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Джордж Беннетт об участии в Тур де Франс-2020 и потенциале команды Jumbo-Visma

Джордж Беннетт: «Уверен, мы поборемся на Тур де Франс»

 

 

  Джордж Беннетт (George Bennett) планировал принять участие в Джиро д’Италия, но из-за пандемии и нового календаря гонок 30-летний новозеландский велогонщик команды Jumbo-Visma стартует на Тур де Франс-2020. Свои амбиции по борьбе за общий зачёт на итальянском Гранд-туре Беннетт отложил на год, а в этом году будет помогать трём лидерам команды – Приможу Рогличу, Тому Дюмулину и Стевену Крёйсвейку бороться за жёлтую майку Тур де Франс. Об этом Джордж Беннетт рассказал в интервью Cyclingnews.

 

 

  Джордж Беннетт: «Много чего было принято во внимание, плюсы и минусы были у каждого варианта. С одной стороны, очень воодушевляет стать частью команды, которая будет бороться за жёлтую майку. С другой, конечно всем мы велогонщики, и я тоже хочу побороться за генеральную классификацию. Поэтому эмоции смешанные. Сложно сказать, какой из вариантов лучше. Они просто разные.

 

  Уверен, что мы поборемся на Туре, это большой проект для команды. Мы так давно к этому стремились. Захватывающе стать частью этого. Мне просто надо оставить все личные амбиции дома.

 

  Конечно, это трудно. Генеральщик не может просто так всё сбросить со счетов и сказать: «Ладно, поехали». Надо думать, готов ли ты в итоге. Это я и сказал команде. Поеду туда, где я нужен команде, и буду прикладывать все силы.

 

  У нас потрясающий состав на Тур де Франс. Каждый из восьми гонщиков имеет право называться звездой в своей сфере. Тони (Мартин) – один из лучших, если не лучший доместик на равнине. Ваут (Ван Арт) мог бы выиграть зелёную майку, если бы был в другой команде. Роберт Гесинк дважды входил в топ-5 на Туре, а Сеп (Кусс) отличный горняк и выиграл этап Вуэльты Испании.

 

  Я в горах держался с сильнейшими. И ещё у нас есть Стевен, Роглич и Том. Теоретически это великолепный состав. Мы не должны разделять программу гонок и делить лидерство. У нас просто одна цель – борьба за генеральную классификацию.

 

  Посмотрим, лидер какой команды будет сильнейшим. Никогда не видел настолько сильного парня как Роглич. Но уверен, что ребята из команды Ineos то же самое скажут о Бернале.

 

  Этот сезон не назовёшь нормальным, но я знаю, что на следующий год в любом случае стартую на Джиро д’Италия. И, наверное, мне бы не хотелось пропускать Тур два года подряд, пусть даже в этом году я еду как помощник. В следующем году я точно не поеду Тур де Франс, потому что мои большие цели – Джиро д’Италия и Олимпиада».

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Теги к статье: Джордж Беннетт George Bennett Jumbo-Visma

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:38 | Регистрация: 17.05.2015

    Прогнозы, предположения, утверждения, планы ... А руководитель европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге (Hans Kluge) заявил, что в Европе число заболевших стало расти - из-за снятия или ослабления ограничений... Так что надеяться на лучшее безусловно  надо, но и быть стопроцентно уверенным в проведении и Тура, и Джиро, и Вуэльты, и классик, пожалуй не стоит... Если конечно руководство не проявит ЛИЦЕМЕРИЕ в чистом виде и не разрешит гонки в тех же условиях, какие были весной и есть сейчас...

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 07:47 | Регистрация: 3.07.2011

    Это точно. Тут 2 подхода. Либо принять что за минусом группы риска вирус не слабее гриппа и тогда можно проводить велогонки относясь к короне как к гриппу, тем более вирус становится все слабее. Либо повторять мантры везде облажхххххся ВОЗ о страшном коронавирусе. Продолжать играть в эти игры. Тогда все грантуры будут испорчены. Учитывая повсеместный уровень глупости скорее будет принят 2 вариант.

