Эпидемиологи сомневаются в возможности проведения Тур де Франс в 2020 году

VeloVelo

Эпидемиологи сомневаются в воз ... (2) Конечно, Никто не знает, что Будет . Это очевидно.



Друзья, не верьте каждому встречному, даже если он "авторитет".

Берегите, Защищайте Себя, Семью, Друзей и Близких - это Самое Главное!



Здоровья Всем!





Адриен

Эпидемиологи сомневаются в воз ... (2) Что и требовалось доказать. Ведь понятно было, что карантин, самоизоляция - это не панацея, они не уничтожат вирус, а только РАВНОМЕРНО РАСТЯНУТ эпидемию по времени, сняв непомерную нагрузку на объекты здравоохранения. Как говорят некоторые специалисты - пандемия закончится только тогда , когда COVIDом переболеют...все. Так как до внедрения вакцины по самым оптимистическим прогнозам месяцев 10-12 , а карантин просто необходимо будет прекращать к началу лета - надо работать, зарабатывать, ЖИТЬ - так и будет...

Earl57

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21) Уже мильон мильонов раз было сказано, что астма физического напряжения - это совсем не тоже самое что бронхиальная астма. Это реально другой вид астматиков. Но представители "простого народа" разницу между разновидностями астмы в упор видеть не желают.

В России навскидку можно вспомнить биатлониста Алексея Волкова, у которого астма. И это не мешало ему быть успешным спортсменом.

На ингаляции сальбутамола давным давно терапевтического исключения не требуется. Никому, ни русским, ни норвежцам, ни англичанам и американцам. Там есть очень большой лимит, превышающий медицинскую потребность в несколько раз. И запрещены инъекции. Впрочем, антидопинговыми правилами спортсменам запрещены любые инъекции любого препарата, а не только сальбутамола.

Особо одаренные российские болельщики находили астму даже у шахматиста Карлсена. Просто потому что он норвежец. Шахматы, Карл! Человек не бегает, не прыгает, сидит в закрытом помещении. Зачем ему сальбутамол? Но разве может норвежец быть просто умным? Значит астматик и принимает сальбутамол, поэтому и выигрывает.

Ice

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21) Цитата: Kitsune-taichou Цитата: Ice Чем может привлечь Фрум левого человека?

дак там такие приключеньки! такой сюжет! такой персонаж! (ну правда мы писатели, у нас мозги иначе работают)

дак там такие приключеньки! такой сюжет! такой персонаж! (ну правда мы писатели, у нас мозги иначе работают) В том то и дело, что бэкграунд отличный, и история становления достойна фильма. Только вот главный герой подкачал. В те редкие моменты, когда он искренне улыбается, видно что человек хороший, хоть и с косячком))) Понятно, что не всем быть породистыми, как сэр Брэдли (в котором британцы души не чают кстати, хоть и тоже давал маху с допингом), но то отношение, которое есть у бОльшей части итальянских и французских болельщиков к Крису, наглядно показывает, что можно быть величиной в велоспорте, но не сникать популярности у его поклонников.



Цитата: uran Если видели зачем такое писать и выносить подноготную?

Один известный велогонщик на постсоветском пространстве был уличен в использовании запрещенных препаратов, но это не умиляет его заслуг.

И Вы не ответили на вопрос, один лишь фрум ездит на сальбутамоле?

А видели список мед. препаратов для юниора? Позиций 30 для обязательного назначения. Сольбутамол прописывают астматикам на данный момент, насколько я помню, на нем все норвежские лыжники работают))) На постсоветском пространстве такого исключения по-моему ни у кого нет. У нас астматики - больные люди, какой там спорт. У них, видимо, какой-то особый сорт астматиков, который в условиях разреженного воздуха дышит получше здоровых людей. Это изначальное читерство, говоря простым языком. Вот только позволяют его избранным. Реальный астматик после 200 км и пары перевалов встретится с Апостолом Петром скорее всего, даже если его предварительно замочить в Сольбутамоле. Потому псевдоастматиков и недолюбливают, хотя мало кто говорит об этом вслух.

