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Только три гонщика гарантировали себе место в составе Jumbo-Visma на Тур де Франс-2022

Мерейн Земан: «Мы хотим, чтобы к Тур де Франс-2022 была готова максимально большая группа гонщиков Jumbo-Visma»

 

 

  До старта Тур де Франс-2022 ровно месяц, но команда Jumbo-Visma пока уверенно называет лишь  трёх гонщиков, которые поедут французский Гранд-тур. Спортивный директор команды Мерейн Земан (Merijn Zeeman) сказал, что места на Тур де Франс-2022 себе гарантировали только Примож Роглич, Ваут ван Арт и Йонас Вингегор.

 

  В интервью Algemeen Dagblad Земан подчеркнул, что команда постаралась подготовить к главному старту сезона как можно более широкий круг гонщиков Jumbo-Visma.

 

Только три гонщика гарантировали себе место в составе Jumbo-Visma на Тур де Франс-2022

Photo (c) Team Jumbo-Visma

 

  В число претендентов в состав на Тур де Франс-2022 входят Сепп Кусс (Sep Kuss), Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk), Роман Деннис (Rohan Dennis), Майк Тёниссен (Mike Teunissen), Роберт Гесинк (Robert Gesink), Тиш Беноот (Tiesj Benoot), Натан ван Хойдонк (Nathan van Hooydonck) и Кристоф Лапорт (Christophe Laporte). Спортивный директор Jumbo-Visma отметил, что команда стремилась учесть все сценарии, плюс фактор возможной болезни, падения, ковида в последнюю минуту перед стартом.

 

  Мерейн Земан: «Все эти гонщики готовы к Туру, но, к сожалению, некоторых из них придётся расстроить. Это тяжело, но таков спорт высшего уровня. В то же время, это логичное продолжение развития в команде. Уровень невероятно высок.

 

  В плане их подготовки ничего не изменилось. У всех восьмерых высок шанс, что они стартуют. Но мы также им объяснили, что мы хотели создать как можно более широкий круг гонщиков, которые готовы выступать. Место на Туре очень дорогое.

 

  За последние месяцы мы в мельчайших деталях изучили маршрут, чтобы собрать для гонки наилучший состав. Мы также хотим, чтобы на самой важной гонке года к старту была готова большая группа гонщиков, потому что всё ещё приходится иметь дело с коронавирусом. Ребята могут быть вычеркнуты в последнюю минуту, к тому же могут быть травмы и падения. Мы должны быть к этому готовы».

 

   В последние три года гонщики команда Jumbo-Visma финишировали на подиуме Тур де Франс – Стевен Крёйсвейк занял 3-е место в 2019 году, Примож Роглич стал вторым в 2020, а Йонас Вингегор, дебютировав на Тур де Франс в 2021,  финишировал вторым.

  В этом году Примож Роглич и Йонас Вингегор разделят капитанские полномочия, а Ваут ван Арт помимо помощи капитанам ставит целью борьбу за зелёную майку лучшего в очковой классификации.

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Теги к статье: Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. close2you

    Сегодня, 00:16 | Регистрация: 22.07.2017

    Смех конечно... назвал трех лидеров, остальные грегорить будут на них ведь ))

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:36 | Регистрация: 27.07.2011

    Можно сбитого лётчика Тома добавить..пусть хотя бы катает их он отлично справляется ролью грегари..

  3. Имя: Виталий

    atacama

    Сегодня, 07:54 | Регистрация: 29.03.2018

    А бачки кто возить будет? Том не повезет....

     

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 09:55 | Регистрация: 22.05.2013

    Такие заявления только раздора могут добавить. 8 гонщиков на 5 мест. среди них 4 горняка, 2 полуспринтера, 2 универсала. 

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Комментарии

  • velodoctor
    Только три гонщика гарантирова ... (4)
    velodoctor-Фото

    Такие заявления только раздора могут добавить. 8 гонщиков на 5 мест. среди них 4 горняка, 2 полуспринтера, 2 универсала. 

  • atacama
    Только три гонщика гарантирова ... (4)
    atacama-Фото

    А бачки кто возить будет? Том не повезет....

     

  • Grif
    Кун Бауман: две победы на этап ... (2)
    Grif-Фото

    Подрезальщик.(

  • rude_rider
    Только три гонщика гарантирова ... (4)
    rude_rider-Фото
    Можно сбитого лётчика Тома добавить..пусть хотя бы катает их он отлично справляется ролью грегари..
  • Hammill
    Матье ван дер Пул не будет выс ... (5)
    Hammill-Фото
    "за кровушкой" в рамках велоспорта звучит весьма двусмысленно если что))
  • Hammill
    Вторая в карьере цикламеновая ... (2)
    Hammill-Фото
    ну и что, теперь тебе пряничек выдать? звучит, будто он из-за твоей веры великой выиграл.
  • close2you
    Только три гонщика гарантирова ... (4)
    close2you-Фото
    Смех конечно... назвал трех лидеров, остальные грегорить будут на них ведь ))
  • kwwk
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (24)
    kwwk-Фото
    Я уже скучать начал по вам с Фрумычем.
  • EL-Fenomeno
    Вторая в карьере цикламеновая ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сильный спринтер и классная у него была команда на Джиро. Я говорил в превью перед ГТ:

    Цитата: EL-Fenomeno
    Мне кажется что если у этого француза не будет падений и травм, то скорей всего малью чикламино в Вероне примеряет на итоговом подиуме Арно Демар.

    Мне ответили:

    Цитата: Ice
    Демар в прошлом году был никаким, если и сейчас такой же, шансов будет мало.

    Я не поверил Айсу, но поВерил в Арно и Демар победил 3 раза, ну и взял маечку)) fra

  • Earl57
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (24)
    Earl57-Фото
    Ну это поправимо. Леша выздоровел после травмы, Лопес должен тоже поправиться. Реальные проблемы у Астаны только с Москоном.
    А вот у Израиля проблемы серьезнее. У них больше половины гонщиков старше 30 лет и только пятеро моложе 26-ти. Какими бы не были именитыми гонщики, но если им 36-37 лет, то много они не навыигрывают.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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