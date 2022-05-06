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Примож Роглич вернётся к тренировкам с полной нагрузкой на следующей неделе

Примож Роглич поедет в тренировочный лагерь команды Jumbo-Visma в Сьерра-Неваде

 

 

  С середины апреля, закончив 8-м Тур Страны Басков-2022 и отказавшись от Арденнских классик, Примож Роглич ограничил нагрузку на тренировках из-за проблем с коленом и находится дома, в Словении, под наблюдением врачей.

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

  Со следующей недели 32-летний словенский гонщик вместе с товарищами по команде Jumbo-Visma начнёт подготовку к Тур де Франс-2022 в тренировочном лагере на высоте в Сьерра-Неваде (Испания).

 

  С Рогличем в Сьерра-Неваду поедут те, кто войдёт в состав Тур де Франс-2022 - Ваут ван Арт, Стевен Крёйсвейк, Роан Деннис, Сепп Кусс, Йонас Вингегор, а также Тиш  Беноот. На оставшееся место в составе претендуют Натан Ван Хойдонк,  Майк Тёниссен и Кристоф Лапорт. Хойдонк и Тёниссен также присоединятся к тренировочному лагерю в Сьерра-Неваде.

 

  О планах команды и тренировках Приможа  Роглича в интервью Het Laatste Nieuws рассказал спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman):

 

  «У нас всё ещё фаза реабилитации. Врачи и наш тренер Матье Хейбур (Mathieu Heijboer) ежедневно следят за состоянием колена Приможа. Его тренировочные сессии пока приостановлены. С полной нагрузкой на колено он начнёт работать только на следующей неделе».

 

  Мерейн Зееман также рассказал, что Тиш Беноот войдёт в состав на Тур де Франс-2022, поэтому он также поедет на сбор в Сьерра-Неваду вместе с командой:

 

  «Не будет сюрпризом, если Тиш (Беноот) будет на старте Тура в Копенгагене. В понедельник он поедет в Сьерра-Неваду с  остальными гонщиками туровского состава.

 

  Мы предпочитаем начинать подготовку к Тур де Франс с более широким составом на случай, если в следующие недели кто-то из гонщиков сойдёт или заболеет. Нежелательно заменять его кем-то, кто не был хорошо подготовлен».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (10)
    sixpack-Фото
    Вангую борьбу Карапаса с Симоном. Впрочем, при таких разделах варианты есть.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как по мне в этом году претенденты на победу Джиро действительно очень равные, что предвещает (хотелось бы) интересной борьбы за подиум (и победу) не только между 2-4 велогонщиками, но 6, а то и 8. 

    Нибали и Алехандро даже ставят в претенденты, не говоря уже о Томе Д. Очень хочется также посмотреть на Алмейду в настоящих боевых условиях как единоличного капитана от ОАЭ.

    Мой скромный прогноз на ИТОГовый подуим (без учёта нумерации мест) - основная тройка: Карапаз, Йейтс, МАЛ; ЗАПАСная: Барде, Дюмолин, Ланда.

    Тёмная лошадка crazy Дж.Чикконе 

  • RVL
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 1 (3)
    RVL-Фото
    он тупо бортанул, как баран последний. а вам развивать чувство прекрасного
  • RVL
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 1 (3)
    RVL-Фото

    сняли!))

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (10)
    Earl57-Фото

    Да, ему очень подходит городская разделка по улицам Будапешта на 2-м этапе. И всего-то 9 км...

     

    (А Эли Изербит победит в Альбштадте. Он же ничем не хуже Пидкока, не так ли, и спокойно может повторить прошлогодний рейд Тома)

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (10)
    Sezar-Фото

    Вальверде - это легенда, играющий тренер, вдохновитель побед, претендент на этапы и т.п. но не претендент на ГТ. Это мое мнение. 

    А Соса, по молодости, оставшись без Берналя и перестав быть его грегари, очень быстро вырос и отлично выступал. Есть люди, которым нужен волшебный пинок. И трасса подходит.

    Посмотрим.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (10)
    Earl57-Фото
    "Кроме меня некому" - это как? Вальверде уже пустое место?
  • Yuriy 17
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 1 (3)
    Yuriy 17-Фото

    Как жестко боролись и падали гонщики на финише.

    Спринт это самое прекрасное в велошоссе.

     

    Было заметно, что S. Welsford нарушал прямолинейность движения

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (10)
    Sezar-Фото

    Да, наверно, все равны как никогда (до начала гонки), но Карапас - особенно равен.

    Вообще интересно посмотреть, как поедет Соса. В ситуации когда "кроме меня некому" он может собраться и неплохо выступить.

  • motte
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (10)
    motte-Фото

    Хотя и пишут за бугром, что все равны на маечку, но , по моему, самый-самый равный это карапаз и без вариантов, Судьба дает ему великий шанс.

    И держу руку за фортунато из контадоровской команды, герой самого Дзонколана прошлого года-:), а также его напарник по команде ALBANESE Vincenzo .

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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