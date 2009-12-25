VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Роман Барде о маршруте Тур де Франс-2018

Роман Барде: «Маршрут Тур де Франс-2018 для универсалов»

 

  Призёр Тур де Франс 2016 и 2017 года, Роман Барде (Romain Bardet), считает, что маршрут Тур де Франс-2018 ему подходит больше, чем в этом году. Обратный отсчёт до старта 105-го выпуска Большой Петли начался, и 26-летний французский велогонщик команды AG2R La Mondiale сказал, что у него есть хорошие шансы третий год подряд подняться на подиум Тур де Франс, а также попытаться лишить Криса Фрума его трона.

 

Роман Барде о маршруте Тур де Франс-2018

 

 

  Роман Барде: «В маршруте есть баланс между марафонскими и короткими этапами, что может сделать гонку очень интересной. Думаю, он подходит мне больше, чем прошлые маршруты, но мне ещё предстоит провести огромную работу, чтобы достичь пика формы.

 

  Каков бы ни был маршрут, Фрум будет фаворитом, потому что уже четыре раза побеждал в гонке. А это очень большое достижение, и у него лучшая команда.

 

  На первой неделе команде предстоит огромная коллективная работа. Не только из-за командной гонки, но также из-за ветра и брусчатки. Если рядом не будет помощников, которые помогут уберечься от неприятностей, то, конечно, можно всё проиграть на этой неделе, где почти каждый день могут возникнуть проблемы. Да, на первой неделе не будет горных финишей, и много гонщиков будут бороться. Ловушки там ждут всех, не только Фрума. На многих этапах пелотон может порваться, и гонщики потеряют время.

 

  Это маршрут для универсалов. Недостаточно быть лучшим на одной территории, ты должен выступать превосходно везде. Коллективный элемент командной гонки на время тоже будет важен. На 60-км этапе лидеры могут рано остаться незащищёнными.

 

  12-й этап с 5 км набора высоты будет ключевым. Этап с 5 000 м подъёмов в Альпах и ещё один этап с почти 4000 м – мне нравятся такие марафонские этапы, потому что они часть легендарной истории Тур де Франс, они добавляют историческую глубину гонке».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 08:35 | Регистрация: 8.07.2017

    Барде здесь сказал: "Этот маршрут для универсалов".

    Интересно, для каких таких универсалов этот маршрут, где нет хотя бы одной нормальной разделки?

    Как такие слова может говорить профессиональный велогонщик?

    Универсалы это Фрум и Дюмулин, а не Барде.

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
  2. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Сегодня, 09:58 | Регистрация: 10.07.2017

    Цитата: Yuriy 17
    Барде здесь сказал: "Этот маршрут для универсалов".
    Интересно, для каких таких универсалов этот маршрут, где нет хотя бы одной нормальной разделки?
    Как такие слова может говорить профессиональный велогонщик?
    Универсалы это Фрум и Дюмулин, а не Барде.

    если бы читали , но увидели вначале фразу  , что весь обзац про первую  неделю , где разделка комндная , равнина, холмы и брусчатка ))

  3. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 11:32 | Регистрация: 31.05.2014

    Барде другого такого ТДФ больше может и не получить, она заточена от оргов под него, проблемы две: брусчатка и командная разделка, но мы еще не видели маршрут ТТТ, может она тоже под Барде подобрана.

    1. ДимаЛел

      Сегодня, 11:53 | Регистрация: 25.12.2009

      интересно, когда и на каком таком маршруте команда AG2R La Mondiale ехала TTT лучше конкурентов?
      А индивидуальная разделка в 31 км? в Марселе он и на меньшей дистанции проиграл

    2. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 12:09 | Регистрация: 17.05.2015

      Как "не видели"? Посмотрите в разделе "Тур де Франс-2018. Презентация маршрута". Хорошо холмистая пересеченная разделка...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

19 - 24 октября 2017

Тур Гуанси


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (3)
    Kitsune-taichou-Фото

    фрум на рубэ? я хочу это видеть!

  • Адриен
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (5)
    Адриен-Фото
    Как "не видели"? Посмотрите в разделе "Тур де Франс-2018. Презентация маршрута". Хорошо холмистая пересеченная разделка...
  • Адриен
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (6)
    Адриен-Фото
    Именно из-за личных амбиций Ланда ушел из Астаны и Ская. Неужели только для того, чтобы возить Кинтану? Конечно, Грантуры ПОДЕЛЯТ между Кинтаной и Ландой...
  • ДимаЛел
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (5)
    ДимаЛел-Фото
    интересно, когда и на каком таком маршруте команда AG2R La Mondiale ехала TTT лучше конкурентов?
    А индивидуальная разделка в 31 км? в Марселе он и на меньшей дистанции проиграл
  • Meilleur
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (6)
    Meilleur-Фото

    По-разному бывает. Когда партнер по команде в желтой майке, у тебя нет выбора его не возить. А когда ты, к примеру, 5й в общем зачете на 2' просвета - такой сверхверы у команды в тебя уже может не быть.

  • kwwk
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (5)
    kwwk-Фото

    Барде другого такого ТДФ больше может и не получить, она заточена от оргов под него, проблемы две: брусчатка и командная разделка, но мы еще не видели маршрут ТТТ, может она тоже под Барде подобрана.

  • Kreo69
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (6)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Adriano
    Ну да зная амбиции Ланды и Вальва, они не будут особо вкалывать на ацтека. Ну только если все будет очень плохо с формой-тогда могут и повозить.

     

    Задачи велогонщика по ходу гонки определяются не его амбициями, а руководством команды. Почему вы думаете, что тот же Ланда исправно возивший Фрума, будет как-то хуже возить Кинтану?

  • tiuteamd
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (5)
    tiuteamd-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Барде здесь сказал: "Этот маршрут для универсалов".
    Интересно, для каких таких универсалов этот маршрут, где нет хотя бы одной нормальной разделки?
    Как такие слова может говорить профессиональный велогонщик?
    Универсалы это Фрум и Дюмулин, а не Барде.

    если бы читали , но увидели вначале фразу  , что весь обзац про первую  неделю , где разделка комндная , равнина, холмы и брусчатка ))

  • tiuteamd
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (6)
    tiuteamd-Фото

    Цитата: Adriano
    Ну да зная амбиции Ланды и Вальва, они не будут особо вкалывать на ацтека. Ну только если все будет очень плохо с формой-тогда могут и повозить.

    вальверде говорил , что не поедет тур. 

    а Ланда... ну если  капнет , то помогать будет )  ну разве что 1-2 этапа за победу может попробует

  • SSC
    Фабиан Канчеллара о своих план ... (6)
    SSC-Фото

    деньги не делают вас счастливыми
      как всё это бонально звучит. конечно , деньги не делают вас счастливым , вопрос как всегда в их количестве. Именно по-этому лучше управлять мероприятиями а не сидеть в командной машине с рацией в руках. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 октября

Tiago Machado (Team KATUSHA-Alpecin)

Leigh Howard (Aqua Blue Sport)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2017 (68)
Сентябрь 2017 (169)
Август 2017 (230)
Июль 2017 (185)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)