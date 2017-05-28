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Тадей Погачар о маршруте Тур де Франс-2021

Тадей Погачар: «Маршрут Тур де Франс- 2021 более классический, чем в прошлые годы»

 

 

  Тадей Погачар, победитель Тур де Франс-2020,  поделился своим мнением о маршруте французского Гранд-тура 2021 года, который был объявлен 1 ноября. 22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates считает, что ему подходят и этапы с индивидуальной гонкой на время, и этапы в Пиренеях, но сожалеет о небольшом количество горных финишей.

 

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

 

  Тадей Погачар: «Интересный маршрут, более классический Тур де Франс, чем в прошлые годы. Первая неделя в Бретани должна быть интересной, так как возможны боковые ветра, плохая погода. А потом разделка, которая, надеюсь, должна мне подойти. В Альпах будут очень тяжёлые этапы. Этап с двойным прохождением Мон-Ванту будет легендарным.

 

  Пара дней с более чем 4500 метров подъёмов, будет очень трудно. Этапы в Пиренеях мне тоже подходят. Я знаю их по дорогам Вуэльты Испании прошлого года. Только три горных финиша. В идеале мне бы хотелось, чтобы их было больше, но, вне зависимости от них, жду интересную гонку, какой всегда бывает Тур де Франс».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур маршрут Тур де Франс-2021

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  1. Гонщик

    Сегодня, 22:33 | Регистрация: 28.05.2017

    Не думаю что Погочару фортанёт на Туре 2021 .

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Комментарии

  • Гонщик
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (1)
    Гонщик-Фото

    Не думаю что Погочару фортанёт на Туре 2021 .

  • kwwk
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    kwwk-Фото
    И смелый и красивый и через три горы отъехал)))
    Пока это последнее эпическое событие в битве генералов.
  • red
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    red-Фото
    Так не понятно же, Фрум смелый или красивый?
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    Gerasim-Фото
    Цитата: Starch27
    Цитата: Evergreen
    Необычный маршрут. Чуть поменьше равнины или наоборот чуть больше горы, тогда вообще бы непредсказуемо было. А так Карапас хорошо если не больше минуты Рогличу отдаст. А у Маса хорошая возможность подняться в тройку. Хью и Дэн скорее всего провалятся серьезно.

    Ну Роглич может на стене завязнуть. На этих 2 км можно и минуту отыграть.
    Бред

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Starch27
    Цитата: Evergreen
    Необычный маршрут. Чуть поменьше равнины или наоборот чуть больше горы, тогда вообще бы непредсказуемо было. А так Карапас хорошо если не больше минуты Рогличу отдаст. А у Маса хорошая возможность подняться в тройку. Хью и Дэн скорее всего провалятся серьезно.

    Ну Роглич может на стене завязнуть. На этих 2 км можно и минуту отыграть.
    Всё возможно , но это не тот случай и не те соперники , навезёт Роглич много , Карапас поймает минимум 2минуты .
    Плюсую
  • Gerasim
    Стартовый протокол разделки на ... (8)
    Gerasim-Фото
    Каванья думаю возьмёт....в гору 2 км равнины много , запаса хватит
  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    SportSpirit-Фото

    Ставлю на победу Каванья и что Мас отыграет время в ГК. Роглич, понятно, переоденется. Сюрпризов по разделке теоретически ждать не от кого, но есть горочка) будем посмотреть) 

  • dyneema
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    dyneema-Фото
    Если только Роглич не наденет треуголку задом наперед, и не поедет так разделку, чуда случится не должно... Хотя гора классная, почти 30% это очень круто, можно и кувырнуться...
  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (55)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: BlAr
    Роглич приколист, оказывается."Сегодня был слишком тяжёлый подъём для спринтера..."

     

    Хах) это парадоксальный интерес, но я бы посмотрела, как едут спринтерские группетто заключительные 7-8 км на Англиру) кстати, лоттовский спринтер приехал за компанию с Беннетом и Мёрковым, думаю, им было о чем поговорить) 

  • Sezar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (19)
    Sezar-Фото

    Продолжение этого года, только побольше разделок и высокогорья, горы подлинней. Погачар, поди уже шампанское заказал. Целый ящик. Чтобы маршрут поподробней изучить:).

  • kwwk
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (19)
    kwwk-Фото
    тут как раз все понятно - логистика

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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