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Тадей Погачар, Ричард Карапас, Герант Томас о 7-м этапе Тур де Франс-2021

Тадей Погачар, Ричард Карапас, Герант Томас о 7-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

   На 7-м этапе Тур де Франс-2021 Ричард Карапас единственный из группы генеральщиков решил проверил своих соперников, атаковав на самом крутом участке подъёма 2-й категории Сигналь д’Юшон (Signal d’Uchon). 28-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers в одиночку создал просвет в полминуты, но его преимущество растаяло на финише. Просеявшаяся группа во главе с Жулианом Алафилиппом (Deceuninck-Quick Step) обогнала Ричарда Карапаса у самой финишной черты. В итоге он получил одно время со своими соперниками.

 

Тадей Погачар, Ричард Карапас, Герант Томас о 7-м этапе Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар, Ричард Карапас, Герант Томас о 7-м этапе Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар, Ричард Карапас, Герант Томас о 7-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

Команда UAE Team Emirates стала одной из пяти команд, которые не смогли отправить гонщиков в отрыв. Группа генеральщиков финишировала лишь через 5:15 после победителя этапа Матея Мохорича (Bahrain-Victorious) и почти через три минуты после обладателя жёлтой майки Матье ван дер Пула (Alpecini-Fenix).

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates) удержал белую майку лучшего молодого гонщика.

 

  Тадей Погачар: «Нам не повезло, когда уехал отрыв, мы немного ошиблись. И Ван дер Пул, и Ван Арт – очень сильные гонщики. Опасно было давать им 7 минут преимущества, пусть даже горы ещё впереди. Мы сразу же попытались закрыть просвет, но не смогли. После этого постоянно работали, тянули, чтобы просвет не стал слишком большим. Я горжусь товарищами по команде. Знаю, что моя команда очень сильная. Некоторые поедут этап завтра как восстановительный. Конечно, мы не единственная команда, которой сегодня было тяжело. Поедем гонку день за днём.

 

Этап для меня был невероятно выматывающим. Я ехал позади товарищей по команде, но ловил ветер, что, конечно, повлияет. Думаю, завтра буду просто сидеть за остальными соперниками. У меня смешанные чувства из-за моих соотечественников. Матей одержал победу, к которой так долго шёл. Я рад за него, потому что он отличный парень. С другой стороны, я не могу радоваться за Приможа, потому что он падал. Могу представить, как сегодня ему было тяжело».

 

  Ричард Карапас: «Очень тяжёлый этап, я потратил много сил. В конце этапа мы заметили, что многим тяжело, поэтому я просто решил атаковать. Сработало неплохо. У меня был 40-секундный просвет, а впереди у нас ехал Дилан, который мне очень помог на финальном секторе. Но на последних километрах многим командам было выгодно догонять, поэтому мой отрыв был нейтрализован».

 

  Герант Томас: «Мы понимали, что кто-то из генеральщиков может быть в отрыве, не обязательно классический генеральщик, просто кто-то, кто идёт высоко. Мы надеялись, что UAE Team Emirates должны будут работать весь день. Так и вышло. Конечно, Ван Арт сейчас идёт на отличной позиции, как и жёлтая майка. Не каждый день увидишь жёлтую майку в отрыве.

 

Мне было трудно, но, надеюсь, скоро станет лучше. Падение было довольно серьёзным, легко говорить себе, что ты в порядке. Но требуется много сил, как можно было увидеть по Рогличу. Я не хотел выкладываться полностью на сто процентов. За 200 м  до вершины я всё ещё держался в группе, потом просто постарался идти своей скоростью».

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото
    Это не скромность. Это маска скромности. Погачар отлично знает чего он стоит. Он знает, что ему нет равных сегодня. И именно это его может подвести, поскольку он еще молод и не знает, как бороться с "чертями в себе" )
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    M-07-Фото

    Цитата: Camel
    Это кто его таким назвал? СК? А почему тогда Макюэна не называют лучшим? Почему Абдужапарова не называют лучшим? Почему Киттеля не называют лучшим, который валил всех ЛУЧШИХ спринтеров, в том числе и Кэва? Чем хуже Мэтьюз, Саган, Цабель, Бэннет?
    Кэв побеждал только тогда, когда его команда была в "поезде"! А остальные ребята побеждали самостоятельно! Когда у них в ушах не было наушника и когда они принимали решения ЛИЧНО, самостоятельно!
    Не считаю Кэвендиша лучшим! Лучшими были те ребята, которые его раскатывали! Ему оставалось только выстрелить. Без своего поезда он - ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***.
    На треке, во время Олимпиады в 2016-м, он завалил Вивиани. Проиграл. И не извинился.
    Так кто в велоспорте Кэвендиш? Хамло и истеричка!
     
    P.S. Я отвечал на сообщение, но получилось как самостоятельное. Извините. Говорил о Кэвендише.

    За тот намеренный хамский поступок в Рио его должны были снять с гонки и отстранить от спорта на длительный срок, но ему дали медаль. И во многих других эпизодах его хамское поведение сходило с рук. А как Сагана из-за падения Кэва из-за привычной наглой манеры езды няли с Тура, какой нытьё Кэв и Кубека устроили тогда. Поэтому уважения к нему нет и легендой язык не повернётся назвать

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото
    А, вроде, комбатив не дают победителю этапа?
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    M-07-Фото
    В прошлом году тоже все отдавали победу Рогличу, не видели у него соперников.
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    M-07-Фото

    Не суждено Рабобанку выиграть Тур, после 2007 года, думаю, это стало ясно, что угодно, но не Тур, в прошлом году это подтвердилось. Может, я и ошибаюсь, но скорее нет, к сожалению для поклонников Джамбо, и в данном случае для Роглича.

  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш - победитель 6 э ... (6)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо за статистику.
  • VeloVelo
    Примож Роглич потерял время на ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Я просто добавлю, что перед тем, как Роглич начал катастрофически отставать он снова упал, уперевшись в гонщика Мовистар, резко притормозившего перед ним.


    Это был не Роглич, а Вингегор. Курдюков вас подвел.

    Роглич сегодня не падал. Все его страдания сегодня - последствия падения на 3 этапе.

  • uran
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    uran-Фото
    Половину диванных аналитиков можно в спорт директоров определять. Они по картинке выставляют все приоритеты команды, видят все перспективы и реальные возможности гонщиков.
  • Arciv
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    Arciv-Фото
    Цитата: Гонщик
    Не смог посмотреть этап , что с Рогличем приключилось , опять падение ?
    Не большое падение было,и на последней горке стал отставать,и команда вообще не вернулась к нему! Или сам сказал не надо,или в технически поняли,что для Роглы тур завершён в генерале,чтоб оставить хоть какие-то шансы остальным! В целом печаль пока
  • SportSpirit
    Ваут Ван Арт и Матье ван дер ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Хах, Ваут как с языка снял)

     

    Следя за чатом и посмотрев завершаюшие 40 км life, видя впереди MVDP, WVA и Асгрина, я вспомнила Тур Фландрии) с легким привкусом Милан-Санремо, все же Стёйвен заехал впереди них. 

     

     

    Матье уже итак уже выше головы (и волосы в порядкеbiggrin), но учитывая текущие реалии в JV и TDF-2020, ван Арт становится актуально опасным генеральщиком.  

     

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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