Александра

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21) Ремко - парень совсем юный, ему этот карантин по большому счету - ехало, болело. Пропуск сезона в таком возрасте - практически не критично. Пусть принимает любые вызовы, лишь бы радовался.) Вот старикам Вальверде и Нибали, должно быть, не до вызовов, будущее слишком мутно.

uran

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21) Если видели зачем такое писать и выносить подноготную?

Один известный велогонщик на постсоветском пространстве был уличен в использовании запрещенных препаратов, но это не умиляет его заслуг.

И Вы не ответили на вопрос, один лишь фрум ездит на сальбутамоле?

А видели список мед. препаратов для юниора? Позиций 30 для обязательного назначения.

Ice

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21) Цитата: uran А Саган Вальверде Ремко Кинтана Нибали на одних спагетти ездят? Вы, и кто там ещё немного в велоспорте разбираются, совсем не разбираетесь. Я видел спорт изнутри, знаю, что употребляют и как употребляют. И знаю, что кто-то делает все по негласным законам, а кто-то наглеет) Вы пробовали бегать под сольбутамолом?) Попробуйте, увидите, какая разительная разница в выносливости получаетсяч по итогу))) И если у человека есть терапевтическое исключение на определенную дозу, а он штырит с превышением в несколько раз, то уважать его не будут ни в ВАДА, ни в велосипедном сообществе))



Цитата: Адриен Вообще странное положение. Хочешь стать знаменитым - так спортивные результаты не важны , важна МЕДИЙНОСТЬ, умение себя преподнести... Только я очень сомневаюсь, что Саган с его "Hey, Guys" стал бы популярным без великолепных побед. Ну а если велоспорт в наше время может привлекать поклонников только какими-то ВНЕспортивными выходками - вроде щипка за задницу , которые придают модную сейчас "креативность" - очень жаль... Значит спорт все больше и больше превращается в шоу. Что касается Фрума - он ВЕЛИКИЙ велосипедист. И лично мне плевать - умеет он обаятельно прищуриваться или не умеет, нудные раздает интервью или остроумные. И добытые им победы одержаны не из-за сальбутамола. Пятно на его репутации - это БЕЗНАКАЗАННОСТЬ. То есть - исключительность. Когда других жестко наказывали, ему даже не грозили пальчиком...

Умение общаться с болельщиками - обязательная черта нынешнего топового спортсмена. Только вот кто-то ездит для них и старается внести хоть какую-то свежесть в самый изнуряющий вид спорта, а кому-то важна победа любой ценой. Да и величие - понятие относительное))) Если положить на весы заслуги и стиль Меркса, то Фрум такой себе великий спортсмен. А отбери у него компьтер, то неизвестно сможет ли ехать))) А заслуги Сагана с учетом его антропометрии весомее вдвойне. Все относительно...

paindoc

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21) Есть государство, которое обязано поддерживать медработников. Если из гонщиков кто-то поддерживает как может то, конечно, это здорово, но в их обязанности это не входит, так же как и в ваши. Есть куча доместиков, которые вообще не знают как они свои семьи будут кормить если все так продолжится. Хотите чтобы медработников поддержали? Ну так и поддержите.

Freejazz

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21) "Наши" - это Газпром-Русвело, а они сидят в Италии, где выезжать нельзя. А чтобы собирать бабки по интернету надо быть медийной персоной. Если условный Кузнецов попробует что-то собрать в Европе, то эффекта будет не больше, чем это попробуете сделать вы или я. А если ваш "любимый" гонщик, ну как самый известный из России, попробует собрать что-то на родине, то много ли он соберет чего как велосипедист, а не просто как волонтер? Это не как их оправдание, что не пытаются, а как попытка рационализации усилий.

Серафим

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (21) Интересно, а как Эвенпул поддерживает медиков? Ездит с урной для пожертвований, закрепленной на спине?

Может, больше себя популяризирует?