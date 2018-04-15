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Ваут Ван Арт и Матье ван дер Пул о 7-м этапе Тур де Франс-2021

 Матье ван дер Пул и Ваут Ван Арт о 7-м этапе Тур де Франс-2021, соперничестве и планах

 

 

  Соперники в велокроссе и весенних классиках, Ваут Ван Арт и Матье ван дер Пул отобрались в отрыв на 7-м этапе Тур де Франс-2021. Обладатель жёлтой майки, 26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix, удержал первую позицию в генеральной классификации. Чемпион Бельгии, 26-летний гонщик команды Jumbo-Visma Ваут Ван Арт по итогам этапа поднялся на вторую строчку генеральной классификации, где уступает Матье ван дер Пулу 30 секунд.

 

 Ваут Ван Арт и Матье ван дер Пул о 7-м этапе Тур де Франс-2021

Ваут Ван Арт и Матье ван дер Пул о 7-м этапе Тур де Франс-2021

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Матье ван дер Пул: «Этап был очень тяжёлым. Не часто проезжаешь 255 км, особенно на Гранд-туре. Я не думал, что так много ребят захотят уехать в отрыв. Наверное, сегодня все они будут крепко спать после этого этапа. В финале я был почти пустым. Шёл на пределе, но счастлив, что сохранил жёлтую майку. Хочу удерживать её как можно дольше. Посмотрим, что получится завтра. Я, возможно, слишком тяжёлый для этих подъёмов».

 

 

Ваут Ван Арт и Матье ван дер Пул о 7-м этапе Тур де Франс-2021

 

Ваут Ван Арт и Матье ван дер Пул о 7-м этапе Тур де Франс-2021

 

  Ваут Ван Арт: «Если не оглядываться, можно было бы подумать, что у нас проходит «Ruddervoorde Superprestige», а не Тур де Франс. Мы давние соперники. Думаю, ими останемся навсегда. Но сегодня мы вместе смеялись и шутили, когда ехали в отрыве. Я наслаждался передышкой от рутины Тура, собирался бороться.

 

Моей целью было отобраться в отрыв, бороться за победу на этапе и выиграть время в генеральной классификации.

 

Перед этапом планировала атаковать, поехать за победой и за позицией в генеральной классификации. Я уже немного знаю Матье, поэтому понимал, что он тоже на это нацелен. В отрыве я был самым серьёзным соперником Матье, поэтому, конечно, он не дал мне уехать.

 

Великолепно, что он так едет гонку. Я не смог от него уехать. Он заслуживает уважения за то, что удерживает жёлтую майку.

 

Я приложил все силы, когда атаковал, но создать просвет не удалось. Тогда сказал, что нам обоим нужно извлечь пользу. Если будем работать вместе, удержимся ближе к остальным и в генеральной классификации. Мы хорошо поработали на финальных километрах.

 

К сожалению, мы ничего не смогли сделать с Мохоричем. Он мощно атаковал перед самым тяжёлым подъёмом и как-то удержался впереди.

 

Сначала я дал атаковать Асгрену, потому что он тоже был немного опасен для жёлтой майки Матье. Это заставило его включиться в работу в финале, но в спринте он всё равно был сильнейшим.

 

Я точно пока не собираюсь сдаваться. Мне даже любопытно, как буду чувствовать себя завтра после сегодняшней работы. Предполагаю, нога пойдёт плохо. Если Погачар будет силён и станет атаковать, мало что получится сделать.

 

Я точно не собираюсь становиться лидером команды. Мы надеялись, что Примож достаточно восстановиться, но, к сожалению, этого не случилось. Сейчас надо посмотреть, что будем делать в оставшуюся часть Тура».

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 23:12 | Регистрация: 15.04.2018

    Ну,раз не Ван Арт,то придётся Винегоору становиться лидером))

    А вообще оба эти ребята просто красавцы,заслуживают огромного уважения

  2. SportSpirit

    Вчера, 23:39 | Регистрация: 4.05.2019

    Хах, Ваут как с языка снял)

     

    Следя за чатом и посмотрев завершаюшие 40 км life, видя впереди MVDP, WVA и Асгрина, я вспомнила Тур Фландрии) с легким привкусом Милан-Санремо, все же Стёйвен заехал впереди них. 

