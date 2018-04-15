 Ваут Ван Арт и Матье ван дер Пул о 7-м этапе Тур де Франс-2021

Матье ван дер Пул и Ваут Ван Арт о 7-м этапе Тур де Франс-2021, соперничестве и планах

Соперники в велокроссе и весенних классиках, Ваут Ван Арт и Матье ван дер Пул отобрались в отрыв на 7-м этапе Тур де Франс-2021. Обладатель жёлтой майки, 26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix, удержал первую позицию в генеральной классификации. Чемпион Бельгии, 26-летний гонщик команды Jumbo-Visma Ваут Ван Арт по итогам этапа поднялся на вторую строчку генеральной классификации, где уступает Матье ван дер Пулу 30 секунд.

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Матье ван дер Пул: «Этап был очень тяжёлым. Не часто проезжаешь 255 км, особенно на Гранд-туре. Я не думал, что так много ребят захотят уехать в отрыв. Наверное, сегодня все они будут крепко спать после этого этапа. В финале я был почти пустым. Шёл на пределе, но счастлив, что сохранил жёлтую майку. Хочу удерживать её как можно дольше. Посмотрим, что получится завтра. Я, возможно, слишком тяжёлый для этих подъёмов».

Ваут Ван Арт: «Если не оглядываться, можно было бы подумать, что у нас проходит «Ruddervoorde Superprestige», а не Тур де Франс. Мы давние соперники. Думаю, ими останемся навсегда. Но сегодня мы вместе смеялись и шутили, когда ехали в отрыве. Я наслаждался передышкой от рутины Тура, собирался бороться.

Моей целью было отобраться в отрыв, бороться за победу на этапе и выиграть время в генеральной классификации.

Перед этапом планировала атаковать, поехать за победой и за позицией в генеральной классификации. Я уже немного знаю Матье, поэтому понимал, что он тоже на это нацелен. В отрыве я был самым серьёзным соперником Матье, поэтому, конечно, он не дал мне уехать.

Великолепно, что он так едет гонку. Я не смог от него уехать. Он заслуживает уважения за то, что удерживает жёлтую майку.

Я приложил все силы, когда атаковал, но создать просвет не удалось. Тогда сказал, что нам обоим нужно извлечь пользу. Если будем работать вместе, удержимся ближе к остальным и в генеральной классификации. Мы хорошо поработали на финальных километрах.

К сожалению, мы ничего не смогли сделать с Мохоричем. Он мощно атаковал перед самым тяжёлым подъёмом и как-то удержался впереди.

Сначала я дал атаковать Асгрену, потому что он тоже был немного опасен для жёлтой майки Матье. Это заставило его включиться в работу в финале, но в спринте он всё равно был сильнейшим.

Я точно пока не собираюсь сдаваться. Мне даже любопытно, как буду чувствовать себя завтра после сегодняшней работы. Предполагаю, нога пойдёт плохо. Если Погачар будет силён и станет атаковать, мало что получится сделать.

Я точно не собираюсь становиться лидером команды. Мы надеялись, что Примож достаточно восстановиться, но, к сожалению, этого не случилось. Сейчас надо посмотреть, что будем делать в оставшуюся часть Тура».