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Комментарии

  • AAA
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (12)
    AAA-Фото
    Вы просто забываете о контрактах и обязательствах. Начни Томас выпендриваться, не ясно на что жил бы сегодня...
  • AAA
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (12)
    AAA-Фото
    А еще через 5 лет ни кто и не вспомнит про условия, а на стене победителя будет висеть желтая майка и и все сопутствующее от премиальных.
  • rude_rider
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (12)
    rude_rider-Фото

    ну дык. юспостал жив в реанкарнации

     

  • Sezar
    Джордж Беннетт об участии в Ту ... (2)
    Sezar-Фото
    Это точно. Тут 2 подхода. Либо принять что за минусом группы риска вирус не слабее гриппа и тогда можно проводить велогонки относясь к короне как к гриппу, тем более вирус становится все слабее. Либо повторять мантры везде облажхххххся ВОЗ о страшном коронавирусе. Продолжать играть в эти игры. Тогда все грантуры будут испорчены. Учитывая повсеместный уровень глупости скорее будет принят 2 вариант.
  • Адриен
    Джордж Беннетт об участии в Ту ... (2)
    Адриен-Фото

    Прогнозы, предположения, утверждения, планы ... А руководитель европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге (Hans Kluge) заявил, что в Европе число заболевших стало расти - из-за снятия или ослабления ограничений... Так что надеяться на лучшее безусловно  надо, но и быть стопроцентно уверенным в проведении и Тура, и Джиро, и Вуэльты, и классик, пожалуй не стоит... Если конечно руководство не проявит ЛИЦЕМЕРИЕ в чистом виде и не разрешит гонки в тех же условиях, какие были весной и есть сейчас...

  • Walther
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (12)
    Walther-Фото
    "хоть 8мью капитанами Инеос пусть едут"
    А чо, они могут :)
  • rude_rider
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (12)
    rude_rider-Фото

    надоело чиать все эти интриги вбросы и джентельменство

     

    давайте уже поедем и там решим

     

    хоть 8мью капитанами Инеос пусть едут

     

    главное то что на туре им дадут бой многие

  • SportSpirit
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (12)
    SportSpirit-Фото

    "Мы честны друг с другом, иногда даже слишком честны." (c) G

     

    Герайнт - главный джентельмен пелотона. Как они играли с Фрумом в димпломатию в 2018 - было красиво! Как тяжело вздыхал Томас, прятал глаза в 2019 после сокращения этапа на Изеране, но говорил правильные слова и делал правильные вещи! 

     

    Все просто: да, каждый хочет выиграть, но когда кто-то оказывается сильней по трассе, то другой прощается со своими амбициями и помогает лидеру. Бинарная логика, которой нужно следовать! И никакой мовистаровской хитрожопости) 

  • motte
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (12)
    motte-Фото

    Цитата: Гонщик
    Хороший пример по поводу Виго и Фрума , интересный Тур намечается .

    Так и канул 5 тдф в лету, не войдя в историю 5м тдф пятого человека по имени Крис, но не все ещё потеряно.

  • Shalam s Urala
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Герант Томас
    Приведу не лучший пример, но впервые это было с Брэдом и Фруми в 2012. Тогда можно было справиться лучше. Как все знают, тогда возник конфликт. Но после мы справились, сделали всё, что нужно.


    никто не забыт и ничто не забыто )) и как-бы не припомнили Фруму его концерты на публику. типа смотрите все какой я командный боец, послушен техничке, тащу капитана! знайте - кто на самом деле должен забирать этот Тур! ну молодец - теперь большинство запомнили это именно так и во всё это верят. при том, что всё это оооч далеко от факта. в паре моментов Бредли действительно уступал, но вовсе не настолько, чтоб уступить весь генерал даже "отвязавшемуся" Фруму, которого на разделках (под сотню км) точно никто за задницу не держал

    конечно, любая трёхголовая команда - тот еще цирк с конями. но на самом деле, Герант прав - всё можно решить по-джентльменски по ходу гонки - как и было в его исполнении год назад

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
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