 Петер Саган – победитель 3 этапа Тур де Франс-2017

Действующий чемпион мира, 27-летний словацкий гонщик команды BORA - hansgrohe Петер Саган одержал победу на 3-м этапе Тур де Франс-2017. Это его восьмая победа на этапах Большой Петли за карьеру.

Отрывам дня не удалось побороться за этап. После многочисленных атак со старта этапа вперёд сумели уехать Адам Хансен (Adam Hansen) из команды Lotto Soudal, Роман Арди (Romain Hardy) из команды Fortuneo – Oscaro и Нильс Политт (Nils Politt) из команды Katusha-Alpecin. Затем к ним переложились Натан Браун (Nathan Brown) из Cannondale-Drapac, Роман Сикар (Romain Sicard) из Direct Energie и Фредерик Бакарт (Frederik Backaert) из Wanty - Groupe Gobert. В итоге через 12 км после старта впереди пелотона сформировался отрыв из шести человек, правда, преимущество отрыва ни разу не превышало трёх минут.

За 60 км до финиша из пелотона атаковали Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) из Lotto Soudal, Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane) из Direct Energie и Пьер Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon) из Fortuneo – Oscaro, которые через 3 км добрали отрыв дня, после чего преимущество этой группы из 9 человек начало увеличиваться. Томас Де Гендт несколько раз атаковал из отрыва, и за 47 км до финиша ему удалось уехать вместе с Лилианом Кальмежаном (Direct-Energie), Романом Арди и Пьером-Люком Перишоном из Fortuneo – Oscaro.

За 30 км до финиша преимущество этой четвёрки составляло полторы минуты, а их бывших попутчиков по отрыву постепенно добрал пелотон. Ещё через 5 км отрыв дня стал распадаться, за 21,3 км до финиша атаковал Лилиан Кальмежан, он удержался дольше всех из гонщиков отрыва, его пелотон добрал за 10 км до финиша.

