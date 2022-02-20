VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Спортивный директор команды Jumbo-Visma о планах на Гранд-туры и Томе Дюмулине

Спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Том Дюмулин – сильный генеральщик»

 

 

 

  Велокоманда Jumbo-Visma всё ещё рассматривает Тома Дюмулина в качестве претендента на борьбу за генеральную классификацию на Гранд-турах. Как считает спортивный директор команды Мерейн Земан (Merijn Zeeman), 31-летний нидерландский гонщик преодолел сложный период и не потерял своих способностей. В интервью Cyclingnews Мерейн Земан сообщил, что в ближайшее время команда определится с предварительными составами на Гранд-туры.

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma о планах на Гранд-туры и Томе Дюмулине

 

   Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Конечно, у Тома была травма в конце сезона, после чего он ушёл на каникулы, но сейчас уже снова тренируется. Мы в процессе планирования. Мы считаем Тома претендентом на Гранд-туры. Он сделал большой шаг в личном развитии, теперь у него чёткая картина того, как он хочет работать, как собирается справляться с разными ситуациями в спортивной жизни.

  Он делает новый шаг, но я считаю, что как гонщик, он обладает теми же качествами, которые были у него до перерыва. Он очень сильный генеральщик на недельные гонки, но также и на Гранд-туры. И он очень сильный раздельщик и горняк. Это мы будем обсуждать в декабре, а также поговорим о целях, которые он поставит на 2022 год.

  Нам надо обсудить, хочет ли он, например, делить роль с Рогличем или хочет быть единственным лидером на Гранд-туре? Хочет ли он, чтобы с ним рядом был спринтер? Обо всём надо поговорить. Мы считаем его очень важным генеральщиком.

 

  Мы ещё в процессе работы. Но все знают, что для Jumbo-Visma Тур де Франс – самая важная гонка года. Это значит, что мы хотим собрать самый сильный состав. Я не говорю, что команду на Тур де Франс-2022 возглавят Примож и Йонас, но для всех, кто следит велоспортом, такой выбор не станет большим сюрпризом. Однако финальное решение мы ещё не приняли. За эти две недели поговорим со всеми тренерами, в декабре – с гонщиками.  

  Мы уже несколько раз разговаривали с Приможем и Йонасом, они оба амбициозны. Было бы логично поставить их на Тур, но всё окончательно решим в ближайшие недели.

 

   С одной стороны столько сильных гонщиков в команде – это роскошь, с другой  - это требует множества переговоров, фокусирование команды на их целях. Мы пока что не решили с Джиро д’Италия. У нас есть Роглич, Вингегор, Дюмулин, Деннис, Фосс, Крёйсвейк. На Джиро будет мало разделок, так что маршрут может быть интересен Куссу, но я надеюсь, что все будут с воодушевлением смотреть на эту гонку. Многие гонщики спрашивали меня, могут ли они проехать Джиро, и это хороший знак. В то же время Вуэльта Испании стартует в Нидерландах с командной гонки на время».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш упал на треке в ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Не даст бельгиец Лефевр англичанину Кэву перепобить рекорд бельгийца Меркса. Не даст.
  • Ice
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (3)
    Ice-Фото

    В Британии и молодых футболистов по 2-3 каждый год, которые по мнению экспертов в ближайшие годы будут лучшими в мире. Только каждый год эьто новые люди и за последние 20 лет никто так и не вышел на мировой уровень.

  • Серафим
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (3)
    Серафим-Фото

    Значит, сегодня они таланты, а через несколько лет недостойные старперы? Наверно, нужно умирать молодыми. 

  • uran
    Джанни Москон о новом старте в ... (5)
    uran-Фото
    Цитата: levonardo
    Цитата: Astanaforever
    Недаром ему дали погоняло ТРАКТОР. И не в том что он засветился на фото в тракторе.Он на самом деле по стилю езды прет как трактор. Астана поставит все на кон, чтобы он выиграл этот злосчастный ПР. Но...вот этот кардиостимулятор, что то навеевает на плохие мысли.. Тьфу. Тьфу.
    Кардиомонитор!!!! МО-НИ-ТОР!!!! Але, как слышно, прием? МО-НИ-ТОР!!!!
    — ...одно слово — румын. — Так он же болгарин — Да?! А какая разница
  • Astanaforever
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (3)
    Astanaforever-Фото

    Сколько же талантливой молодежи в пелотоне!!! Так, что Погачару в будущем придется не сладко как было за эти два года. Ну, а старперам придется сдирать свои подковы и вешать их на гвоздик в стене.

  • Astanaforever
    Яна Зель – новый главный комме ... (21)
    Astanaforever-Фото
    Яна, это засланная канадская казачка внедренная теперь в Лотто. С Астаной не прокатило, в Байкэксчендж не подпустили, в Квебеке не устроило. Вот теперь жертвой выбрали Лотто. Первый шаг, не переподписали 10 гонщиков. Второй шаг понабрать канадцев и пр ездунов.. Вот увидите, щас туда придет первый Бенджамин Перри из Астаны. Потом будут уволены спортивные директора и всякие тех.менеджеры.. Ну, все по накатанной астанинской схеме. Ну, а на следующий год, когда команда придет в упадок, ввиду отсутствия побед, господин Жан Беланжер внесет предложение от которой хозяева команды не смогут отказаться ввиду плачевности финансового положения. Ну, а наша любимица Яна ( в ковычках ) получит хороший гонорар в виде "семизначного кленового сиропа"за классную проделанную работу. ))) Если, че..это шутка. Ну, а в каждой шутке, есть доля правды.
  • Shega
    Яна Зель – новый главный комме ... (21)
    Shega-Фото

    Люди, которые следят и болеют за Астану, разные. И отнюдь не все из них "плюют" на иностранных гонщиков в ней, "отмечая" только победы гонщиков из "Быв.СССР". Отнюдь не все! И никто никого не заставляет любить эту команду, это Вы слегка преувеличили)
    А про Винокурова... Да мало ли кто и что пишет. Некоторые "иностранные сайты" - это ещё не весь мир. Главное - успехи и победы команды. И пусть их будет в следующем сезоне как можно больше!

  • SportSpirit
    Яна Зель – новый главный комме ... (21)
    SportSpirit-Фото

    Оригинальное решение "усилить команду" (это цитата) именно таким образом, а не продлив контракты 10 гонщикам, напримерdirol

     

    Главное, что генеральный директор будет работать с мисс Яной напрямую) 

  • BlAr
    Примож Роглич: «Соперничество ... (11)
    BlAr-Фото

    [/quote]
    Цитата: Ice
    Цитата: BlAr
    [quote=Ice]
    Большей ереси не слышал очень давно)))

    А про Фрума, Томаса, Вальверде и Кинтану, которые от Погачара оставят мокрое место, вы не слышали?

    Вальверде? Когда он грантур в последний раз выиграл?) Это уже не ересь, а неадекватность)))

    А вы уточните у reforg34. biggrin

    P.S. Пардон, последний раз было про Ланду, я напутал. Про Вальверде было раньше.

  • SportSpirit
    Илан Ван Вилдер переходит в ве ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Будет Ремко возить, опять) 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 ноября

Igor Boev (Gazprom - RusVelo)

Marc Soler (Movistar Team)

23 ноября

Jens Keukeleire (EF Education - Nippo)

Chris Harper (Jumbo - Visma)

Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2021 (67)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)