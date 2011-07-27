Только три гонщика гарантировали себе место в составе Jumbo-Visma на Тур де Франс-2022

Мерейн Земан: «Мы хотим, чтобы к Тур де Франс-2022 была готова максимально большая группа гонщиков Jumbo-Visma»

До старта Тур де Франс-2022 ровно месяц, но команда Jumbo-Visma пока уверенно называет лишь трёх гонщиков, которые поедут французский Гранд-тур. Спортивный директор команды Мерейн Земан (Merijn Zeeman) сказал, что места на Тур де Франс-2022 себе гарантировали только Примож Роглич, Ваут ван Арт и Йонас Вингегор.

В интервью Algemeen Dagblad Земан подчеркнул, что команда постаралась подготовить к главному старту сезона как можно более широкий круг гонщиков Jumbo-Visma.

Photo (c) Team Jumbo-Visma

В число претендентов в состав на Тур де Франс-2022 входят Сепп Кусс (Sep Kuss), Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk), Роман Деннис (Rohan Dennis), Майк Тёниссен (Mike Teunissen), Роберт Гесинк (Robert Gesink), Тиш Беноот (Tiesj Benoot), Натан ван Хойдонк (Nathan van Hooydonck) и Кристоф Лапорт (Christophe Laporte). Спортивный директор Jumbo-Visma отметил, что команда стремилась учесть все сценарии, плюс фактор возможной болезни, падения, ковида в последнюю минуту перед стартом.

Мерейн Земан: «Все эти гонщики готовы к Туру, но, к сожалению, некоторых из них придётся расстроить. Это тяжело, но таков спорт высшего уровня. В то же время, это логичное продолжение развития в команде. Уровень невероятно высок.

В плане их подготовки ничего не изменилось. У всех восьмерых высок шанс, что они стартуют. Но мы также им объяснили, что мы хотели создать как можно более широкий круг гонщиков, которые готовы выступать. Место на Туре очень дорогое.

За последние месяцы мы в мельчайших деталях изучили маршрут, чтобы собрать для гонки наилучший состав. Мы также хотим, чтобы на самой важной гонке года к старту была готова большая группа гонщиков, потому что всё ещё приходится иметь дело с коронавирусом. Ребята могут быть вычеркнуты в последнюю минуту, к тому же могут быть травмы и падения. Мы должны быть к этому готовы».

В последние три года гонщики команда Jumbo-Visma финишировали на подиуме Тур де Франс – Стевен Крёйсвейк занял 3-е место в 2019 году, Примож Роглич стал вторым в 2020, а Йонас Вингегор, дебютировав на Тур де Франс в 2021, финишировал вторым.

В этом году Примож Роглич и Йонас Вингегор разделят капитанские полномочия, а Ваут ван Арт помимо помощи капитанам ставит целью борьбу за зелёную майку лучшего в очковой классификации.