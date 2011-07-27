Роман Барде разделит лидерство с Пьером Латуром на Тур де Франс-2020

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Роман Барде и Пьер Латур – капитаны велокоманды AG2R La Mondiale на Тур де Франс-2020
29-летний французский велогонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде (Romain Bardet) в начале сезона планировал пропустить Тур де Франс и сосредоточиться на Джиро д’Италия и Олимпиаде в Токио. Пандемия внесла коррективы, и теперь Барде разделит капитанские полномочия на Тур де Франс-2020 со своим товарищем по команде Пьером Латуром (Pierre Latour), который первоначально должен был стартовать на Большой Петле единоличным лидером команды AG2R La Mondiale.
В интервью L’Equipe Роман Барде сказал: «Случившееся (пандемия и остановка сезона) нанесло сильнейший удар по спонсорам и всей экономике велоспорта, поэтому команда сразу попросила меня поехать на Тур де Франс. Это логичная просьба, которая полностью соответствует моему настрою. Я профессиональный велогонщик и не представляю себя сидящим в сентябре дома.
Кроме того, Тур – лучшая подготовка к чемпионату мира. На чемпионате выиграть может не тот, кто боролся за генеральную классификацию на Туре, а скорее тот, кто не боролся каждый день, воспользовавшись несколькими этапами как «отдыхом».
Говорить об иерархии нет смысла. Все видят, как сейчас выстраиваются команды. Хорошо, когда можно разыграть несколько карт. Я не хочу задевать интересы Пьера, а он не будет задевать мои. Мы дополняем друг друга и отлично ладим».
Роман Барде и Пьер Латур возобновят сезон 1 августа на гонке La Route d'Occitanie.
Для Романа Барде, который выступает в команде AG2R La Mondiale всю свою карьеру с 2012 года, этот сезон может стать в команде последним. Издание Le Dauphiné Libéré сообщало, что Барде может перейти в команду Total-Direct Energie, ранее в Cyclingnews отмечалось, что подписать контракт с Романом Барде заинтересована команда Sunweb.
Сам Роман Барде в интервью L’Equipe говорит, что ещё не принял решения: «Мне надо подумать, пока ничего не решено. Продолжаю размышлять. Естественно подождать до старта соревнований, чтобы что-то планировать. Сезон ещё даже не стартовал. Я веду переговоры с несколькими командами, одна из них - Total-Direct Energie, так же , как и AG2R La Mondiale».
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SportSpirit
Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
После воскресного кофе, хочу предложить к обсуждению вот какую тему про Ineos.
В тактике 3-х капитанов помимо психологических холиваров есть один конкретный недостаток: «минус 1 грегори». В текущих реалиях количественно уменьшенный поезд будет ослаблен еще и отсутствием долгой скатанности. Для Sky это всегда было архиважно.
Можно и по персоналиям пробежаться. Ушел сильнейший доместик Пулс и заметный де ла Крус. Завершил Кириенко. Квято уже вряд ли будет также хорош, как до ТДФ-2018 включительно.
Самым надежным, на мой взгляд, выглядит нордический испанец Кастровьехо. Проверенный Люк Роу, удачно влившийся Ван Барле. Карапас в Ineos после долгой паузы – загадка. Ставить Москона – рискованно.
Резюмируя «А грегори кто – вот в чем в вопрос?»)
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Semen057
Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
Друзья! Запаситесь пивом, поп-корном и терпением!!! Нечего гадать на кофейной гуще. Скоро все узнаем или увидим!
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И мы не должны забывать, что, к несчастью, у них больше нет Николя Порталя, который мог бы сгладить напряжённые моменты.
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EL-Fenomeno
Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
Цитата: RVL
...исключать участие Фруми в тдф это бред. Он основная фигура события, и оч многое сейчас завязано на нем.
Вот именно (тоже так считаю). Последний ТдФ Фрума в ИНЭОСе и не взять, так Прюдом, Ино и другие орги такое не попустят (не взять звезду на ГТ - я без иронии); хотя с другой стороны много французиков (может и не только французов) учитывая как они высказывали свое "Буу-у" и недовольство для Фрумия во время горных этапов раньше будут совсем не против (т.е. даже моджет и рады) елси не увидят Криса на своем туре.
