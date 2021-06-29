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Спортивный директор команды Ineos Grenadiers о 3-м этапе Тур де Франс-2021

У Геранта Томаса нет переломов после падения на 3-м этапе

 

Спортивный директор команды Ineos Grenadiers о 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

  Несмотря на падение в начале 3-го этапа Тур де Франс-2021, 35-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers догнал пелотон, сумел финишировать через 26 секунд после победителя этапа, Тима Мерлира (Alpecin-Fenix). Но эту неудачу частично компенсировало команде Ineos Grenadiers высокое место в общем зачёте 28-летнего эквадорца Ричарда Карапаса, который после 3-го этапа поднялся на третью строчку генеральной классификации.

 

Команда Ineos Grenadiers сообщила, что у Геранта Томаса нет переломов.

 

  Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Джи упал и вывихнул плечо. Врач гонки вправил плечо прямо на месте, но, конечно, ему было очень больно. Герант вернулся на велосипед и финишировал. Снимаю шляпу перед ним за то, что смог пройти через такой этап.

 

Сразу после падения он хотел немного отсидеться в хвосте пелотона, чтобы нога снова пошла. После этого он смог продвинуться в голову группы. С ним рядом всё время находился Кастро, который просто следил, чтобы он был в порядке, удерживал его на хорошей позиции до финала на таких коварных дорогах.

 

Думаю, мы хорошо подготовились к этому этапу, приезжали сюда перед Критериумом Дофине. Мы знали, что последние 18 км пройдут по узким извилистым дорогам. Мы были к этому готовы. Думаю, ребята провели великолепную работу, никто не смог бы такого сделать для Карапаса. Он тоже рисковал в финале».

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Tour de France

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Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (64)
    VeloVelo-Фото
    А если и Погачар навернется? И все остальные оставшиеся генеральщики? Что скажете тогда?
  • VeloVelo
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (39)
    VeloVelo-Фото

    Не знаю, кому как, а мне такой Тур точно не нужен.

    Присоединяюсь ко мнению SSC, который написал:
    "...не продуманность построения этапов приводит к таким идиотским ситуациям когда вопрос стоит не в готовности спортсмена а в "везении"..."

    Команды и Гонцы готовились к ТДФ, как к Главной гонке жизни. 
    А в результате вся их работа и труд пошли коту под хвост. 

    Это не спорт. И это даже не гладиаторские бои. 
    Это что-то Запредельное для человеческого понимания. 



    А главное, ведь всем было понятно, что гонцы полягут на таком этапе!

    Но, никто ничего не сделал.  
     

  • VeloVelo
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (39)
    VeloVelo-Фото

    Червело, уже не помню, как тебя зовут.
    Не помню, какое по счету с 2011 года у тебя пришествие сюда после банов.

    Но, твои комментарии ничуть не изменились.
    Всё так же ты ворчишь, как старый медведь по весне, всё так же ты набираешь полную корзину шишек минусов.

    Может, что-то поменять уже пора в этой гребаной жизни, дружище?

  • EL-Fenomeno
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Надо признать, что Погачар черстовски везуч на ТдФ и это не стёб/хейт от меня, просто констатация факта.

    Цитата: Arciv
    Цитата: Earl57
    Кройшвайку зашивали порезы на пальцах. Он остается в гонке, но...
    Капец(((( Юмбо потрепало на стартовых этапах капитально

    Есть уже фотка в Твиттера где он показываеют свой зашитый палец и это выглядит как FUCK. Юмбо страшно невезучая на этом ТдФ, а больше всего ветеран Тони.

    Цитата: litxaa
    Оказывается и так тоже можно "ездить на колесе", а не только как Найро Кинтана у Фрума ездил)

    Эта шутка свосем не уместна в свете того что случилось на финише 3 этапа (и даже раньше)

    Цитата: Arciv
    Цитата: motte
    Последний апдейт 
    Ничего не сломано для Роглика. Он продолжит гонку, но потерял время, и неизвестно, как это падение повлияет на него физически.
    Спасибо за инфу! Хоть так! Время ещё не совсем критически потерял,а вот здоровье не понятно


     

  • iGoGo
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (39)
    iGoGo-Фото

    Страшно и больно смотреть, организаторы думают что они этим зрелищность поднимают? Это такой ад даже не поломавшись подняться и поехать догонять, а потом утром опять на вел((

  • SVS
    Петер Саган продолжит Тур де Ф ... (1)
    SVS-Фото

    Очень жаль, что так вышло. Здоровья обоим.

    Саган был хорошо готов сегодня, это было видно, и Юэн, конечно, если бы не падение мог бы показать хорошее ускорение, ИМХО.

    Но что случилось, то случилось. Сагану теперь придётся неегко вдвойне :-(... 

  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (64)
    kostel69-Фото
    Имею в виду, еще до старта завтрашнего этапа.
  • Ser Gio
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (64)
    Ser Gio-Фото

    Мне не понятно в чем вина организаторов, что столько завалов? Сколько смотрю Тур, так первая неделя всегда сопровождается ими (хоть это и не хорошо), так как конкуренция и мотивация запредельная, все насвежачка пытаются пролезть вперед.
    Можно конечно, начинать Тур с горных этапов, чтоб остудить горячие головы.

  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (64)
    kostel69-Фото
    подождем до завтра и их, к сожалению, станет больше.
  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (64)
    kostel69-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    А вот линию нейтрализации по времени всё-таки стоит огам оттняуть и поставитть на за 3, а за 5 км.

    Как по мне, на чисто спринтерских этапах нейтрализация должна быть не в километрах, а при въезде в "финишный" город. Получится где то чуть больше 5 км, а где то и меньше. Но это так, мои хотелки.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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