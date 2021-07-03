Тадей Погачар, Ричард Карапас, Герант Томас о 7-м этапе Тур де Франс-2021

На 7-м этапе Тур де Франс-2021 Ричард Карапас единственный из группы генеральщиков решил проверил своих соперников, атаковав на самом крутом участке подъёма 2-й категории Сигналь д’Юшон (Signal d’Uchon). 28-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers в одиночку создал просвет в полминуты, но его преимущество растаяло на финише. Просеявшаяся группа во главе с Жулианом Алафилиппом (Deceuninck-Quick Step) обогнала Ричарда Карапаса у самой финишной черты. В итоге он получил одно время со своими соперниками.

Команда UAE Team Emirates стала одной из пяти команд, которые не смогли отправить гонщиков в отрыв. Группа генеральщиков финишировала лишь через 5:15 после победителя этапа Матея Мохорича (Bahrain-Victorious) и почти через три минуты после обладателя жёлтой майки Матье ван дер Пула (Alpecini-Fenix).

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) удержал белую майку лучшего молодого гонщика.

Тадей Погачар: «Нам не повезло, когда уехал отрыв, мы немного ошиблись. И Ван дер Пул, и Ван Арт – очень сильные гонщики. Опасно было давать им 7 минут преимущества, пусть даже горы ещё впереди. Мы сразу же попытались закрыть просвет, но не смогли. После этого постоянно работали, тянули, чтобы просвет не стал слишком большим. Я горжусь товарищами по команде. Знаю, что моя команда очень сильная. Некоторые поедут этап завтра как восстановительный. Конечно, мы не единственная команда, которой сегодня было тяжело. Поедем гонку день за днём.

Этап для меня был невероятно выматывающим. Я ехал позади товарищей по команде, но ловил ветер, что, конечно, повлияет. Думаю, завтра буду просто сидеть за остальными соперниками. У меня смешанные чувства из-за моих соотечественников. Матей одержал победу, к которой так долго шёл. Я рад за него, потому что он отличный парень. С другой стороны, я не могу радоваться за Приможа, потому что он падал. Могу представить, как сегодня ему было тяжело».

Ричард Карапас: «Очень тяжёлый этап, я потратил много сил. В конце этапа мы заметили, что многим тяжело, поэтому я просто решил атаковать. Сработало неплохо. У меня был 40-секундный просвет, а впереди у нас ехал Дилан, который мне очень помог на финальном секторе. Но на последних километрах многим командам было выгодно догонять, поэтому мой отрыв был нейтрализован».

Герант Томас: «Мы понимали, что кто-то из генеральщиков может быть в отрыве, не обязательно классический генеральщик, просто кто-то, кто идёт высоко. Мы надеялись, что UAE Team Emirates должны будут работать весь день. Так и вышло. Конечно, Ван Арт сейчас идёт на отличной позиции, как и жёлтая майка. Не каждый день увидишь жёлтую майку в отрыве.

Мне было трудно, но, надеюсь, скоро станет лучше. Падение было довольно серьёзным, легко говорить себе, что ты в порядке. Но требуется много сил, как можно было увидеть по Рогличу. Я не хотел выкладываться полностью на сто процентов. За 200 м до вершины я всё ещё держался в группе, потом просто постарался идти своей скоростью».