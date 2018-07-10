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Ильнур Закарин сошёл с Тур де Франс-2020 на 12-м этапе

Ильнур Закарин вынужден сойти с Тур де Франс-2020 из-за травмы

 

Ильнур Закарин сошёл с Тур де Франс-2020 на 12-м этапе

 

 

  30-летний российский велогонщик команды CCC Ильнур Закарин сошёл с Тур де Франс-2020 во время 12-го этапа. Причиной схода стали последствия падения Закарина в нейтральной зоне на 11-м этапе. Он финишировал вчера, но после этапа обследование выявило перелом левого ребра. Ильнур Закарин вышел на старт 12-го этапа и проехал около 90 км, но затем остановился и пересел в техничку команды.  

 

Ильнур Закарин сошёл с Тур де Франс-2020 на 12-м этапе

 

Ильнур Закарин сошёл с Тур де Франс-2020 на 12-м этапе

Падение Ильнура Закарина на 11-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  Перед стартом 12-го этапа врач велокоманды CCC Даниэле Заккария (Daniele Zaccaria) рассказал о состоянии Ильнура Закарина: "Ильнур Закарин попал в завал в нейтральной зоне 11-го этапа. Он смог финишировать на этапе, но испытывал боль в области рёбер, что потребовало обследования. Рентген, сделанный на финише в Пуатье, подтвердил, что у гонщика перелом без смещения шестого левого ребра".

 

 

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Теги к статье: Ильнур Закарин Ilnur Zakarin CCC Team Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Ильнур

    ilnur-nch

    Сегодня, 16:23 | Регистрация: 10.07.2018

    Очень жаль... Желаю скорейшего выздоровления

  2. Имя: Слава

    sasa

    Сегодня, 16:49 | Регистрация: 31.05.2019

    Да! Впереди были его этапы!

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