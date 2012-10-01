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Крис Фрум: «Тур де Франс-2020 – единственная цель, которую ставлю»

Крис Фрум о возвращении и целях на сезон 2020 года

 

 

  В первом интервью 2020 года на сайте команды Ineos Крис Фрум, который находится в тренировочном лагере команды на Гран-Канарии, рассказал, что уже прошёл период реабилитации и переходит к обычным тренировкам. Четырёхкратный победитель французского Гранд-тура своей единственной целью сезона ставит старт на Тур де Франс-2020.

 

 Photo © @chrisfroome

 

 

  Крис Фрум: «Единственная цель, которую ставлю перед собой – Тур де Франс. До него я каждую неделю буду двигаться просто шаг за шагом, стараясь работать на максимуме в каждом тренировочном лагере, на каждой гонке, выстраивая форму к июлю. И надеюсь, что на старте в Ницце я буду готов.

 

  Сейчас мне во всём, что касается возвращения на велосипед, был дан зелёный свет. Идёт переход от фазы восстановления к обычным тренировкам. В данный момент чувствую, что форма хорошая, надо же откуда-то начинать. Мне невероятно повезло вернуться на велосипед и в том, что всё работает как надо.

 

 

  Полностью осознаю, что следующие несколько месяцев будут очень тяжёлыми. Предстоит огромная работа, мне надо многое сделать, чтобы вернуться туда, где был. Но у меня потрясающая поддержка, которая поможет выполнить эту задачу. Сейчас мне надо просто окунуться в тренировки, набирать километры на велосипеде, стараясь вернуть силу.

 

  В настоящее время закладываю базу для предстоящей работы. Сейчас важно просто часами крутить педали на дороге, то, чего не мог делать последние шесть месяцев.

 

  Было трудно справиться с тем, что пришлось начинать работать с самого начального уровня, но в то же время восстановление занимало все мысли. Ежедневно приходилось проходить физиотерапию, делать массу упражнений, на которые был тогда способен. Это позволяло быть занятым всё время, а также отлично стимулировало, потому что каждую неделю я видел всё больше и больше улучшений, становился ближе к тому, чтобы сесть на велосипед. Это меня очень вдохновляло.

 

  Чувствую себя просто отлично, находясь сейчас здесь, в этом тренировочном лагере вместе с остальной командой, делая то же, что и другие.

 

  Конечно, то, что я не мог выезжать на тренировки и участвовать в гонках означает, что я смог провести больше времени дома с семьёй. Впервые за много лет, например, летом провёл время с детьми. Это было фантастично.

 

  Перспектива бороться за пятую жёлтую майку для меня просто грандиозна. Но прежде всего она даёт мне ещё больше причин постараться вернуться после этой травмы. Я имею в виду, что в спорте никто ничего не гарантирует, нет гарантий, что я вернусь и смогу бороться за неё, но я собираюсь отдать ради этого абсолютно все силы».

 

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 21:38 | Регистрация: 1.10.2012

    Удачи тебе крис, но верится мне с трудом.

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