Примож Роглич вернётся к тренировкам с полной нагрузкой на следующей неделе

Примож Роглич поедет в тренировочный лагерь команды Jumbo-Visma в Сьерра-Неваде

С середины апреля, закончив 8-м Тур Страны Басков-2022 и отказавшись от Арденнских классик, Примож Роглич ограничил нагрузку на тренировках из-за проблем с коленом и находится дома, в Словении, под наблюдением врачей.

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Со следующей недели 32-летний словенский гонщик вместе с товарищами по команде Jumbo-Visma начнёт подготовку к Тур де Франс-2022 в тренировочном лагере на высоте в Сьерра-Неваде (Испания).

С Рогличем в Сьерра-Неваду поедут те, кто войдёт в состав Тур де Франс-2022 - Ваут ван Арт, Стевен Крёйсвейк, Роан Деннис, Сепп Кусс, Йонас Вингегор, а также Тиш Беноот. На оставшееся место в составе претендуют Натан Ван Хойдонк, Майк Тёниссен и Кристоф Лапорт. Хойдонк и Тёниссен также присоединятся к тренировочному лагерю в Сьерра-Неваде.

О планах команды и тренировках Приможа Роглича в интервью Het Laatste Nieuws рассказал спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman):

«У нас всё ещё фаза реабилитации. Врачи и наш тренер Матье Хейбур (Mathieu Heijboer) ежедневно следят за состоянием колена Приможа. Его тренировочные сессии пока приостановлены. С полной нагрузкой на колено он начнёт работать только на следующей неделе».

Мерейн Зееман также рассказал, что Тиш Беноот войдёт в состав на Тур де Франс-2022, поэтому он также поедет на сбор в Сьерра-Неваду вместе с командой:

«Не будет сюрпризом, если Тиш (Беноот) будет на старте Тура в Копенгагене. В понедельник он поедет в Сьерра-Неваду с остальными гонщиками туровского состава.

Мы предпочитаем начинать подготовку к Тур де Франс с более широким составом на случай, если в следующие недели кто-то из гонщиков сойдёт или заболеет. Нежелательно заменять его кем-то, кто не был хорошо подготовлен».