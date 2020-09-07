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Доменико Поццовиво сошёл с Тур де Франс-2020 после 9-го этапа

Доменико Поццовиво вынужден покинуть Тур де Франс-2020 из-за травмы локтя

 

 

  Доменико Поццовиво вынужден сойти с Тур де Франс-2020. Велокоманда NTT Pro Cycling объявила после финиша 9-го этапа, что причиной схода стала травма локтя, которую 37-летний итальянский велогонщик получил после падения на 1-м этапе.

 

В первый день гонки Поццовиво столкнулся с болельщиком, который вытянул руку, чтобы сделать фотографию, что вызвало падение 20 гонщиков.

 

  Доменико Поццовиво терпел боль всю первую неделю гонки, на 9-м этапе он финишировал через 12 минут после победителя, Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

 

 Photo © NTT Pro Cycling

 

  Бьярне Риис, глава команды NTT Pro Cycling: «Очень разочарованы, что Доменико вынужден сойти с гонки. Мы были настроены очень оптимистично, думали, что он сможет бороться в генеральной классификации. Но эту возможность разрушило падение на первом этапе.

 

  Я видел, с каким мужеством он каждый день сражался с болью. Теперь мы пришли к заключению, что для него лучше прекратить гонку. Мы хотим, чтобы он вернулся домой, сосредоточился на восстановлении и начал готовиться к Джиро д’Италия-2020.

 

  Очень вдохновляло, как он готовился к старту Тур де Франс, восстановившись после серьёзного падения прошлого года. Очень жаль, что его гонка вот так закончилась».

 

  Доменико Поццовиво: «Я не хотел бросать Тур, не проверив, смогу ли я восстановиться во время гонки. Но каждый день было невероятно больно. 

 

  Риск нового падения, который может причинить ещё больший вред, слишком велик. Теперь хочу восстановиться как можно быстрее, чтобы готовиться к следующей цели, которой, как я надеюсь, будет Джиро д’Италия-2020.

 

  Я старался отдавать в гонке абсолютно всё, на что способен, меня невероятно поддерживала команда. Хочу всех поблагодарить. Желаю им всего самого наилучшего в оставшейся части гонки».

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Теги к статье: Доменико Поццовиво Domenico Pozzovivo NTT Pro Cycling Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Александра
    Фабио Ару сошёл с Тур де Франс ... (27)
    Александра-Фото
    Да, согласна. Оглядываюсь назад и снова сожалею, что тогда между Ландой и Ару выбрали второго.Оба от этого только проиграли.
    Мне победа Ару на Вуэльте всегда казалась по большей части случайной. Но что теперь после драки кулаками махать...
    Надеюсь, что Ланда еще покажет что-то яркое, хоть кто-то из них двоих. Хочется верить, что у него не все в прошлом.
  • patar
    Фабио Ару сошёл с Тур де Франс ... (27)
    patar-Фото

    В новости есть слова менеджера, но где слова другой стороны? Неужели он так не в форме, что на равнине в пелотоне не усидел? Хотелось бы услышать комментарий гонца, прежде чем принимать какую-то сторону.

     

    Кстати, в 2005 на туре Константино Забалла съездил в отрыв и не вышел на старт следующего этапа, пояснив, что очень потратился и больше не сможет ничего показать)))

  • Адриен
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    Адриен-Фото

    А почему в других командах "возятся" с Ландой, Барде, Пино, Ару, Закариным, Портом, Ураном ? Чем они - ПО РЕЗУЛЬТАТАМ - лучше Лопеса ? Или вы судите только лишь по итогам одного единственного этапа ?.. Лопес еще сравнительно молод, и вполне может случится, что когда-нибудь наконец-то сумеет раскрыть свой потенциал. Не на этом Туре - так на другом. А почему нет? Да и сейчас еще две недели впереди - посмотрим.Конечно, речь не о чемпионстве, но место в пятерке ...

  • SportSpirit
    Примож Роглич, Тадей Погачар, ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Ох неоднозначное решение то, что Хирши спецом ждал таких парней с финишным рывком, как Роглич и Погачар. По-большому счету генеральщики были сосредоточены друг на друге, этап им был не столько принципиален, чтобы укатываться в погоне за ним. 

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    SportSpirit-Фото

    А Порт-то преодолел 9-й этап, причем весьма вдохновенно. Видимо, статус дважды отца придал ему устойчивости) 

  • Astanaforever
    Фабио Ару сошёл с Тур де Франс ... (27)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: atacama
    Потратили шейхи НЕМНОГО денег. Это енго бог наказал за то что так ушел из Астаны подленько
    Да уж все те же и в том же репертуаре. Ну не раб он, не раб...
    Не надо утрировать насчет раба. Никто его в рабство не сдавал. Уходить надо было достойно. Как уходил Нибали, Контадор и другие. Никто его силком не заставлял оставаться. Просто надо было сказать : Я ухожу. А кормить, молчать и обнадеживать команду это было подло. Втайне подписал контракт с арабами и просто как трус молчал. Из за него Астана, надеясь на него не подписала контракты с другими гонцами. Даже был слух, что были договоренности с Кинтаной . Подло он поступил. Вот и прилетела ответка. Погнался за длинным долларом, а себя похоронил как гонщика. Остался нерукопожатным в пелотоне. Так ему и надо. Тлен он. Я думаю навсегда.
  • Venemees
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    Venemees-Фото

    Роглич очень вовремя взял жёлтую майку.Завтра день отдыха...но и день тестов на вирус..Варианты могут быть разные.Очень бы не хотелось прекращения Тура,но COVID как дамоклов меч.А так,на всякий случай,спокойнее.Команда и так пашет впереди,для неё особо ничего не изменится.

  • litxaa
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    litxaa-Фото

    Здравствуйте! Абсолютно с Вами согласен. Еще мне хотелось бы Кинтану видеть на подиуме, хотя бы третьим (что тоже очень маловероятно, но мне хочется)

  • Александра
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    Александра-Фото

    А Уран как ровненько едет! Однажды он тихой сапой пробрался на второе место Тура, вдруг опять получится? Скорее всего, не получится, конечно, просто хочется хоть кого-то из старой гвардии увидеть на коне.

    Тур интересный, острый, только как-то мне не особо болеется за всю эту талантливую и яркую молодежь...

  • Zhanzhak
    Фабио Ару сошёл с Тур де Франс ... (27)
    Zhanzhak-Фото

    Немножко утрирую, это мягко сказано, Вы сильно преувеличили и несколько иносказали мои слова. Я написала «психологически слабый» это был отсыл к тому, если Вы помните «тот» диспут где я писала про его сгрызаемые ногти (он их грызёт, если что!), а это и есть Психологическая или эмоциональная неустойчивость. Значит в кризисные минуты, ему тяжело даётся самообладание, что сегодня мы и увидели.
    Насчёт, «скромно умолчали о его победах», мы все прекрасно помним о его достижениях, но сегодня в этом посте о том, что он сошёл с гонки по непонятным всем нам причинам, интересно, в каком месте надо было упомянуть о его достижениях? Мы же обсуждаем его «сегодняшний» поступок, который кстати абсолютно его не красит, как гонщика с выдающимся прошлым. И если он таковым и является, он должен был ехать и доказывать, что он, это он - Фабио Ару, победитель Вуэльты, чемпион Италии в своё время.
    Так что простите, но Ваш упрёк в мою сторону, считаю несколько предвзятым.

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