Винченцо Нибали планирует сойти с Тур де Франс-2021 во второй день отдыха

motte

Винченцо Нибали планирует сойт ... (3) Какие то сказки от нибали, олимпиада и прочее

patar

Винченцо Нибали планирует сойт ... (3) А с каких это пор ка3ахстанская Астана его родные пенаты? Вы Астанофилы совсем помешались на Астане, как Курдюков. Что у него правильно е3дят и что-то выигрывают только в Астане, так и у вас одна Астана перед в3ором.

КАк бы он 3а ликвига3 6 лет катал...

salomon

Тур де Франс-2021, превью этап ... (11) Цитата: Astanaforever Надо Луценко что то делать и брать этап. Я думаю его могут отпустить в отрыв, Эмираты не будут против, да и Инеос тоже в надежде на последней горке проглотить. Это шанс и тем более подходящий ему профиль. Кинтану на Вуэльте так отпускали, вспомните ? И завязывать Алексею экспериментировать с генералом. В больших горах не усидеть за



горняками и тем более за Кочегаром и Карабасом , а они будут атаковать в горах. А место в десятке не стоит выигранного этапа. Подиум да, но его Алексею не потянуть "Согласен с предыдущим оратором" Лучше синица...чем журавль... Луценко не получит ни подиума в Париже, ни этапа, если сделает ставку на генерал



И ещё ... просьба к админам. Пожалуйста, уберите с форума троллей типа - Camel ! "Согласен с предыдущим оратором" Лучше синица...чем журавль... Луценко не получит ни подиума в Париже, ни этапа, если сделает ставку на генералИ ещё ... просьба к админам. Пожалуйста, уберите с форума троллей типа - Camel !

AmaAma

Тадей Погачар в желтой майке л ... (6) Сегодня Погачар ответил на вопрос связанный с допингом: "меня вчера два раза проверили до старта и потом ещё после финиша; и Мон-Ванту не будет цель номер 1". Видимо будет унылое удержание майки без атак до 3й недели. Надеюсь, на юношеский максимализм и атаку в горе по личному разбору отрыва на 2м заходе на Мон.

kostel69

Тур де Франс-2021. Результаты ... (73) Власов в Боре - на первый взгляд выглядит привлекательно. Посмотрим как приживется.

Astanaforever

Винченцо Нибали планирует сойт ... (3) Нибали может и оживет перейдя в следующем сезоне в Астану. Чем черт не шутит. Вальверде де крутит педали в свои 41 год успешно сегодня. Велкам, Винченцо в свои родные пенаты.

Astanaforever

Тур де Франс-2021, превью этап ... (11) Цитата: Ice Цитата: Astanaforever Цитата: Camel Цитата: Astanaforever ...за Кочегаром и Карабасом... но его Алексею не потянуть

Немного как-то неоригинально, без уважения: Кочегар... Карабас... Но тут же - Алексей.

Хотите быть оригинальным, берите пример с СК, тот как загнёт чью-то фамилию или название по-французски, то аж хочется записать на рингтон, когда тёща звонит. Особенно "Ситггхрояян". Называл бы уж всех на оригинальном языке. Или адаптированно на русском. Но избирательно - уши немного режет.

Немного как-то неоригинально, без уважения: Кочегар... Карабас... Но тут же - Алексей.Хотите быть оригинальным, берите пример с СК, тот как загнёт чью-то фамилию или название по-французски, то аж хочется записать на рингтон, когда тёща звонит. Особенно "Ситггхрояян". Называл бы уж всех на оригинальном языке. Или адаптированно на русском. Но избирательно - уши немного режет.



Р.S. Вас как величать по русски, верблюд или предпочитаете по англицки? По теме есть, что сказать? Или просто докопаться хошь? А может модератором подрабатываешь сверхурочно?Р.S. Вас как величать по русски, верблюд или предпочитаете по англицки?

У нас, кстати, аликами всех алконавтов называют, которые под магазином с утра мелочь на плодово-выгодное клянчат. Мне кажется, вы им тоже балуетесь периодически)))

У нас, кстати, аликами всех алконавтов называют, которые под магазином с утра мелочь на плодово-выгодное клянчат. Мне кажется, вы им тоже балуетесь периодически))) Еще один умник. А у нас айсами называют всех сладких. Не балуешься случайно нетрадиционными утехами? )))

Бакеша

Тур де Франс-2021, превью этап ... (11) Цитата: Astanaforever Цитата: Camel Цитата: Astanaforever ...за Кочегаром и Карабасом... но его Алексею не потянуть

Немного как-то неоригинально, без уважения: Кочегар... Карабас... Но тут же - Алексей.

Хотите быть оригинальным, берите пример с СК, тот как загнёт чью-то фамилию или название по-французски, то аж хочется записать на рингтон, когда тёща звонит. Особенно "Ситггхрояян". Называл бы уж всех на оригинальном языке. Или адаптированно на русском. Но избирательно - уши немного режет.

Немного как-то неоригинально, без уважения: Кочегар... Карабас... Но тут же - Алексей.Хотите быть оригинальным, берите пример с СК, тот как загнёт чью-то фамилию или название по-французски, то аж хочется записать на рингтон, когда тёща звонит. Особенно "Ситггхрояян". Называл бы уж всех на оригинальном языке. Или адаптированно на русском. Но избирательно - уши немного режет.



Р.S. Вас как величать по русски, верблюд или предпочитаете по англицки? По теме есть, что сказать? Или просто докопаться хошь? А может модератором подрабатываешь сверхурочно?Р.S. Вас как величать по русски, верблюд или предпочитаете по англицки? +++

Ice

Тур де Франс-2021, превью этап ... (11) Цитата: Astanaforever Цитата: Camel Цитата: Astanaforever ...за Кочегаром и Карабасом... но его Алексею не потянуть

Немного как-то неоригинально, без уважения: Кочегар... Карабас... Но тут же - Алексей.

Хотите быть оригинальным, берите пример с СК, тот как загнёт чью-то фамилию или название по-французски, то аж хочется записать на рингтон, когда тёща звонит. Особенно "Ситггхрояян". Называл бы уж всех на оригинальном языке. Или адаптированно на русском. Но избирательно - уши немного режет.

Немного как-то неоригинально, без уважения: Кочегар... Карабас... Но тут же - Алексей.Хотите быть оригинальным, берите пример с СК, тот как загнёт чью-то фамилию или название по-французски, то аж хочется записать на рингтон, когда тёща звонит. Особенно "Ситггхрояян". Называл бы уж всех на оригинальном языке. Или адаптированно на русском. Но избирательно - уши немного режет.



Р.S. Вас как величать по русски, верблюд или предпочитаете по англицки? По теме есть, что сказать? Или просто докопаться хошь? А может модератором подрабатываешь сверхурочно?Р.S. Вас как величать по русски, верблюд или предпочитаете по англицки? У нас, кстати, аликами всех алконавтов называют, которые под магазином с утра мелочь на плодово-выгодное клянчат. Мне кажется, вы им тоже балуетесь периодически)))

Николай Н.

Тур де Франс-2021, превью этап ... (11) Будут все вкатываться после дня отдыха. И только некоторые смельчаки уедут в отрыв.