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Винченцо Нибали планирует сойти с Тур де Франс-2021 во второй день отдыха

Винченцо Нибали о целях на Тур де Франс-2021, Тадее Погачаре и планах сойти во второй день отдыха

 

 

  Винченцо Нибали собирается покинуть Тур де Франс-2021 во второй день отдыха, чтобы успеть подготовиться к Олимпийским играм. А на второй неделе  36-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo нацелен побороться за победу на 12-м этапе с двойным прохождением Мон-Ванту и 15-м этапе с финишем в Андорре, о чём рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

 

Винченцо Нибали планирует сойти с Тур де Франс-2021 во второй день отдыха

 

 

  Винченцо Нибали: «Мы проехали девять этапов на очень высокой средней скорости, это были напряжённые и запредельно тяжёлые дни. В отличие от других выпусков Тура средняя скорость первого часа на этапах составляла 51 км/ч.

 

  Начинается вторая часть Тур де Франс. Для меня эта неделя будет очень важной, хочу проехать её как можно лучше. В среду двойное прохождение Мон-Ванту, одного из величайших подъёмов Тур де Франс. Этот этап может мне подойти. Но могу сказать, что очень многие гонщики, как и я, готовы уезжать в отрыв.

 

Я останусь на Тур де Франс-2021 до второго дня отдыха, а потом начну готовиться к Токио».

 

 На вопрос об уровне выступления 22-летнего словенского велогонщика Тадея Погачара (UAE Team Emirates), лидирующего после первой недели гонки, Винченцо Нибали ответил:

 

  «Я видел, как он выступал на Тиррено-Адриатико и Льеж-Бастонь-Льеж, да, он может быть сильным, поэтому я не удивлён. Было видно, что если он остаётся без команды, то бросается в отрывы даже в начале этапа, как случалось в эти дни. Он не боится атаковать издалека. Погачар доказал свою силу, у него много способов контролировать гонку. Ему скорей надо опасаться ловушек других команд или отрывов, которые могут поставить его в сложное положение. Но пока что он ни разу не показал, что ему трудно».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Нибали может и оживет перейдя в следующем сезоне в Астану. Чем черт не шутит. Вальверде де крутит педали в свои 41 год успешно сегодня. Велкам, Винченцо в свои родные пенаты.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Рокко Сифреди

      patar

      Сегодня, 21:59 | Регистрация: 25.10.2019

      А с каких это пор ка3ахстанская Астана его родные пенаты? Вы Астанофилы совсем помешались на Астане, как Курдюков. Что у него правильно е3дят и что-то выигрывают только в Астане, так и у вас одна Астана перед в3ором.
      КАк бы он 3а ликвига3 6 лет катал...

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 22:04 | Регистрация: 4.07.2011

    Какие то сказки от нибали, олимпиада и прочее 

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • motte
    Винченцо Нибали планирует сойт ... (3)
    motte-Фото

    Какие то сказки от нибали, олимпиада и прочее 

  • patar
    Винченцо Нибали планирует сойт ... (3)
    patar-Фото
    А с каких это пор ка3ахстанская Астана его родные пенаты? Вы Астанофилы совсем помешались на Астане, как Курдюков. Что у него правильно е3дят и что-то выигрывают только в Астане, так и у вас одна Астана перед в3ором.
    КАк бы он 3а ликвига3 6 лет катал...
  • salomon
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (11)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Надо Луценко что то делать и брать этап. Я думаю его могут отпустить в отрыв, Эмираты не будут против, да и Инеос тоже в надежде на последней горке проглотить. Это шанс и тем более подходящий ему профиль. Кинтану на Вуэльте так отпускали, вспомните ? И завязывать Алексею экспериментировать с генералом. В больших горах не усидеть за

    горняками и тем более за Кочегаром и Карабасом , а они будут атаковать в горах. А место в десятке не стоит выигранного этапа. Подиум да, но его Алексею не потянуть
    "Согласен с предыдущим оратором" Лучше синица...чем журавль... Луценко не получит ни подиума в Париже, ни этапа, если сделает ставку на генерал

    И ещё ... просьба к админам. Пожалуйста, уберите с форума троллей типа - Camel !
  • AmaAma
    Тадей Погачар в желтой майке л ... (6)
    AmaAma-Фото

    Сегодня Погачар ответил на вопрос связанный с допингом: "меня вчера два раза проверили до старта и потом ещё после финиша; и Мон-Ванту не будет цель номер 1".

