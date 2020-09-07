Доменико Поццовиво сошёл с Тур де Франс-2020 после 9-го этапа

Доменико Поццовиво вынужден покинуть Тур де Франс-2020 из-за травмы локтя

Доменико Поццовиво вынужден сойти с Тур де Франс-2020. Велокоманда NTT Pro Cycling объявила после финиша 9-го этапа, что причиной схода стала травма локтя, которую 37-летний итальянский велогонщик получил после падения на 1-м этапе.

В первый день гонки Поццовиво столкнулся с болельщиком, который вытянул руку, чтобы сделать фотографию, что вызвало падение 20 гонщиков.

Доменико Поццовиво терпел боль всю первую неделю гонки, на 9-м этапе он финишировал через 12 минут после победителя, Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

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Бьярне Риис, глава команды NTT Pro Cycling: «Очень разочарованы, что Доменико вынужден сойти с гонки. Мы были настроены очень оптимистично, думали, что он сможет бороться в генеральной классификации. Но эту возможность разрушило падение на первом этапе.

Я видел, с каким мужеством он каждый день сражался с болью. Теперь мы пришли к заключению, что для него лучше прекратить гонку. Мы хотим, чтобы он вернулся домой, сосредоточился на восстановлении и начал готовиться к Джиро д’Италия-2020.

Очень вдохновляло, как он готовился к старту Тур де Франс, восстановившись после серьёзного падения прошлого года. Очень жаль, что его гонка вот так закончилась».

Доменико Поццовиво: «Я не хотел бросать Тур, не проверив, смогу ли я восстановиться во время гонки. Но каждый день было невероятно больно.

Риск нового падения, который может причинить ещё больший вред, слишком велик. Теперь хочу восстановиться как можно быстрее, чтобы готовиться к следующей цели, которой, как я надеюсь, будет Джиро д’Италия-2020.

Я старался отдавать в гонке абсолютно всё, на что способен, меня невероятно поддерживала команда. Хочу всех поблагодарить. Желаю им всего самого наилучшего в оставшейся части гонки».