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Бауке Моллема и Ричи Порт – капитаны велокоманды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2020

Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2020

 

 

  Велокоманда Trek-Segafredo объявила состав на Тур де Франс-2020. 33-летний нидерландский велогонщик Бауке Моллема и 35-летний австралийский велогонщик Ричи Порт разделят капитанские полномочия. Они оба примут участие во французском Гранд-туре в десятый раз в карьере.

 

  Лучшим результатом Бауке Моллемы на Тур де Франс было 6-е место в 2013 году, самым высоким результатом Ричи Порта на Туре было 5-е место в 2016 году. В прошлом году Ричи Порт финишировал на Тур де Франс-2019 11-м.

 

 

  Вместе с ними на старт в Ницце 29 августа выйдут дебютанты Тур де Франс – действующий чемпион мира, 24-летний датский гонщик Мадс Педерсен, его соотечественник, 25-летний Никлас Эг, 29-летний французский гонщик Кенни Элиссонд, а также 29-летний латвийский гонщик Томс Скуйиньш, который поедет Тур де Франс третий год подряд, 28-летний бельгийский гонщик Яспер Стёйвен, для которого это будет четвёртый старт на Туре в карьере, и 29-летний бельгийский гонщик Эдвард Тёнс, стартующий на Тур де Франс в третий раз в карьере.

 

  Ким Андерсен, спортивный директор команды Trek-Segafredo: «Цель команды – борьба за генеральную классификацию с Бауке Моллемой и Ричи Портом. Но наша главная задача – выиграть один или больше этапов. Мы постараемся удерживать высоко в общем зачёте, по меньшей мере, одного капитана, в остальном будем прилагать все силы в борьбе за этапы.

 

  У нас есть сильные, быстрые ребята, такие, как Яспер Стёйвен, Мадс Педерсен, Эдвард Тёнс. Думаю, на многих этапах будут уезжать отрывы, куда мы постараемся их отправить. Они также будут хорошими защитниками наших лидеров.

 

На второй неделе мы сможем дать больше свободы гонщикам-классикам.

 

  Я ездил в Альпы посмотреть финальные этапы. Могу сказать, что последняя неделя будет очень трудной. Считаю, что весь Тур де Франс очень сложный, потому что уже на старте надо быть в полной готовности, потому что на ранних этапах пойдут горы. Но в то же время надо остаться достаточно свежим на финальной неделе.

 

  Мне очень понравился маршрут, думаю, гонка будет интересной».

 

  Бауке Моллема: «С нетерпением жду Тур де Франс. Надеюсь, смогу бороться за генеральную классификацию и одновременно за этапы. На этом Туре много горных этапов уже на первой неделе, поэтому, если я буду на хорошем уровне, то есть шанс побороться и за победу на этапе. Думаю, в такой странный год мы должны пользоваться каждой возможностью.

 

  Я проводил разведку, поэтому довольно хорошо знаю маршрут. Более внимательно изучал восемь этапов. Понимаю, что этот Тур будет очень тяжёлым, особенно на последней неделе, когда решится гонка.

 

  И первая неделя уже будет экстремально трудной, поэтому с самого старта надо быть готовым. Я хорошо подготовился, последние месяцы много тренировался.

 

  Думаю, я уже показал, что вышел на хороший уровень, особенно на Туре Окситании, Туре де л’Эн, Ломбардии. Они прошли отлично. Надеюсь, я могу полагаться на это и на Туре тоже выступить на высоком уровне».

 

  Ричи Порт: «Моя цель – побороться за хорошее место в генеральной классификации, что совпадает с целями команды. В то же время побороться и за этап. В прошлом году Чикконе взял майку, что очень вдохновило команду. Было бы хорошо проехать Тур как тогда.

