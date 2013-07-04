Эпидемиологи сомневаются в возможности проведения Тур де Франс в 2020 году

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Эпидемиологи о шансах проведения Тур де Франс в августе – сентябре 2020 года
Новая дата проведения Тур де Франс-2020 определена, но эксперты в области эпидемиологии, опрошенные каналом Sporza TV, с пессимизмом относятся к возможности проведения французского Гранд-тура с 29 августа по 20 сентября.
Эпидемиологи, профессор Университета Мельбурна Бенджамин Коуи (Benjamin Cowie) и профессор Университета Рима Стефан Д’Амелио (Stefan D’Amelio) сходятся во мнении, что проведение Тур де Франс-2020 в конце августа без ограничений, при тысячах болельщиков на обочинах дорог – плохая идея.
Профессор, врач-эпидемиолог Университета Рима Стефан Д’Амелио, сам являющийся страстным велолюбителем, отметил: «Высока вероятность второй волны распространения вируса. Есть гипотеза, что она придётся на сентябрь – октябрь, хотя и будет менее тяжёлой. К сожалению, это совпадает с Тур де Франс и Джиро д’Италия. Мне, как болельщику велоспорта, было тяжело принять отмену классик.
Есть несколько условий, при которых, возможно, Тур де Франс удастся провести. Первое – отсутствие болельщиков. Но здесь не так, как в футболе, потому что зрители выходят на дороги. Все видели, сколько людей приходят на Коль д’Изоар или Турмале приходят миллионы. Но сейчас это совершенно невозможно.
Второе – риск внутри пелотона. Если вы передаёте бачок с водой или что-то ещё, предмет проходит несколько точек возможной передачи вируса между гонщиками. Плюс все журналисты, персонал команды, массажисты.
Велогонщики испытывают сильный физический стресс, что может повлиять на их иммунную систему. Думаю, будет важно изучить работы по эффекту физического стресса на иммунную систему.
Важен карантин гонщиков не только до гонки, но и после. Эта мера может помочь. Однако потом всё равно придётся всех протестировать».
Бенджамин Коуи: «Если честно, трудно представить, какие меры сделают проведение гонки безопасным, особенно учитывая близкие контакты гонщиков и большую по времени протяжённость проведения Тура. Карантин гонщиков может помочь, но не исключит риск полностью. Ношение масок во время гонки в спорте – нечто невозможное. Или же Тур де Франс будет организован так, что гонка станет совершенно неузнаваемой по сравнению с тем, как она проходила раньше. Надо отметить, что при проведении в августе риск для здоровья очень велик. Многие крупные соревнования, которые должны были проходить в это время, отложены на 2021 год. Думаю, это консервативный и безопасный подход, о котором стоит подумать.
Я считаю очень маловероятным, что в ближайшие 6 месяцев у нас (в Австралии) будут проводиться спортивные соревнования. Большая часть нашего населения всё ещё может заразиться. Поэтому почти нет шансов, что австралийцы в ближайшие полгода смогут покинуть страну, не говоря уже о том, чтобы поехать на Тур де Франс».
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VeloVelo
Эпидемиологи сомневаются в воз ... (2)
Конечно, Никто не знает, что Будет. Это очевидно.
Друзья, не верьте каждому встречному, даже если он "авторитет".
Берегите, Защищайте Себя, Семью, Друзей и Близких - это Самое Главное!
Здоровья Всем!
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Адриен
Эпидемиологи сомневаются в воз ... (2)
Что и требовалось доказать. Ведь понятно было, что карантин, самоизоляция - это не панацея, они не уничтожат вирус, а только РАВНОМЕРНО РАСТЯНУТ эпидемию по времени, сняв непомерную нагрузку на объекты здравоохранения. Как говорят некоторые специалисты - пандемия закончится только тогда , когда COVIDом переболеют...все. Так как до внедрения вакцины по самым оптимистическим прогнозам месяцев 10-12 , а карантин просто необходимо будет прекращать к началу лета - надо работать, зарабатывать, ЖИТЬ - так и будет...
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Earl57
Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21)
Уже мильон мильонов раз было сказано, что астма физического напряжения - это совсем не тоже самое что бронхиальная астма. Это реально другой вид астматиков. Но представители "простого народа" разницу между разновидностями астмы в упор видеть не желают.
В России навскидку можно вспомнить биатлониста Алексея Волкова, у которого астма. И это не мешало ему быть успешным спортсменом.
На ингаляции сальбутамола давным давно терапевтического исключения не требуется. Никому, ни русским, ни норвежцам, ни англичанам и американцам. Там есть очень большой лимит, превышающий медицинскую потребность в несколько раз. И запрещены инъекции. Впрочем, антидопинговыми правилами спортсменам запрещены любые инъекции любого препарата, а не только сальбутамола.
Особо одаренные российские болельщики находили астму даже у шахматиста Карлсена. Просто потому что он норвежец. Шахматы, Карл! Человек не бегает, не прыгает, сидит в закрытом помещении. Зачем ему сальбутамол? Но разве может норвежец быть просто умным? Значит астматик и принимает сальбутамол, поэтому и выигрывает.
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Ice
Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21)
Цитата: Kitsune-taichou
Цитата: Ice
Чем может привлечь Фрум левого человека?
