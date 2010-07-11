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Фабио Ару сошёл с Тур де Франс-2020 на 9-м этапе

Фабио Ару покинул Тур де Франс в начале 9-го этапа

 

 

  Фабио Ару сошёл с  Тур де Франс-2020 во время 9-го этапа, завершающего первую неделю гонки. 30-летний итальянский гонщик велокоманды UAE Team Emirates потерял время уже на 2-м этапе, где финишировал через 2 минуты после группы генеральщиков. На 3-м этапе На 9-м этапе, когда группа натянулась из-за многочисленных атак и темп вырос, Фабио Ару выпал и поехал своим темпом, а затем за 121 км до финиша сошёл с гонки.

 

Фабио Ару сошёл с Тур де Франс-2020 на 9-м этапе

 

Фабио Ару сошёл с Тур де Франс-2020 на 9-м этапе

 

 

  La Flamme Rouge и Tuttobici цитируют Джузеппе Саронни (ранее менеджера, а теперь консультанта команды UAE Team Emirates), который высказал своё мнение о сходе Ару в интервью RAI 2:

 

  «Ару не в той форме, которую мы ожидали. Но он, по крайней мере, он мог помочь своему товарищу по команде Тадею Погачару. Ару нас очень разочаровал уже в который раз. Хотя уже несколько недель было видно, что он не в форме.

 

  У него есть проблемы, в том числе и психологические. Он сдаётся перед первыми трудностями, не сопротивляется. У него нет характера. Мы должны посмотреть, кто несёт ответственность за то, что его взяли в состав на Тур де Франс-2020. И Погачару нанесёт удар, хотя Ару любой ценой хотел проехать Тур де Франс».

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Теги к статье: Фабио Ару Fabio Aru UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 16:38 | Регистрация: 26.05.2017

    Жесткие слова

  2. poshtet

    Сегодня, 17:24 | Регистрация: 29.09.2014

    Ару закончился как гонщик

  3. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 17:36 | Регистрация: 14.12.2015

    Я тоже здесь не раз писала, что психологически очень слабый человек. Жаль его конечно, боюсь что при такой жесткой характеристике, ему ни кто контракт не предложит. Разговор с ним сегодня на летучке будет скорее всего не ласковый.  Боюсь, что все, кончился он как гонщик. 

  4. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 17:41 | Регистрация: 4.07.2017

    Как и предлагалось, Ару не хочет быть грегори для Погачара. Ну чтож, пусть попробует найти себе команду, в которой он будет генеральщиком, вряд ли найдёт. 

  5. Rokka

    Сегодня, 17:42 | Регистрация: 23.01.2016

    Зря он ушёл от Мартинелли. Фабио так и остался юнцом, но вот в Эмиратах с ним не церемонятся как в Астане. Оно и понятно, с таким то бременем в виде зарплаты, ожиданий и хорошего прошлого

  6. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 17:42 | Регистрация: 22.05.2013

    Я тоже думал что он не будет работать на Погачара. 

  7. Имя: Айдын

    almaty1991

    Сегодня, 17:46 | Регистрация: 23.07.2016

    Уже вторая команда в нем разочаровывается. Зря в своё менеджмент Астаны сделала упор на него, а не на Ланду. Видимо, тяжело было Вино отказывать Дону Мартинелли. Из-за этого все потеряли кучу времени и ресурсов. Итальянское лобби в Астане себя быстро исчерпала, после ухода Нибали.А ведь казалось, что вот, уйдет Нибс и вместо него уже готов генеральшик. А вот испанская торсида до сих пор в строю. Но тем не менее, чисто по-человечески, жалко Фабио. Пусть у него все наладится.

  8. Имя: Ilmars

    salomon

    Сегодня, 17:54 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: velodoctor
    Я тоже думал что он не будет работать на Погачара. 
    Ну так, обидно уступать юнцу Погачару! Я же великий Ару! Как я буду работать на какого то желторотика!

  9. Имя: Алексей

    ded_le

    Сегодня, 17:55 | Регистрация: 11.07.2010

    Если Ару таким образом отказался помогать Погачару, то это большой минус ему. Если не тянешь сам - помогаешь тем, кто тянет лучше. Это работа, за которую платят деньги.

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Комментарии

  • ded_le
    Фабио Ару сошёл с Тур де Франс ... (9)
    ded_le-Фото

    Если Ару таким образом отказался помогать Погачару, то это большой минус ему. Если не тянешь сам - помогаешь тем, кто тянет лучше. Это работа, за которую платят деньги.

  • salomon
    Фабио Ару сошёл с Тур де Франс ... (9)
    salomon-Фото
    Цитата: velodoctor
    Я тоже думал что он не будет работать на Погачара. 
    Ну так, обидно уступать юнцу Погачару! Я же великий Ару! Как я буду работать на какого то желторотика!
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (12)
    Zhanzhak-Фото
    Да не, не надо форс мажоров. Если Роглич сильнейший, то так тому и быть. Порадуемся за него!
    А пока смотрим, затаив дыхание!
  • Skvoretc
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (12)
    Skvoretc-Фото
    Словенцы молодцы! Лишь бы на все три недели сил хватило...
  • Гонщик
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Sezar
    Похоже большая тройка определилась. Берналь, наконец, очухался, прямо на чужой территории, молодца..
    Не понять пока , настоящего горного финиша ещё не было , но Бернальку зря не высадили конечно , хотя ещё успеется .

  • almaty1991
    Фабио Ару сошёл с Тур де Франс ... (9)
    almaty1991-Фото

    Уже вторая команда в нем разочаровывается. Зря в своё менеджмент Астаны сделала упор на него, а не на Ланду. Видимо, тяжело было Вино отказывать Дону Мартинелли. Из-за этого все потеряли кучу времени и ресурсов. Итальянское лобби в Астане себя быстро исчерпала, после ухода Нибали.А ведь казалось, что вот, уйдет Нибс и вместо него уже готов генеральшик. А вот испанская торсида до сих пор в строю. Но тем не менее, чисто по-человечески, жалко Фабио. Пусть у него все наладится.

  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (12)
    salomon-Фото
    Цитата: Konstantin41
    Пока что серьезно атакует только Погачар, который в силу своей молодости, не ждёт 3-й недели как остальные. Боюсь, если бы не Погачар, все бы так и заезжали большой кучей
    У словенцев все спланировано заранее. Погачар атакует, Роглич за ним на хвосте !
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (12)
    Konstantin41-Фото
    Пока что серьезно атакует только Погачар, который в силу своей молодости, не ждёт 3-й недели как остальные. Боюсь, если бы не Погачар, все бы так и заезжали большой кучей
  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (12)
    patar-Фото

    Видели, как Порт цеплялся за группу лидеров на горе? Вдвойне обидно, что на спринтерском этапе поймал отставание. 

     

    Хирши, походу, не долго в Санвебе ездить. Молодец, что хоть на подиум заехал.

     

    Ждем форс-мажоров, а иначе, видится, Роглича не побить...

  • Sezar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (12)
    Sezar-Фото

    Похоже большая тройка определилась. Берналь, наконец, очухался, прямо на чужой территории, молодца..

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