Спортивный директор команды Ineos Grenadiers о 3-м этапе Тур де Франс-2021

У Геранта Томаса нет переломов после падения на 3-м этапе

Несмотря на падение в начале 3-го этапа Тур де Франс-2021, 35-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers догнал пелотон, сумел финишировать через 26 секунд после победителя этапа, Тима Мерлира (Alpecin-Fenix). Но эту неудачу частично компенсировало команде Ineos Grenadiers высокое место в общем зачёте 28-летнего эквадорца Ричарда Карапаса, который после 3-го этапа поднялся на третью строчку генеральной классификации.

Команда Ineos Grenadiers сообщила, что у Геранта Томаса нет переломов.

Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Джи упал и вывихнул плечо. Врач гонки вправил плечо прямо на месте, но, конечно, ему было очень больно. Герант вернулся на велосипед и финишировал. Снимаю шляпу перед ним за то, что смог пройти через такой этап.

Сразу после падения он хотел немного отсидеться в хвосте пелотона, чтобы нога снова пошла. После этого он смог продвинуться в голову группы. С ним рядом всё время находился Кастро, который просто следил, чтобы он был в порядке, удерживал его на хорошей позиции до финала на таких коварных дорогах.

Думаю, мы хорошо подготовились к этому этапу, приезжали сюда перед Критериумом Дофине. Мы знали, что последние 18 км пройдут по узким извилистым дорогам. Мы были к этому готовы. Думаю, ребята провели великолепную работу, никто не смог бы такого сделать для Карапаса. Он тоже рисковал в финале».