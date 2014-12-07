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Матье ван дер Пул о целях на Тур де Франс-2021

Матье ван дер Пул впервые в карьере стартует на Гранд-туре - на Тур де Франс-2021

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) готовится к главным целям сезона - дебюту на Тур де Франс и Олимпиаде в Токио. 26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix принял участие в двух гонках Кубка мира по маунтинбайку, 6 июня стартует на Туре Швейцарии-2021, возвращаясь на шоссе после двухмесячного перерыва. Он надеется выиграть этап на Тур де Франс, а потом его целью является Олимпиада в Токио.

 

 

Матье ван дер Пул о целях на Тур де Франс-2021

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

Сейчас Матье ван дер Пул находится в тренировочном лагере команды во Франции.

 

  Матье ван дер Пул: «Тур де Франс – одна из моих целей, но Токио – самая главная цель. Возвращение на маунтинбайк прошло отлично. Я показал хорошие результаты. Конечно, подготовка к этим гонкам была короткой. Сейчас я в тренировочном лагере на высоте, в Ла-Плань, готовлюсь ко второй части сезона.

 

Несколько лет я готовился к Олимпийским играм (Матье ван дер Пул будет бороться за золото в маунтинбайке), надеюсь, это лето для меня станет кульминацией сезона.

 

Я ещё не изучал этапы Тур де Франс-2021, но, конечно, выберу какие-то из них, где постараюсь одержать победу. Я впервые в карьере поеду Гранд-тур, так что если выиграю этап, это уже будет успех.

 

На Туре Швейцарии станет понятно, в какой я форме. Там же посмотрим, какие из этапов Тура Швейцарии мне подойдут, чтобы побороться за победу».

 

На пресс-конференции после этапа Кубка мира по велокроссу в Нове Место (Nove Mesto) Матье ван дер Пул говорил:

 

  «Конечно, не так я бы хотел подходить к Олимпиаде, если бы всё зависело только от меня. Я бы предпочёл, чтобы Олимпиада состоялась в прошлом году, а в этом сосредоточился бы на Тур де Франс. Но выбирать не приходится, постараемся подготовиться как можно лучше. Тур де Франс важен для команды и спонсоров, я должен быть там. Не думаю, что есть другие варианты. Конечно, я должен быть в составе на первом для команды Тур де Франс. Для меня это не обязанность - просто очень круто быть частью команды. Посмотрим, как всё получится. Думаю, в данный момент я бы предпочёл победу на Олимпиаде, чем жёлтую майку. Всё зависит от того, как пойдёт нога, в какой буду форме, возможно, удастся и то, и то».

 

  В первой части сезона на шоссе Матье ван дер Пул одержал четыре победы – выиграл этап Тура ОАЭ, два этапа Тиррено-Адриатико и классику Страде Бьянке, а завершил весеннюю часть вторым местом на Туре Фландрии-2021.

 

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix р де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 21:09 | Регистрация: 4.08.2018

     А многие ли любители велогонок знают, к примеру Абсалона? А нелюбители, тем более. 

     Хотя Абсалон мог бы стать трехкратным олимпиоником, если бы не прокол на ОИ-12.  В отличии от шоссе, в МТБ прокол - это приговор. Саган подтвердит. 

      Так что для МВДП Олимпиада - это только лотерея. А шоссейные гонки - это финансовая стабильность  и поклонение фанатов. 

     А МТБ фанаты это те, которые сами в тусовке, такой закрытый клуб. Вообще, конечно, удачи ему во всех направлениях.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 21:30 | Регистрация: 7.12.2014

      Почему закрытый клуб? Я, например, с одинаковым интересом смотрю и шоссе, и МТБ, и велокросс.

      1. Имя: Серафим

        Серафим

        Вчера, 21:42 | Регистрация: 4.08.2018

        Не спорю, мне тоже интересно все. Но я про глобальные масштабы.

