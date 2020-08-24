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Состав команды EF Pro Cycling на Тур де Франс-2020

Генеральная классификация и этапы – цели команды EF Pro Cycling на Тур де Франс-2020

 

 

 Велокоманда EF Pro Cycling объявила состав на Тур де Франс-2020. На старт в Ницце 29 августа выйдут: 33-летний колумбийский гонщик Ригоберто Уран и его соотечественники, 23-летний Серхио Игита и 24-летний Даниэль Мартинес, 26-летний британский гонщик Хью Карти, 31-летний бельгийский гонщик Йенс Кёкелейр, американские гонщики 32-летний Тиджей ван Гардерен и 23-летний Нельсон Паулесс, 26-летний итальянский гонщик Альберто Беттиоль. Серхио Игита, Хью Карти и Нейльсон Паулесс дебютируют на Тур де Франс.

 

  В пресс-релизе команды EF Pro Cycling говорится: «Мы собрали сильную группу с амбициями в генеральной классификации, а также в нашем составе гонщики, которые могут, учитывая ситуацию в гонки, воспользоваться шансом и побороться за этапы. Мы выйдем на старт в Ницце с гонщиками, которые уже участвовали в Тур де Франс, и с несколькими, кто поедет Тур впервые. Наша команда -  баланс опыта и умение пользоваться обстоятельствами. И мы полностью готовы к гонке».

 

Состав команды EF Pro Cycling на Тур де Франс-2020

 

  Ригоберто Уран: «Я очень счастлив быть в команде на Тур де Франс. Это очень мотивирует, так как Тур – всегда особенная гонка, особенно, когда прежде стоял на финальном подиуме. Какая-то часть тебя всегда хочет выступить здесь как можно лучше, постараться и добиться хорошего результата, быть с сильнейшими.

 

  Меня очень вдохновляет работа с ребятами команды. Теперь мы все вместе ждём старта. Но вы меня знаете, я всегда еду гонку день за днём. Надеюсь, мы выступим хорошо».

 

Состав команды EF Pro Cycling на Тур де Франс-2020

 

 

  Серхио Игита: «Это будет мой первый Тур де Франс. Честно скажу, никогда раньше не был настолько взволнован перед гонкой. Участие в Тур де Франс – огромная цель для многих велосипедистов. И мне не верится, что через несколько дней я достигну одной из моих величайших жизненных целей – выйду на старт Тур де Франс. А то, что на мне майка чемпиона Колумбии, делает участие в гонке ещё значительнее.

 

  Очень особенное для меня, что я поеду с гонщиками, выступление которых много лет наблюдал по телевизору.

 

 Я весь в предвкушении, хочу проехать гонку как можно лучше, бороться каждый день. Впереди ждут великолепные моменты и трудности, но радует даже просто то, что всё это будет. Не могу дождаться».

 

Состав команды EF Pro Cycling на Тур де Франс-2020

 

  Дани Мартинес: «Быть выбранным в команду на Тур де Франс для меня – ещё один момент гордости. Это одна из прекраснейших гонок, в которую я безмерно люблю. Всегда хотел участвовать в Тур де Франс. У нас великолепная команда, сильная, с гонщиками высокого уровня, и для меня очень важно, что я  часть этой команды».

 

  Тиджей ван Гардерен: «Большая честь – быть в составе команды на Тур де Франс-2020. Я в девятый раз стартую на Туре, каждый раз делаю это с огромной радостью. Это воплощение детской мечты того времени, когда я смотрел Тур по телевизору. Особенно значимо, что в этом году с этой командой мы уже добились успеха на Критериуме Дофине с Мартинесом, и то, что такой молодой парень как Игита способен с блеском выступить на своём первом Тур де Франс.

 

  Ещё один молодой американец – Нельсон Паулесс, как и ещё один молодой талант – Хью Карти. Надеюсь, я смогу передать частицу своего опыта и помочь этим ребятам. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы помогать команде. Надеюсь, на Тур де Франс-2020 мы добьёмся большого успеха».

 

  Хью Карти: «Очень рад, что впервые поедут Тур, величайшую велогонку мира, одно из крупнейших спортивных событий. Это очень и очень значимо. Я нервничаю и в такой же степени рад перед первым стартом. Буду стараться и в то же время наслаждаться гонкой. Надеюсь, у меня что-то получится, я смогу помочь нам выступить максимально хорошо».

 

  Йенс Кёкелейр: «Я в пятый раз поеду Тур де Франс, так что немного знаю, что ждёт впереди. Но в этом сезоне в отличие от прошлых лет  всё по-другому.  Тур – самая важная гонка года, знакомая с самого детства, особенно для меня, потому что мы с семьёй на каникулах всегда приезжали в Альпы, чтобы посмотреть этап или несколько этапов. Я мечтал, что однажды смогу проехать гонку. Мечта уже сбылась, а теперь я поеду Тур в пятый раз, это нечто особенное.

