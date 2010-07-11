Фабио Ару сошёл с Тур де Франс-2020 на 9-м этапе

Фабио Ару покинул Тур де Франс в начале 9-го этапа

Фабио Ару сошёл с Тур де Франс-2020 во время 9-го этапа, завершающего первую неделю гонки. 30-летний итальянский гонщик велокоманды UAE Team Emirates потерял время уже на 2-м этапе, где финишировал через 2 минуты после группы генеральщиков. На 3-м этапе На 9-м этапе, когда группа натянулась из-за многочисленных атак и темп вырос, Фабио Ару выпал и поехал своим темпом, а затем за 121 км до финиша сошёл с гонки.

La Flamme Rouge и Tuttobici цитируют Джузеппе Саронни (ранее менеджера, а теперь консультанта команды UAE Team Emirates), который высказал своё мнение о сходе Ару в интервью RAI 2:

«Ару не в той форме, которую мы ожидали. Но он, по крайней мере, он мог помочь своему товарищу по команде Тадею Погачару. Ару нас очень разочаровал уже в который раз. Хотя уже несколько недель было видно, что он не в форме.

У него есть проблемы, в том числе и психологические. Он сдаётся перед первыми трудностями, не сопротивляется. У него нет характера. Мы должны посмотреть, кто несёт ответственность за то, что его взяли в состав на Тур де Франс-2020. И Погачару нанесёт удар, хотя Ару любой ценой хотел проехать Тур де Франс».