  2. MVDP

    Вчера, 22:19 | Регистрация: 3.10.2020

    Кубка мира по МТБ, а не велокроссу.



    Цитата: Серафим
    А многие ли любители велогонок знают, к примеру Абсалона? А нелюбители, тем более. 

    А многие ли любители спорта знают, к примеру, Сагана? А нелюбители тем более.

    Цитата: Серафим
    Так что для МВДП Олимпиада - это только лотерея. А шоссейные гонки - это финансовая стабильность  и поклонение фанатов. 

    Ну так он по любви, а не по расчету катает, по крайней мере пока.

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Ближайшие старты

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Criterium du Dauphine

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Tour de Suisse

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Tour of Slovenia

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Baloise Belgium Tour

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • Earl57
    Предварительный состав сборной ... (2)
    Earl57-Фото
    Москона надо брать, к которому Кассани неровно дышит. А количество мест в сборной ограничено. Поэтому Улисси и не берут, хотя он прекрасно проехал тестовую гонку в Токио.
  • velodoctor
    Предварительный состав сборной ... (2)
    velodoctor-Фото

    А что он будет в Астане делать? Где полтора капитана на все гонки сейчас, ему надо постатуснее команду, а Астане нужны молодые и перспективные, это единственный шанс вернуться к победам на грандтурах. 



    Улисси не взяли, неужели там настолько холмистая трасса, что Диего не усидит?

  • MVDP
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    MVDP-Фото

    Кубка мира по МТБ, а не велокроссу.



    Цитата: Серафим
    А многие ли любители велогонок знают, к примеру Абсалона? А нелюбители, тем более. 

    А многие ли любители спорта знают, к примеру, Сагана? А нелюбители тем более.

    Цитата: Серафим
    Так что для МВДП Олимпиада - это только лотерея. А шоссейные гонки - это финансовая стабильность  и поклонение фанатов. 

    Ну так он по любви, а не по расчету катает, по крайней мере пока.

  • Серафим
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    Серафим-Фото
    Не спорю, мне тоже интересно все. Но я про глобальные масштабы.
  • Серафим
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    Серафим-Фото
    Если серьезно, то да, Мартинез всю гонку не только помогал, но и демонстрировал себя - вот как я могу. Да, силен, но явно не стремится ездить в помощниках.
    А так, без шуток, конечно Кастровьехо - без личных амбиций и при этом полная отдача до упора.
  • Earl57
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    Earl57-Фото
    Почему закрытый клуб? Я, например, с одинаковым интересом смотрю и шоссе, и МТБ, и велокросс.
  • velodoctor
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    velodoctor-Фото
    Если капитан сошел, то Карузо снимается с голосования. Я бы Кастрорвьехо дал, он на совесть тащил и в горах, и на равнинах. Мартинез тоже молодец, но как он сдавал смены, а через 5 секунд уже совсей дури накатовал на финиш, говорит что он хитрил как грегари biggrin
  • Серафим
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    Серафим-Фото
    Легко - смотрим таблицу, ага, вот Карузо на втором месте. Значит, он лучший грегари объективно.(Он же грегари?)
  • Серафим
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    Серафим-Фото

     А многие ли любители велогонок знают, к примеру Абсалона? А нелюбители, тем более. 

     Хотя Абсалон мог бы стать трехкратным олимпиоником, если бы не прокол на ОИ-12.  В отличии от шоссе, в МТБ прокол - это приговор. Саган подтвердит. 

      Так что для МВДП Олимпиада - это только лотерея. А шоссейные гонки - это финансовая стабильность  и поклонение фанатов. 

     А МТБ фанаты это те, которые сами в тусовке, такой закрытый клуб. Вообще, конечно, удачи ему во всех направлениях.

  • Владимир__BLR
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    спец. приз для лучшего грэгари

    Найдите критерий, как это оценить беспристрастно.

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4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2479
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
7 Власов А. (Rus) (APT) 2128
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