Цитата: Astanaforever
Инеос тур не возьмет если допустят Фрума к нему.. И тому вина Фрума, его амбициям, его тщеславию. Еще тур не стартовал, а уже такая байга! А когда стартануть, то вообще начнутся трехголовые разборки, что будет на пользу соперникам. Джамбо под шумок сделают их в горах. Зря они замутили с тремя капитанами. Надо было сразу осадить шкипера, без иллюзий чтобы. Вот теперь и пожинают плоды распрей и недопониманий.
Шо то слишком громкое заявление: и насчёт Фрума (его амбиции, тщеславие - что! разве человек/спортсмен не может мечтать и заявлять об очередной победе на гонке?), и насчёт самой британской команды.
Джамбо хороши, но вот беда в том, что ТОМ (простите за каламбур) в этом сезоне какой то "мятный", всё готовился и откладывал (а время то идёт), да и Кройшвайк как не крути рангом поНиже будет если его брать тет-а-тет например с тем же Берналем.
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Astanaforever
Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
Инеос тур не возьмет если допустят Фрума к нему.. И тому вина Фрума, его амбициям, его тщеславию. Еще тур не стартовал, а уже такая байга! А когда стартануть, то вообще начнутся трехголовые разборки, что будет на пользу соперникам. Джамбо под шумок сделают их в горах. Зря они замутили с тремя капитанами. Надо было сразу осадить шкипера, без иллюзий чтобы. Вот теперь и пожинают плоды распрей и недопониманий.
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veloliveuser
Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
а что есть гонщик, пусть и гранд, в инеос без команды? Фрум не выиграл бы ни одного гт без команды. вспомните, как мувики его разобрали на раз-два, когда скаевцы отстали. так и теперь тренер и команда будут ковать победу. ну а с кем во главе - увидим.
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Sezar
Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
Думаю таки больше. Все же колумбийцы стали лучше адаптироваться к жесткой спортивной конкуренции, культурная прошивка стала качественнее. Бетанкуровских эпических залетов здесь уже не будет. Лет в 35 как от Фрума, Нибали и Томаса от них (него) вряд ли чего придется ждать. Но до 30 Берналь успеет пошуметь.
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Гонщик
Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (11)
Цитата: Адриен
Как-то не верится, что - как сказал Гимар - Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ. Конечно, всё может быть, но вспоминаются подобные прогнозы о "головокружительной " карьере того же Кинтаны. Какие были надежды ! И не безосновательные... А что на выхлопе ?.. Что касается Фрума - если его допустят до Тура ( не пустить - проявить неэтичность и непорядочность), то он будет его проходить в ОДИНОЧКУ . Поэтому ( уже писал) ему не стоит сильно напрягаться, рвать жилы и тратить драгоценное здоровье ради победы уже ЧУЖОЙ команды. Тем более, что она вряд ли будет работать на самого Фрума... Проехать в СВОЁ удовольствие, взять этап... А вот в 2021 , будучи ЕДИНОЛИЧНЫМ и НЕПРЕРЕКАЕМЫМ - "распрямить пружину" по максимуму... Конечно, руководство Ineos хорошо осведомлено о здоровье Фрума после травмы, о его функционале, о настроении, о форме. То же касается и Берналя. Наверное поэтому и предпочли последнего, не церемонясь с четырехкратным. Но очень хочется , чтобы желаемое стало действительным. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ и СОВЕСТИ.
Нет у Фрума времени на раскачку , поезд его стремительно уходит и если не получиться в этом году нанести нокаутирующий удар , придётся лишь передавать опыт молодым в слабой команде . Томас и Берналь на него работать точно не станут , ибо своих амбиций выше крыши , поэтому скорее всего Инеос будет разгромлен на предстоящем Туре .
Цитата: Sezar
Хм, ну как по мне, совершенно очевидно, что Берналь в топовых кондициях будет сильнее Фрума в его лучшие времена. Другое дело, что те, кто идут после Берналя - сильнее их обоих. Потому 5 ТДФ Берналю вряд ли светит.
Наврят ли , будет как Кинтаныч , Колумбйцы быстро сдуваются , какие там пять Туров , один счучайно зацепил и хватит ему .
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