда провела прекрасную работу для меня. У нас был разработан хороший план на этот этап, мы не сделали ни одной ошибки, и все прошло хорошо со старта и до финиша. В финале на последнем подъеме рядом со мной еще оставался Харольд Техада, который оказал мне существенную поддержку. Но, также, и другие ребята были на высоте сегодня.

 

 Подъем был очень трудным, но я неплохо себя чувствовал, и сделал сегодня все, что мог. Четвертое место в итоге, совсем неплохо. Впереди еще целая третья неделя, и мы будет продолжать двигаться по гонке день за днем, работая сообща как единая команда. Завтра у нас день отдыха, и я хотел бы использовать его, чтобы отдохнуть и как следует восстановить силы после двух очень сложных гоночных недель».

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte Trek-Segafredo Miguel Lopez Мигель Лопес Astana Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. close2you

    Сегодня, 10:33 | Регистрация: 22.07.2017

    Да, молодец лопез, жаль, выиграть не сможет, но нужно ему в тройке заехать, кровь из носа.... подарок Астане и финансирование обеспечить нужно...

  2. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 10:35 | Регистрация: 8.09.2017

     Я вот не понимаю, почему они считают что всё прошло хорошо когда они просто не проиграли. Почему никто не говорит, что день просто говно, не смогли и 2 секунд выйграть. Что Кинтана, на колесе просидел всю карьеру, и тоже хорошо всё прошло, что сейчас все довольны. Один Роглич расстроен, не смог финиш вырезать. 

     Скучные они.

    1. Имя: Юрий

      Крайний

      Сегодня, 11:02 | Регистрация: 21.05.2014

      Потому что идут на пределе.

      1. Имя: Сергей

        BaTman

        Сегодня, 11:51 | Регистрация: 8.09.2017

        Так а чего в этом хорошего, что если они на пределе едут и еле еле усидеть смогли. Они кого утешают что всё хорошо, болельщиков или себя. Я считаю надо быть объективными, если ты еле еле усидел в группе и без шансов на победу. То денёк так себе, можно и похуже сказать. А то ощущение что все довольны своими местами, типа я в 10-ке и хорошо, уныло всё это получается.

  3. Имя: Виталий

    atacama

    Сегодня, 11:10 | Регистрация: 29.03.2018

    100% на пределе.

  4. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Сегодня, 11:39 | Регистрация: 25.10.2019

    Да за весь этап только ейтс вызов рогличу бросил и то как-то, как будто, вынуждено.

    Ну и Порт в конце неплохо атаковал. Но он больше остальных хотел обойти, чем Роглича и Погачара. Эх.. не поймай он те полторы минуты на спринтерском этапе, можно было смело его в тройку вписывать, а так...

    У остальных ни одной атаки за весь тур (кроме Алафилипа)))), едва за Юмбой поспевают. Обидно, что Роглич даже никаких усилий не прилагает, чтобы в желтом ездить, но посмотрим третью неделю...



    Кстати, кто подскажет, где можно найти записи грандтуров 2005-2010 годов с Курдюковым? Буду благодарен

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар - победитель 15 ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ничего не имею против Роллана и думаю он всерьёз поборется за горох, но Гогля орги обидели, отдав приз самого агрессивного на 15 этапе французу.

    Цитата: Серафим
    Гороховая майка практически бесхозная, такое ощущение, что никому и не нужна. Не удивлюсь, если по итогам горох зацепит кто-то из словенцев.
    Может, все-таки Эррада или тот же Роллан составят конкуренцию?

    Удивительно, правда, что 2 недели Тура прошло а текущий горный король липовый не набрал даже 40 очков. Где те времена, когда верно подметил С.Курдюков люди уходили в больших горах не раз, и не два, борясь даже не стольоко за этапа, как быть первым на классной и эпичной горе, ну за гороховую майку самом собой; в итоге поднимали себя в генералде, и, что самое главное, капитаны им позволяли это делать, ибо знали, что на генерал они не претендуют, но здорово помогали своим капитанам если нужно было.

  • BaTman
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (6)
    BaTman-Фото
    Так а чего в этом хорошего, что если они на пределе едут и еле еле усидеть смогли. Они кого утешают что всё хорошо, болельщиков или себя. Я считаю надо быть объективными, если ты еле еле усидел в группе и без шансов на победу. То денёк так себе, можно и похуже сказать. А то ощущение что все довольны своими местами, типа я в 10-ке и хорошо, уныло всё это получается.
  • patar
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (6)
    patar-Фото

    Да за весь этап только ейтс вызов рогличу бросил и то как-то, как будто, вынуждено.

    Ну и Порт в конце неплохо атаковал. Но он больше остальных хотел обойти, чем Роглича и Погачара. Эх.. не поймай он те полторы минуты на спринтерском этапе, можно было смело его в тройку вписывать, а так...

    У остальных ни одной атаки за весь тур (кроме Алафилипа)))), едва за Юмбой поспевают. Обидно, что Роглич даже никаких усилий не прилагает, чтобы в желтом ездить, но посмотрим третью неделю...



    Кстати, кто подскажет, где можно найти записи грандтуров 2005-2010 годов с Курдюковым? Буду благодарен

  • Arciv
    Примож Роглич: «Я хотел выигра ... (7)
    Arciv-Фото
    Цитата: patar
    Если выиграет, то в следующем будет защищать титул. Вряд ли Джиро, разве что для вкатки перед туром
    Пока нога идёт,может захочет взять все три гранд тура,чтоб потом Нибали в гости приглашать)) Всё таки Том тоже явно приходил не Роглича катать! Если будет набирать так форму,то может вернуться на топ уровень
  • Sezar
    Примож Роглич: «Я хотел выигра ... (7)
    Sezar-Фото

    Не наступит. Сейчас все так и выглядит но вскоре Ремко отремонтируется и про словенское доминирование а также унылые поезда можно будет надолго забыть.

  • Серафим
    Падения Серхио Игиты и Боба Юн ... (2)
    Серафим-Фото

      Скорая помощь немного отомстила за Игиту. 

  • atacama
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (6)
    atacama-Фото

    100% на пределе.

  • Evergreen
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (68)
    Evergreen-Фото
    Насчёт Тома согласен, сейчас он в очень хороших кондициях, если бы не самопожертвование на предыдущих этапах, скорее всего он мог бы нервировать Порта и Ланду, а с учётом финальной разделки практически гарантированно заскочил бы в тройку.
  • Крайний
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (6)
    Крайний-Фото
    Потому что идут на пределе.
  • svenfischer
    Падения Серхио Игиты и Боба Юн ... (2)
    svenfischer-Фото

    Если причина снятия Игиты в травме, а не в том, что команда не спускает к нему помощников и есть риск не вписаться в лимит времени, то Юнгельса необходимо дисквалифицировать

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