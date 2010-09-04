VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Алехандро Вальверде поедет Тур де Франс-2020

Алехандро Вальверде использует Тур де Франс-2020 в качестве подготовки к Олимпиаде-2020

 

 

  Алехандро Вальверде в пятый раз в карьере собирается принять участие в Олимпийских играх. В качестве подготовки к групповой гонке на шоссе испанский велогонщик, которому в апреле 2020 года исполнится 40 лет, проедет Тур де Франс-2020. Об этом на пресс-конференции во время «Marca Sport Weekend» в Марбелье рассказал генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ.

 

  Французский Гран-тур финиширует 19 июля, а групповая велогонка Олимпийских игр-2020 пройдёт в субботу, 25 июля. Перелёт в Токио занимает 12 часов, а это значит, что для адаптации к часовому поясу  и на подготовку почти не остаётся времени.  

 

 

Foto (с) RFEC

 

  Эусебио Унсуэ: «Возможно, 21 день Тур де Франс – не идеальная подготовка, потому что участники Тура финишируют в воскресенье, в 9 вечера, когда в Токио будет уже следующий день. В Токио они приедут, самое раннее, во вторник, у них не будет времени адаптироваться к другому часовому поясу или разнице температур. Хотя не думаю, что для Алехандро это станет проблемой.

 

  Если он финиширует на Туре так, как я надеюсь, мы постараемся обеспечить ему выход на пик формы (к Олимпиаде-2020). Возможно, он был бы свежее, если использовать в качестве подготовки другую велогонку, но тогда у него не будет той формы, к которой можно выйти после Гранд-тура».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Олимпийские игры

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 22:49 | Регистрация: 24.12.2017

    Супер правильный подход )))

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот же неугомонный)))

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 08:44 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Супер правильный подход )))

    Олимпиада покажет)

  4. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 09:51 | Регистрация: 4.05.2019

    Для Вальверде выход на ОИ через Тур может оказаться весьма эффективным. После Вуэльты, например, он слегка оброс мясом и очень бодро доехал сезон. 

     

    Начинать Тур недоведенным, не заморачиваться по поводу акклиматизации... Попасть в нужный день-пик в Токио после Европы вообще сложно, если не ездить по континентам регулярно и не знать реальные адаптационные возможности своего организма.   

     

    Будет интересно посмотреть на тех, кто поедет ОИ после разных ГТ. 

  5. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 10:34 | Регистрация: 4.09.2010

    покатается, в имитации ОИ возьмёт этап, "заболеет" и сойдёт на 3-й неделе. и сразу - "лечиться" - в японию

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Earl57
    Квоты на участие в соревновани ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Earl57
    Ван Арта называют

    А он разве не на кросс заявляется? Да и потом, ему бы от травмы к этому времени очухаться. Зато Кампенартс вполне готов.

    Велокросс не олимпийская дисциплина. Именно поэтому Ван дер Пул на МТБ отбираться собирается. Ван Арт вроде уже оправился от травмы, теперь только тренировки. Рик Вербрюгге, главный тренер бельгийской сборной, говорит что Кампенартс будет бесполезно занимать место на групповой гонке. А Ван Арт и на групповой помочь сможет, и на разделке за подиум побороться. Там отбор как в российском биатлоне намечается)) Критерии отбора вроде как есть, но поедут те, кого начальник отберет...

  • Shalam s Urala
    Алехандро Вальверде поедет Тур ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    покатается, в имитации ОИ возьмёт этап, "заболеет" и сойдёт на 3-й неделе. и сразу - "лечиться" - в японию

  • Camel
    Квоты на участие в соревновани ... (13)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Ван Арта называют

    А он разве не на кросс заявляется? Да и потом, ему бы от травмы к этому времени очухаться. Зато Кампенартс вполне готов.

  • Earl57
    Квоты на участие в соревновани ... (13)
    Earl57-Фото
    Ван Арта называют
  • SportSpirit
    Алехандро Вальверде поедет Тур ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Для Вальверде выход на ОИ через Тур может оказаться весьма эффективным. После Вуэльты, например, он слегка оброс мясом и очень бодро доехал сезон. 

     

    Начинать Тур недоведенным, не заморачиваться по поводу акклиматизации... Попасть в нужный день-пик в Токио после Европы вообще сложно, если не ездить по континентам регулярно и не знать реальные адаптационные возможности своего организма.   

     

    Будет интересно посмотреть на тех, кто поедет ОИ после разных ГТ. 

  • Camel
    Квоты на участие в соревновани ... (13)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    ...бельгийцы уже предупредили Кампенартса чтобы не раскатывал губу на ОИ, его шансы попасть туда почти нулевые. Сказали, что только Эвенпул гарантировал себе участие в Токио.

    А кто ж тогда второй?

  • uran
    Спортивный директор команды Ju ... (8)
    uran-Фото
    Роглич, Мартин, Груневеген, ван Арт только на их контракты сколько денег уйдет...
  • uran
    Квоты на участие в соревновани ... (13)
    uran-Фото
    Что-то я не помню сильных раздельщиков от Алжира, Южной Африки, Еритрея??? А Вася в пролете. Или ФВСБ заявку не дала, или денег.
  • Ice
    Спортивный директор команды Ju ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 
    Сколько всего команд в волдтуре?

    Он же написал, вторые с конца))) Команд в сезоне 2019 было 18, так что все сходится. Или мы то-то упустили?)))

  • Ice
    Квоты на участие в соревновани ... (13)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Ничего не имею против Эстонии, но топовых раздельщиков у голландцев как бы побольше будет.
    Там вон бельгийцы уже предупредили Кампенартса чтобы не раскатывал губу на ОИ, его шансы попасть туда почти нулевые. Сказали, что только Эвенпул гарантировал себе участие в Токио.

    Согласен, квоты всегда определяют по каким-то мутным схемам. Этонии хоть 5 мест дай, бороться за победу не будут)))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 ноября

Nikias Arndt (Team Sunweb)

Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe)

19 ноября

Bryan Steven Gomez Pe?aloza (ex Manzana Postobon)

Philipp Walsleben (Corendon - Circus)

Gianni Vermeersch (Corendon - Circus)

Philipp Walsleben (Corendon - Circus)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2019 (49)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)