 

  В этом году старт Тур де Франс очень тяжёлый. Я отлично знаю дороги вокруг Ниццы. Думаю, первые этапы будут коварными, напряжёнными, как всегда. Второй этап не похож ни на один из тех, что я видел.  Считаю, он будет решающим. Даже не знаю, что от него ожидать тактически. Некоторые этапы, особенно в Альпах, выглядят для меня подходящими. Мы просто посмотрим, что получится».

 

 

Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2020:

 

Richie Porte, (Австралия)

Niklas Eg, (Дания)

Kenny Elissonde, (Франция)

Bauke Mollema, (Нидерланды)

Mads Pedersen, (Дания)

Toms Skujins, (Латвия)

Jasper Stuyven, (Бельгия)

Edward Theuns, (Бельгия)

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Теги к статье: Бауке Моллема Bauke Mollema Trek-Segafredo Ричи Порт Richie Porte Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. close2you

    Сегодня, 02:36 | Регистрация: 22.07.2017

    Акулу забыли?

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Комментарии

  • close2you
    Бауке Моллема и Ричи Порт – ка ... (1)
    close2you-Фото
    Акулу забыли?
  • Адриен
    Фабио Ару и Тадей Погачар – ка ... (5)
    Адриен-Фото

    Момент ИСТИНЫ для Ару. При блеклом выступлении вряд ли продолжится его авансирование командой... Последует пересмотр контракта - если вообще будет продлен... Сам он всё великолепно знает и понимает, поэтом постарается ради успеха отдать  что можно и нельзя. Удачи ему в этом.

  • SportSpirit
    Фабио Ару и Тадей Погачар – ка ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Ровный сильный состав! 4 человека в хорошей текущей форме, Поланц на подхвате. Будет интересно посмотреть на командную тактику, например, впишется ли в нее Ару, если придется. 

     

  • SportSpirit
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (6)
    SportSpirit-Фото
    Точно) индивидуальный ход и любовь к отрывам. А сейчас еще - за себя и за тех парней.
  • SportSpirit
    Состав велокоманды Bora-hansgr ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Я ждала эту новость) видя пустую строчку у Боры и позивитные мысли на сайте Шахмана. Он обошелся без оперативного вмешательства, ну а форма в целом была хороша. 

  • almaty1991
    Состав команды Astana на Тур д ... (8)
    almaty1991-Фото
    По-моему, состав очень даже сбалансированный. Санчез, братья чем вам не моторы ? И давайте не будем недооценивать Уле и Техаду. Вы как всегда думаете лишь о негативном. Все в равных условиях. Многие будут набирать по ходу гонки.
  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (32)
    Earl57-Фото
    Лулу обогнал Эрраду примерно за 900 м до финиша. Где-то за 500 м еще ускорился. Поломка у Эррады произошла примерно за 200-300 м до финиша, Лулу уже был намного впереди.
    Другое дело что Эррада мог за серебро побороться, а так пропустил даже Оскара Севилью, который проезжая мимо дружески похлопал Эрраду по спине. Оскару через месяц 44 года исполнится, а занял 13-е место из 80-ти финишировавших. Меньше минуты отставание от Лулу.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Милези, очередной футболист пришедшийв велоспорт и наводящий шорох, мальчик меньше двух лет на велосипеде, что то с шоссейном велоспорте не так с подготовкой
  • AAA
    Состав команды Astana на Тур д ... (8)
    AAA-Фото

    Критики! А братья Изагирре вам, что не горняки? А Лулу, что в горах не подвоз? А кто сейчас в команде лучше?

    Еще забыли Тиралонго озвучить, тоже в горах не плохо подвозил...

  • старт-шоссе 82
    Фабио Ару и Тадей Погачар – ка ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Странно, я думал Ару пойдет на Джиру... Вопрос ,куда идем? Этапы или подиум? Погачар или Ару? Мачин очень дипломатично отвечает о планах команды , судя по тому сколько они взяли классных гонщиков, за последние два года, и на тур привезли =лучших из лучших=, и острого спринтера Гавирию не взяли, а взяли тяговитого Кристофа ,планы у них самые серъезные.

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