Ильнур Закарин сошёл с Тур де Франс-2020 на 12-м этапе

Ильнур Закарин вынужден сойти с Тур де Франс-2020 из-за травмы

30-летний российский велогонщик команды CCC Ильнур Закарин сошёл с Тур де Франс-2020 во время 12-го этапа. Причиной схода стали последствия падения Закарина в нейтральной зоне на 11-м этапе. Он финишировал вчера, но после этапа обследование выявило перелом левого ребра. Ильнур Закарин вышел на старт 12-го этапа и проехал около 90 км, но затем остановился и пересел в техничку команды.

Падение Ильнура Закарина на 11-м этапе Тур де Франс-2020

Перед стартом 12-го этапа врач велокоманды CCC Даниэле Заккария (Daniele Zaccaria) рассказал о состоянии Ильнура Закарина: "Ильнур Закарин попал в завал в нейтральной зоне 11-го этапа. Он смог финишировать на этапе, но испытывал боль в области рёбер, что потребовало обследования. Рентген, сделанный на финише в Пуатье, подтвердил, что у гонщика перелом без смещения шестого левого ребра".