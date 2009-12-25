Роман Барде о маршруте Тур де Франс-2018

Роман Барде: «Маршрут Тур де Франс-2018 для универсалов»

Призёр Тур де Франс 2016 и 2017 года, Роман Барде (Romain Bardet), считает, что маршрут Тур де Франс-2018 ему подходит больше, чем в этом году. Обратный отсчёт до старта 105-го выпуска Большой Петли начался, и 26-летний французский велогонщик команды AG2R La Mondiale сказал, что у него есть хорошие шансы третий год подряд подняться на подиум Тур де Франс, а также попытаться лишить Криса Фрума его трона.

Роман Барде: «В маршруте есть баланс между марафонскими и короткими этапами, что может сделать гонку очень интересной. Думаю, он подходит мне больше, чем прошлые маршруты, но мне ещё предстоит провести огромную работу, чтобы достичь пика формы.

Каков бы ни был маршрут, Фрум будет фаворитом, потому что уже четыре раза побеждал в гонке. А это очень большое достижение, и у него лучшая команда.

На первой неделе команде предстоит огромная коллективная работа. Не только из-за командной гонки, но также из-за ветра и брусчатки. Если рядом не будет помощников, которые помогут уберечься от неприятностей, то, конечно, можно всё проиграть на этой неделе, где почти каждый день могут возникнуть проблемы. Да, на первой неделе не будет горных финишей, и много гонщиков будут бороться. Ловушки там ждут всех, не только Фрума. На многих этапах пелотон может порваться, и гонщики потеряют время.

Это маршрут для универсалов. Недостаточно быть лучшим на одной территории, ты должен выступать превосходно везде. Коллективный элемент командной гонки на время тоже будет важен. На 60-км этапе лидеры могут рано остаться незащищёнными.

12-й этап с 5 км набора высоты будет ключевым. Этап с 5 000 м подъёмов в Альпах и ещё один этап с почти 4000 м – мне нравятся такие марафонские этапы, потому что они часть легендарной истории Тур де Франс, они добавляют историческую глубину гонке».