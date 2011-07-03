Джордж Беннетт об участии в Тур де Франс-2020 и потенциале команды Jumbo-Visma

Джордж Беннетт: «Уверен, мы поборемся на Тур де Франс»

Джордж Беннетт (George Bennett) планировал принять участие в Джиро д’Италия, но из-за пандемии и нового календаря гонок 30-летний новозеландский велогонщик команды Jumbo-Visma стартует на Тур де Франс-2020. Свои амбиции по борьбе за общий зачёт на итальянском Гранд-туре Беннетт отложил на год, а в этом году будет помогать трём лидерам команды – Приможу Рогличу, Тому Дюмулину и Стевену Крёйсвейку бороться за жёлтую майку Тур де Франс. Об этом Джордж Беннетт рассказал в интервью Cyclingnews.

Джордж Беннетт: «Много чего было принято во внимание, плюсы и минусы были у каждого варианта. С одной стороны, очень воодушевляет стать частью команды, которая будет бороться за жёлтую майку. С другой, конечно всем мы велогонщики, и я тоже хочу побороться за генеральную классификацию. Поэтому эмоции смешанные. Сложно сказать, какой из вариантов лучше. Они просто разные.

Уверен, что мы поборемся на Туре, это большой проект для команды. Мы так давно к этому стремились. Захватывающе стать частью этого. Мне просто надо оставить все личные амбиции дома.

Конечно, это трудно. Генеральщик не может просто так всё сбросить со счетов и сказать: «Ладно, поехали». Надо думать, готов ли ты в итоге. Это я и сказал команде. Поеду туда, где я нужен команде, и буду прикладывать все силы.

У нас потрясающий состав на Тур де Франс. Каждый из восьми гонщиков имеет право называться звездой в своей сфере. Тони (Мартин) – один из лучших, если не лучший доместик на равнине. Ваут (Ван Арт) мог бы выиграть зелёную майку, если бы был в другой команде. Роберт Гесинк дважды входил в топ-5 на Туре, а Сеп (Кусс) отличный горняк и выиграл этап Вуэльты Испании.

Я в горах держался с сильнейшими. И ещё у нас есть Стевен, Роглич и Том. Теоретически это великолепный состав. Мы не должны разделять программу гонок и делить лидерство. У нас просто одна цель – борьба за генеральную классификацию.

Посмотрим, лидер какой команды будет сильнейшим. Никогда не видел настолько сильного парня как Роглич. Но уверен, что ребята из команды Ineos то же самое скажут о Бернале.

Этот сезон не назовёшь нормальным, но я знаю, что на следующий год в любом случае стартую на Джиро д’Италия. И, наверное, мне бы не хотелось пропускать Тур два года подряд, пусть даже в этом году я еду как помощник. В следующем году я точно не поеду Тур де Франс, потому что мои большие цели – Джиро д’Италия и Олимпиада».