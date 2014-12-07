Матье ван дер Пул о целях на Тур де Франс-2021

Матье ван дер Пул впервые в карьере стартует на Гранд-туре - на Тур де Франс-2021



Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) готовится к главным целям сезона - дебюту на Тур де Франс и Олимпиаде в Токио. 26-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix принял участие в двух гонках Кубка мира по маунтинбайку, 6 июня стартует на Туре Швейцарии-2021, возвращаясь на шоссе после двухмесячного перерыва. Он надеется выиграть этап на Тур де Франс, а потом его целью является Олимпиада в Токио.

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Сейчас Матье ван дер Пул находится в тренировочном лагере команды во Франции.

Матье ван дер Пул: «Тур де Франс – одна из моих целей, но Токио – самая главная цель. Возвращение на маунтинбайк прошло отлично. Я показал хорошие результаты. Конечно, подготовка к этим гонкам была короткой. Сейчас я в тренировочном лагере на высоте, в Ла-Плань, готовлюсь ко второй части сезона.

Несколько лет я готовился к Олимпийским играм (Матье ван дер Пул будет бороться за золото в маунтинбайке), надеюсь, это лето для меня станет кульминацией сезона.

Я ещё не изучал этапы Тур де Франс-2021, но, конечно, выберу какие-то из них, где постараюсь одержать победу. Я впервые в карьере поеду Гранд-тур, так что если выиграю этап, это уже будет успех.

На Туре Швейцарии станет понятно, в какой я форме. Там же посмотрим, какие из этапов Тура Швейцарии мне подойдут, чтобы побороться за победу».

На пресс-конференции после этапа Кубка мира по велокроссу в Нове Место (Nove Mesto) Матье ван дер Пул говорил:

«Конечно, не так я бы хотел подходить к Олимпиаде, если бы всё зависело только от меня. Я бы предпочёл, чтобы Олимпиада состоялась в прошлом году, а в этом сосредоточился бы на Тур де Франс. Но выбирать не приходится, постараемся подготовиться как можно лучше. Тур де Франс важен для команды и спонсоров, я должен быть там. Не думаю, что есть другие варианты. Конечно, я должен быть в составе на первом для команды Тур де Франс. Для меня это не обязанность - просто очень круто быть частью команды. Посмотрим, как всё получится. Думаю, в данный момент я бы предпочёл победу на Олимпиаде, чем жёлтую майку. Всё зависит от того, как пойдёт нога, в какой буду форме, возможно, удастся и то, и то».

В первой части сезона на шоссе Матье ван дер Пул одержал четыре победы – выиграл этап Тура ОАЭ, два этапа Тиррено-Адриатико и классику Страде Бьянке, а завершил весеннюю часть вторым местом на Туре Фландрии-2021.