Ригоберто Уран и Серхио Игита – лидеры команды EF Pro Cycling на Тур де Франс-2020

Уран и Игита возглавят велокоманду EF Pro Cycling на Тур де Франс-2020

Петер Схеп (Peter Schep), отвечающий в велокоманде EF Pro Cycling за выступление велогонщиков, в интервью De Grote Plaat рассказал, что колумбийцы Ригоберто Уран и Серхио Игита будут лидерами команды на Тур де Франс-2020, а британский гонщик Хью Карти возглавит команду на Джиро д’Италия.

Петер Схеп: «Я считаю, что Уран остаётся лучшим гонщиком на Гранд-туры в нашей команде. Он выдающийся профессионал. Мы надеемся, что Серхио Игита будет работать, чтобы развить в себе такое же качество. Победой на этапе Вуэльты Испании он показал, что оно у него уже есть.

Прошлый сезон придал уверенности Хью Карти. На королевском этапе Тура Швейцарии в прошлом году он одержал одну из самых красивых своих побед. Если он поедет с колумбийцами на Тур, то его роль будет совсем другой, чем на Джиро д’Италия».

Также Петер Схеп рассказал, как проходит восстановление Майкла Вудса, упавшего на Париж-Ницца-2020: «Вудс уже снова тренируется на хорошем уровне. Он начинал в лёгкой атлетике, я думаю, что он не боится трудного процесса реабилитации».

22-летний Серхио Игита, действующий чемпион Колумбии в групповой гонке, уже тренируется и готовится к Тур де Франс. Он не планирует участвовать в двух Гранд-турах, когда сезон возобновится, а собирается принять участие в классиках, о чём рассказал в интервью Damarrajaweb.

Серхио Игита: «Мы снова тренируемся, концентрируемся на Тур де Франс. Сейчас это главное. Могу сказать, что в свои 22 – 23 года мне рано ехать две длинных гонки. Тем более, когда будут идти классики, которые я люблю и в которых тоже могу выступить хорошо.

Всегда говорил, что в своей карьере хочу сосредоточиться на трёхнедельных гонках, но также не забывать о классиках. Не буду отказываться от возможностей, фокусируясь только на одном типе гонок. Я очень молод, мне надо пробовать, что мне подходит. Но моя страсть – быть разносторонним гонщиком, стараться и в классиках, и в многодневных гонках».