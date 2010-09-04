Алехандро Вальверде поедет Тур де Франс-2020

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 21:45
Алехандро Вальверде использует Тур де Франс-2020 в качестве подготовки к Олимпиаде-2020
Алехандро Вальверде в пятый раз в карьере собирается принять участие в Олимпийских играх. В качестве подготовки к групповой гонке на шоссе испанский велогонщик, которому в апреле 2020 года исполнится 40 лет, проедет Тур де Франс-2020. Об этом на пресс-конференции во время «Marca Sport Weekend» в Марбелье рассказал генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ.
Французский Гран-тур финиширует 19 июля, а групповая велогонка Олимпийских игр-2020 пройдёт в субботу, 25 июля. Перелёт в Токио занимает 12 часов, а это значит, что для адаптации к часовому поясу и на подготовку почти не остаётся времени.
Foto (с) RFEC
Эусебио Унсуэ: «Возможно, 21 день Тур де Франс – не идеальная подготовка, потому что участники Тура финишируют в воскресенье, в 9 вечера, когда в Токио будет уже следующий день. В Токио они приедут, самое раннее, во вторник, у них не будет времени адаптироваться к другому часовому поясу или разнице температур. Хотя не думаю, что для Алехандро это станет проблемой.
Если он финиширует на Туре так, как я надеюсь, мы постараемся обеспечить ему выход на пик формы (к Олимпиаде-2020). Возможно, он был бы свежее, если использовать в качестве подготовки другую велогонку, но тогда у него не будет той формы, к которой можно выйти после Гранд-тура».
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