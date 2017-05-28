Тадей Погачар о маршруте Тур де Франс-2021

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 22:21
Тадей Погачар: «Маршрут Тур де Франс- 2021 более классический, чем в прошлые годы»
Тадей Погачар, победитель Тур де Франс-2020, поделился своим мнением о маршруте французского Гранд-тура 2021 года, который был объявлен 1 ноября. 22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates считает, что ему подходят и этапы с индивидуальной гонкой на время, и этапы в Пиренеях, но сожалеет о небольшом количество горных финишей.
Photo ©A.S.O/Pauline Ballet
Тадей Погачар: «Интересный маршрут, более классический Тур де Франс, чем в прошлые годы. Первая неделя в Бретани должна быть интересной, так как возможны боковые ветра, плохая погода. А потом разделка, которая, надеюсь, должна мне подойти. В Альпах будут очень тяжёлые этапы. Этап с двойным прохождением Мон-Ванту будет легендарным.
Пара дней с более чем 4500 метров подъёмов, будет очень трудно. Этапы в Пиренеях мне тоже подходят. Я знаю их по дорогам Вуэльты Испании прошлого года. Только три горных финиша. В идеале мне бы хотелось, чтобы их было больше, но, вне зависимости от них, жду интересную гонку, какой всегда бывает Тур де Франс».
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