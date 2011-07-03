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Ригоберто Уран и Серхио Игита – лидеры команды EF Pro Cycling на Тур де Франс-2020

Уран и Игита возглавят велокоманду EF Pro Cycling на Тур де Франс-2020

 

 

  Петер Схеп (Peter Schep), отвечающий в велокоманде EF Pro Cycling за выступление велогонщиков, в интервью De Grote Plaat рассказал, что колумбийцы Ригоберто Уран и Серхио Игита будут лидерами команды на Тур де Франс-2020, а британский гонщик Хью Карти возглавит команду на Джиро д’Италия.

Ригоберто Уран и Серхио Игита – лидеры команды EF Pro Cycling на Тур де Франс-2020

 

Ригоберто Уран и Серхио Игита – лидеры команды EF Pro Cycling на Тур де Франс-2020

 

  Петер Схеп: «Я считаю, что Уран остаётся лучшим гонщиком на Гранд-туры в нашей команде. Он выдающийся профессионал. Мы надеемся, что Серхио Игита будет работать, чтобы развить в себе такое же качество. Победой на этапе Вуэльты Испании он показал, что оно у него уже есть.  

   

  Прошлый сезон придал уверенности Хью Карти. На королевском этапе Тура Швейцарии в прошлом году он одержал одну из самых красивых своих побед. Если он поедет с колумбийцами на Тур, то его роль будет совсем другой, чем на Джиро д’Италия».

 

  Также Петер Схеп рассказал, как проходит восстановление Майкла Вудса, упавшего на Париж-Ницца-2020: «Вудс уже снова тренируется на хорошем уровне. Он начинал в лёгкой атлетике, я думаю, что он не боится трудного процесса реабилитации».

 

  22-летний Серхио Игита, действующий чемпион Колумбии в групповой гонке, уже тренируется и готовится к Тур де Франс. Он не планирует участвовать в двух Гранд-турах, когда сезон возобновится, а собирается принять участие в классиках, о чём рассказал в интервью Damarrajaweb.

 

  Серхио Игита: «Мы снова тренируемся, концентрируемся на Тур де Франс. Сейчас это главное. Могу сказать, что в свои 22 – 23 года мне рано ехать две длинных гонки. Тем более, когда будут идти классики, которые я люблю и  в которых тоже могу выступить хорошо.

 

  Всегда говорил, что в своей карьере хочу сосредоточиться на трёхнедельных гонках, но также не забывать о классиках. Не буду отказываться от возможностей, фокусируясь только на одном типе гонок. Я очень молод, мне надо пробовать, что мне подходит. Но моя страсть – быть разносторонним гонщиком, стараться и в классиках, и в многодневных гонках».

 

 

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran EF Education First Серхио Игита Sergio Higuita EF Pro Cycling Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 01:39 | Регистрация: 3.07.2011

    Кстати, Игита еще один гонщик, которому нынешний маршрут вполне идет.

    Так понимаю все едут на Тур, давно такой бесхозной Джиро не видел.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Sezar-Фото
    Рано конечно. Но очень хочется порассуждать:).
  • Sezar
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Sezar-Фото

    Цитата: Адриен
    Извините, но вы вырываете фразу из контекста. "Никто не может дать тебе свободу. Никто не даст тебе равенство, справедливость или что-либо другое. Если ты мужчина, возьми их сам." - это выражение принадлежит афроамериканскому РАСИСТУ по имени Malcolm X.Он открыто проповедовал превосходство черных, боролся за расовую сегрегацию. Ну может для подобных типов это изречение и подходит... А для спортсменов - не всегда. Если Фрум начнет действовать "шашкой наголо", выстраивая СОБСТВЕННУЮ стратегию гонки - это уже будет анархия, а не целенаправленная, разработанная и продуманная тактика команды Ineos . А только она может принести конечную победу.

    Дело не в крысятничестве. Не важно кто это сказал, важна суть. Нужно отстаивать свои интересы, брать свое, не позволять себя нагибать. В данном случае интересы команды в том, чтобы выиграть Тур. Руководство может обеспечить взаимодействие и если шансы будут у обоих, то разработать такую стратегию, чтобы они друг другу не мешали. А по возможности и помогали. Как например Берналь с Томасом на Изеране. Это не просто. Но возможно.

  • Sezar
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (1)
    Sezar-Фото

    Кстати, Игита еще один гонщик, которому нынешний маршрут вполне идет.

    Так понимаю все едут на Тур, давно такой бесхозной Джиро не видел.

  • Адриен
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Адриен-Фото
    Извините, но вы вырываете фразу из контекста. "Никто не может дать тебе свободу. Никто не даст тебе равенство, справедливость или что-либо другое. Если ты мужчина, возьми их сам." - это выражение принадлежит афроамериканскому РАСИСТУ по имени Malcolm X.Он открыто проповедовал превосходство черных, боролся за расовую сегрегацию. Ну может для подобных типов это изречение и подходит... А для спортсменов - не всегда. Если Фрум начнет действовать "шашкой наголо", выстраивая СОБСТВЕННУЮ стратегию гонки - это уже будет анархия, а не целенаправленная, разработанная и продуманная тактика команды Ineos . А только она может принести конечную победу.
  • Гонщик
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Sezar
    Первая четверка Тура 2018 входят в фавориты по определению. Но вот я сомневаюсь в форме Тома в этом году.
    Рассуждать о какой то форме кого либо , вообще смысла не имеет на данный момент , потому что не было гонок , надеюсь на дуэль Фрум-Роглич-Дюмолан .

  • SportSpirit
    Оливер Насен продлил контракт ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Импонирует мне Насен своей сфокусированностью в эти непростые времена. Глядишь - и раскроется после 30-ти. 

  • Sezar
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Sezar-Фото
    Цитируя не помню кого: "если ты мужчина - возьми это сам".
  • kwwk
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    kwwk-Фото

    Злой Вы, по живому прям)))

  • Earl57
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Earl57-Фото

    Цитата: Серафим
     Да уж, а уже шла (бы) решающая неделя на Джиро. А послезавтра Стельвио. А обсуждаем неизвестность. А кто и куда едет - сами решаем.

    Вообще то Джамбо официально подтвердили свой состав на Тур: Роглич, Дюмулан, Крейсвейк, Тони Мартин, Ван Арт, Сеп Кусс, Гейсинк и Де Плюс.

    На Джиро участие подтвердили Карапас, Ремко Эвенпул и Нибали. В помощь Нибали поедет Чикконе. Сам Нибали назвал гонки, которые собирается ехать: Страде Бьянке, Ломбардия, МСР, Тиррено, ЧМ и Джиро.

    На Тур Трек посылает Ричи Порта и Бауке Моллему. Моллема потом поедет капитаном на Вуэльту. Это было официально объявлено.

    От Инеос на Тур объявлены Фрум, Берналь и Томас. Ехать Джиро в этом году все трое отказались.

  • Серафим
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (26)
    Серафим-Фото

     Да уж, а уже шла (бы) решающая неделя на Джиро. А послезавтра Стельвио. А обсуждаем неизвестность. А кто и куда едет - сами решаем.

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