     

     

    Матье уже итак уже выше головы (и волосы в порядкеbiggrin), но учитывая текущие реалии в JV и TDF-2020, ван Арт становится актуально опасным генеральщиком.  

     

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26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото
    Это не скромность. Это маска скромности. Погачар отлично знает чего он стоит. Он знает, что ему нет равных сегодня. И именно это его может подвести, поскольку он еще молод и не знает, как бороться с "чертями в себе" )
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    M-07-Фото

    Цитата: Camel
    Это кто его таким назвал? СК? А почему тогда Макюэна не называют лучшим? Почему Абдужапарова не называют лучшим? Почему Киттеля не называют лучшим, который валил всех ЛУЧШИХ спринтеров, в том числе и Кэва? Чем хуже Мэтьюз, Саган, Цабель, Бэннет?
    Кэв побеждал только тогда, когда его команда была в "поезде"! А остальные ребята побеждали самостоятельно! Когда у них в ушах не было наушника и когда они принимали решения ЛИЧНО, самостоятельно!
    Не считаю Кэвендиша лучшим! Лучшими были те ребята, которые его раскатывали! Ему оставалось только выстрелить. Без своего поезда он - ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***.
    На треке, во время Олимпиады в 2016-м, он завалил Вивиани. Проиграл. И не извинился.
    Так кто в велоспорте Кэвендиш? Хамло и истеричка!
     
    P.S. Я отвечал на сообщение, но получилось как самостоятельное. Извините. Говорил о Кэвендише.

    За тот намеренный хамский поступок в Рио его должны были снять с гонки и отстранить от спорта на длительный срок, но ему дали медаль. И во многих других эпизодах его хамское поведение сходило с рук. А как Сагана из-за падения Кэва из-за привычной наглой манеры езды няли с Тура, какой нытьё Кэв и Кубека устроили тогда. Поэтому уважения к нему нет и легендой язык не повернётся назвать

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото
    А, вроде, комбатив не дают победителю этапа?
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    M-07-Фото
    В прошлом году тоже все отдавали победу Рогличу, не видели у него соперников.
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    M-07-Фото

    Не суждено Рабобанку выиграть Тур, после 2007 года, думаю, это стало ясно, что угодно, но не Тур, в прошлом году это подтвердилось. Может, я и ошибаюсь, но скорее нет, к сожалению для поклонников Джамбо, и в данном случае для Роглича.

  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш - победитель 6 э ... (6)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо за статистику.
  • VeloVelo
    Примож Роглич потерял время на ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Я просто добавлю, что перед тем, как Роглич начал катастрофически отставать он снова упал, уперевшись в гонщика Мовистар, резко притормозившего перед ним.


    Это был не Роглич, а Вингегор. Курдюков вас подвел.

    Роглич сегодня не падал. Все его страдания сегодня - последствия падения на 3 этапе.

  • uran
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    uran-Фото
    Половину диванных аналитиков можно в спорт директоров определять. Они по картинке выставляют все приоритеты команды, видят все перспективы и реальные возможности гонщиков.
  • Arciv
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    Arciv-Фото
    Цитата: Гонщик
    Не смог посмотреть этап , что с Рогличем приключилось , опять падение ?
    Не большое падение было,и на последней горке стал отставать,и команда вообще не вернулась к нему! Или сам сказал не надо,или в технически поняли,что для Роглы тур завершён в генерале,чтоб оставить хоть какие-то шансы остальным! В целом печаль пока
  • SportSpirit
    Ваут Ван Арт и Матье ван дер ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Хах, Ваут как с языка снял)

     

    Следя за чатом и посмотрев завершаюшие 40 км life, видя впереди MVDP, WVA и Асгрина, я вспомнила Тур Фландрии) с легким привкусом Милан-Санремо, все же Стёйвен заехал впереди них. 

     

     

    Матье уже итак уже выше головы (и волосы в порядкеbiggrin), но учитывая текущие реалии в JV и TDF-2020, ван Арт становится актуально опасным генеральщиком.  

     

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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