    Видимо будет унылое удержание майки без атак до 3й недели. Надеюсь, на юношеский максимализм и атаку в горе по личному разбору отрыва на 2м заходе на Мон. 

  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (73)
    kostel69-Фото
    Власов в Боре - на первый взгляд выглядит привлекательно. Посмотрим как приживется.
  • Astanaforever
    Винченцо Нибали планирует сойт ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Нибали может и оживет перейдя в следующем сезоне в Астану. Чем черт не шутит. Вальверде де крутит педали в свои 41 год успешно сегодня. Велкам, Винченцо в свои родные пенаты.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Camel
    Цитата: Astanaforever
    ...за Кочегаром и Карабасом... но его Алексею не потянуть

    Немного как-то неоригинально, без уважения: Кочегар... Карабас... Но тут же - Алексей.
    Хотите быть оригинальным, берите пример с СК, тот как загнёт чью-то фамилию или название по-французски, то аж хочется записать на рингтон, когда тёща звонит. Особенно "Ситггхрояян". Называл бы уж всех на оригинальном языке. Или адаптированно на русском. Но избирательно - уши немного режет.
    По теме есть, что сказать? Или просто докопаться хошь? А может модератором подрабатываешь сверхурочно?

    Р.S. Вас как величать по русски, верблюд или предпочитаете по англицки?

    У нас, кстати, аликами всех алконавтов называют, которые под магазином с утра мелочь на плодово-выгодное клянчат. Мне кажется, вы им тоже балуетесь периодически)))
    Еще один умник. А у нас айсами называют всех сладких. Не балуешься случайно нетрадиционными утехами? )))
  • Бакеша
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (11)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Camel
    Цитата: Astanaforever
    ...за Кочегаром и Карабасом... но его Алексею не потянуть

    Немного как-то неоригинально, без уважения: Кочегар... Карабас... Но тут же - Алексей.
    Хотите быть оригинальным, берите пример с СК, тот как загнёт чью-то фамилию или название по-французски, то аж хочется записать на рингтон, когда тёща звонит. Особенно "Ситггхрояян". Называл бы уж всех на оригинальном языке. Или адаптированно на русском. Но избирательно - уши немного режет.
    По теме есть, что сказать? Или просто докопаться хошь? А может модератором подрабатываешь сверхурочно?

    Р.S. Вас как величать по русски, верблюд или предпочитаете по англицки?
    +++
  • Ice
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Camel
    Цитата: Astanaforever
    ...за Кочегаром и Карабасом... но его Алексею не потянуть

    Немного как-то неоригинально, без уважения: Кочегар... Карабас... Но тут же - Алексей.
    Хотите быть оригинальным, берите пример с СК, тот как загнёт чью-то фамилию или название по-французски, то аж хочется записать на рингтон, когда тёща звонит. Особенно "Ситггхрояян". Называл бы уж всех на оригинальном языке. Или адаптированно на русском. Но избирательно - уши немного режет.
    По теме есть, что сказать? Или просто докопаться хошь? А может модератором подрабатываешь сверхурочно?

    Р.S. Вас как величать по русски, верблюд или предпочитаете по англицки?

    У нас, кстати, аликами всех алконавтов называют, которые под магазином с утра мелочь на плодово-выгодное клянчат. Мне кажется, вы им тоже балуетесь периодически)))

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (11)
    Николай Н.-Фото

    Будут все вкатываться после дня отдыха. И только некоторые смельчаки уедут в отрыв.

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Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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