 

С нетерпением жду выступления с этой командой. Хотя я здесь новичок, очень рад, что приму участие в самой значимой гонке года. До этого Критериума Дофине я не выступал с колумбийскими гонщиками команды. Но думаю, на Критериуме всё прошло хорошо, особенно если взглянуть на результаты. Думаю, у нас во время гонки сложились хорошие отношения, надеюсь, похожим образом мы выступим и на Тур де Франс».

 

  Альберто Беттиоль: «Конечно, Тур де Франс – самая важная велогонка всего календаря. Это будет моей третий Тур де Франс, и каждый раз меня захлёстывают эмоции. Цель каждого велогонщика быть отобранным на Тур.

 

  Это уникальная гонка, одна из крупнейших в мире. Для меня она означает, что я достиг цели сезона. С огромной мотивацией помогу команде добиться максимума. Возможность демонстрировать майку команды всему миру, провести месяц с моей второй семьёй – огромная привилегия. Я очень счастлив, что меня отобрали в состав. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь команде, надеюсь, мы отпразднуем успех».

 

  Нельсон Паулесс: «Прямо сейчас чувствую восторг и решимость выступать. Думаю, для каждого велогонщика Тур де Франс – их мечта, для большинства из них Тур – причина прихода в велоспорт с надеждой однажды принять участие в этой гонке.

 

  Очень благодарен команде за невероятную возможность, наконец, реализовать детскую мечту принять участие в Тур де Франс. И особенные ощущения вызывает то, что я поеду гонку в американской команде. Думаю, мы привезли сюда сильный и очень мотивированный состав.

 

  Дани, только что выигравший Критериум Дофине-2020, невероятно воодушевляет меня и всю команду. Думаю, каждый готов бороться в гонке 21 день. Я точно готов сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде. Ощущения, что исполняется моя мечта, сюрреалистические. Не могу дождаться, хочу узнать, что принесёт 21 день гонки».

 

 

Состав команды EF Pro Cycling на Тур де Франс-2020:

 

Rigoberto Uran, (Колумбия)

Alberto Bettiol, (Италия)

Hugh Carthy, (Великобритания)

Sergio Higuita, (Колумбия)

Jens Keukeleire, (Бельгия)

Daniel Martinez, (Колумбия)

Neilson Powless, (США)

Tejay Van Garderen, (США)

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran EF Education First Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Для товарищей прогнозистов здесь задачка будет попроще. Достаточно просто пойти от обратного и в конце останется одна фамилия.

  • alexmax42
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (5)
    alexmax42-Фото

    Главным претендентом является, конечно, Петер Саган (Bora-hansgrohe), но и остальные велогонщики отдадут зеленую майку без борьбы.

    Интересная фраза, прям все и отдадут? )) ("НЕ" - пропущено). 

  • patar
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (5)
    patar-Фото

    Кроме двоих названых, думаю, еще Юэн реальный претендент, на финише очень быстрый. Остальные - статисты. У Вивиани развоза нет (хотя у Боры амбиции на генерал, возможно, что и у Сагана нормального поезда не будет). Кристоф - очень маловероятно. Беннету в этом году что-то не спринтуется, он то падает, то теряет позицию.

    Но поставил бы на Сагана. Он хоть и не на подиуме, но в розыгрыше спринтов стабильно участвует.

    Мне какжется, здесь борьба даже интереснее будет, чем у генералов.

  • ЧОРНЫЙ
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (5)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Саган поборется ещё, конечно без звериного запала как у молодых, типа MVDP
  • Cyrill
    Предварительные составы команд ... (67)
    Cyrill-Фото

    Пожалуй первый на моей памяти ТДФ, в котором Movistar даже теоретически не претендуют на подиум ГК.

  • sixpack
    Команда Bora-hansgrohe ставит ... (7)
    sixpack-Фото
    в ПЦР ложноположительная реакция крайне маловероятна ввиду самой химии процесса, в отличие от ложноотрицательной. практически ложноположительная случается только при загрязнении образца материалом другого человека.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020: Зеленая май ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Ван Арт . Он на пике. И в горах терпит поболее Сагана.
  • wintermute
    Команда Bora-hansgrohe ставит ... (7)
    wintermute-Фото
    «Зато очень усердно навязывают странные прививки от этого якобы очень опасного вируса» — кто ж это Вам, бедному, прививки навязывает? В отсутствие хоть одной рабочей вакцины и данных о формировании сколько-либо стойкого иммунитета?
  • wintermute
    Команда Bora-hansgrohe ставит ... (7)
    wintermute-Фото
    Про ПЦР не очень уверен, но вот с иммуноглобулинами точно были совершенно необъяснимые ложноположительные срабатывания.

    Что, конечно, совершенно не отменяет Вашего постулата о том, что не стоит путать анализы разных людей.
  • sixpack
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (11)
    sixpack-Фото
    25 км всего, не очень уж холмисто

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