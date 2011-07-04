Винченцо Нибали планирует сойти с Тур де Франс-2021 во второй день отдыха

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 20:18
Винченцо Нибали о целях на Тур де Франс-2021, Тадее Погачаре и планах сойти во второй день отдыха
Винченцо Нибали собирается покинуть Тур де Франс-2021 во второй день отдыха, чтобы успеть подготовиться к Олимпийским играм. А на второй неделе 36-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo нацелен побороться за победу на 12-м этапе с двойным прохождением Мон-Ванту и 15-м этапе с финишем в Андорре, о чём рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.
Винченцо Нибали: «Мы проехали девять этапов на очень высокой средней скорости, это были напряжённые и запредельно тяжёлые дни. В отличие от других выпусков Тура средняя скорость первого часа на этапах составляла 51 км/ч.
Начинается вторая часть Тур де Франс. Для меня эта неделя будет очень важной, хочу проехать её как можно лучше. В среду двойное прохождение Мон-Ванту, одного из величайших подъёмов Тур де Франс. Этот этап может мне подойти. Но могу сказать, что очень многие гонщики, как и я, готовы уезжать в отрыв.
Я останусь на Тур де Франс-2021 до второго дня отдыха, а потом начну готовиться к Токио».
На вопрос об уровне выступления 22-летнего словенского велогонщика Тадея Погачара (UAE Team Emirates), лидирующего после первой недели гонки, Винченцо Нибали ответил:
«Я видел, как он выступал на Тиррено-Адриатико и Льеж-Бастонь-Льеж, да, он может быть сильным, поэтому я не удивлён. Было видно, что если он остаётся без команды, то бросается в отрывы даже в начале этапа, как случалось в эти дни. Он не боится атаковать издалека. Погачар доказал свою силу, у него много способов контролировать гонку. Ему скорей надо опасаться ловушек других команд или отрывов, которые могут поставить его в сложное положение. Но пока что он ни разу не показал, что ему трудно».
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