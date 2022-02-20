Спортивный директор команды Jumbo-Visma о планах на Гранд-туры и Томе Дюмулине

Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Том Дюмулин – сильный генеральщик»

Велокоманда Jumbo-Visma всё ещё рассматривает Тома Дюмулина в качестве претендента на борьбу за генеральную классификацию на Гранд-турах. Как считает спортивный директор команды Мерейн Земан (Merijn Zeeman), 31-летний нидерландский гонщик преодолел сложный период и не потерял своих способностей. В интервью Cyclingnews Мерейн Земан сообщил, что в ближайшее время команда определится с предварительными составами на Гранд-туры.

Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Конечно, у Тома была травма в конце сезона, после чего он ушёл на каникулы, но сейчас уже снова тренируется. Мы в процессе планирования. Мы считаем Тома претендентом на Гранд-туры. Он сделал большой шаг в личном развитии, теперь у него чёткая картина того, как он хочет работать, как собирается справляться с разными ситуациями в спортивной жизни.

Он делает новый шаг, но я считаю, что как гонщик, он обладает теми же качествами, которые были у него до перерыва. Он очень сильный генеральщик на недельные гонки, но также и на Гранд-туры. И он очень сильный раздельщик и горняк. Это мы будем обсуждать в декабре, а также поговорим о целях, которые он поставит на 2022 год.

Нам надо обсудить, хочет ли он, например, делить роль с Рогличем или хочет быть единственным лидером на Гранд-туре? Хочет ли он, чтобы с ним рядом был спринтер? Обо всём надо поговорить. Мы считаем его очень важным генеральщиком.

Мы ещё в процессе работы. Но все знают, что для Jumbo-Visma Тур де Франс – самая важная гонка года. Это значит, что мы хотим собрать самый сильный состав. Я не говорю, что команду на Тур де Франс-2022 возглавят Примож и Йонас, но для всех, кто следит велоспортом, такой выбор не станет большим сюрпризом. Однако финальное решение мы ещё не приняли. За эти две недели поговорим со всеми тренерами, в декабре – с гонщиками.

Мы уже несколько раз разговаривали с Приможем и Йонасом, они оба амбициозны. Было бы логично поставить их на Тур, но всё окончательно решим в ближайшие недели.

С одной стороны столько сильных гонщиков в команде – это роскошь, с другой - это требует множества переговоров, фокусирование команды на их целях. Мы пока что не решили с Джиро д’Италия. У нас есть Роглич, Вингегор, Дюмулин, Деннис, Фосс, Крёйсвейк. На Джиро будет мало разделок, так что маршрут может быть интересен Куссу, но я надеюсь, что все будут с воодушевлением смотреть на эту гонку. Многие гонщики спрашивали меня, могут ли они проехать Джиро, и это хороший знак. В то же время Вуэльта Испании стартует в Нидерландах с командной гонки на время».