дак там такие приключеньки! такой сюжет! такой персонаж! (ну правда мы писатели, у нас мозги иначе работают)
В том то и дело, что бэкграунд отличный, и история становления достойна фильма. Только вот главный герой подкачал. В те редкие моменты, когда он искренне улыбается, видно что человек хороший, хоть и с косячком))) Понятно, что не всем быть породистыми, как сэр Брэдли (в котором британцы души не чают кстати, хоть и тоже давал маху с допингом), но то отношение, которое есть у бОльшей части итальянских и французских болельщиков к Крису, наглядно показывает, что можно быть величиной в велоспорте, но не сникать популярности у его поклонников.
Цитата: uran
Если видели зачем такое писать и выносить подноготную?
Один известный велогонщик на постсоветском пространстве был уличен в использовании запрещенных препаратов, но это не умиляет его заслуг.
И Вы не ответили на вопрос, один лишь фрум ездит на сальбутамоле?
А видели список мед. препаратов для юниора? Позиций 30 для обязательного назначения.
Сольбутамол прописывают астматикам на данный момент, насколько я помню, на нем все норвежские лыжники работают))) На постсоветском пространстве такого исключения по-моему ни у кого нет. У нас астматики - больные люди, какой там спорт. У них, видимо, какой-то особый сорт астматиков, который в условиях разреженного воздуха дышит получше здоровых людей. Это изначальное читерство, говоря простым языком. Вот только позволяют его избранным. Реальный астматик после 200 км и пары перевалов встретится с Апостолом Петром скорее всего, даже если его предварительно замочить в Сольбутамоле. Потому псевдоастматиков и недолюбливают, хотя мало кто говорит об этом вслух.
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Александра
Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21)
Ремко - парень совсем юный, ему этот карантин по большому счету - ехало, болело. Пропуск сезона в таком возрасте - практически не критично. Пусть принимает любые вызовы, лишь бы радовался.)
Вот старикам Вальверде и Нибали, должно быть, не до вызовов, будущее слишком мутно.
-
uran
Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21)
Если видели зачем такое писать и выносить подноготную?
Один известный велогонщик на постсоветском пространстве был уличен в использовании запрещенных препаратов, но это не умиляет его заслуг.
И Вы не ответили на вопрос, один лишь фрум ездит на сальбутамоле?
А видели список мед. препаратов для юниора? Позиций 30 для обязательного назначения.
-
Ice
Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21)
Цитата: uran
А Саган Вальверде Ремко Кинтана Нибали на одних спагетти ездят? Вы, и кто там ещё немного в велоспорте разбираются, совсем не разбираетесь.
Я видел спорт изнутри, знаю, что употребляют и как употребляют. И знаю, что кто-то делает все по негласным законам, а кто-то наглеет) Вы пробовали бегать под сольбутамолом?) Попробуйте, увидите, какая разительная разница в выносливости получаетсяч по итогу))) И если у человека есть терапевтическое исключение на определенную дозу, а он штырит с превышением в несколько раз, то уважать его не будут ни в ВАДА, ни в велосипедном сообществе))
Цитата: Адриен
Вообще странное положение. Хочешь стать знаменитым - так спортивные результаты не важны , важна МЕДИЙНОСТЬ, умение себя преподнести... Только я очень сомневаюсь, что Саган с его "Hey, Guys" стал бы популярным без великолепных побед. Ну а если велоспорт в наше время может привлекать поклонников только какими-то ВНЕспортивными выходками - вроде щипка за задницу , которые придают модную сейчас "креативность" - очень жаль... Значит спорт все больше и больше превращается в шоу. Что касается Фрума - он ВЕЛИКИЙ велосипедист. И лично мне плевать - умеет он обаятельно прищуриваться или не умеет, нудные раздает интервью или остроумные. И добытые им победы одержаны не из-за сальбутамола. Пятно на его репутации - это БЕЗНАКАЗАННОСТЬ. То есть - исключительность. Когда других жестко наказывали, ему даже не грозили пальчиком...
Умение общаться с болельщиками - обязательная черта нынешнего топового спортсмена. Только вот кто-то ездит для них и старается внести хоть какую-то свежесть в самый изнуряющий вид спорта, а кому-то важна победа любой ценой. Да и величие - понятие относительное))) Если положить на весы заслуги и стиль Меркса, то Фрум такой себе великий спортсмен. А отбери у него компьтер, то неизвестно сможет ли ехать))) А заслуги Сагана с учетом его антропометрии весомее вдвойне. Все относительно...
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paindoc
Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21)
Есть государство, которое обязано поддерживать медработников. Если из гонщиков кто-то поддерживает как может то, конечно, это здорово, но в их обязанности это не входит, так же как и в ваши. Есть куча доместиков, которые вообще не знают как они свои семьи будут кормить если все так продолжится. Хотите чтобы медработников поддержали? Ну так и поддержите.
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Freejazz
Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21)
"Наши" - это Газпром-Русвело, а они сидят в Италии, где выезжать нельзя. А чтобы собирать бабки по интернету надо быть медийной персоной. Если условный Кузнецов попробует что-то собрать в Европе, то эффекта будет не больше, чем это попробуете сделать вы или я. А если ваш "любимый" гонщик, ну как самый известный из России, попробует собрать что-то на родине, то много ли он соберет чего как велосипедист, а не просто как волонтер?
Это не как их оправдание, что не пытаются, а как попытка рационализации усилий.
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Страницы истории велоспорта